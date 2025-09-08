Cú hích lịch sử

TPO - 2025 được dự đoán là năm bội thu về mặt sản xuất của điện ảnh Việt với gần 40 dự án phim công chiếu, chưa kể 20 dự án khác đang trong giai đoạn sản xuất. Mùa phim lễ 2/9 đã ghi nhận hiện tượng lạ của "Mưa đỏ". Tín hiệu đáng mừng khác là "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn 2" khởi đầu chậm, cạnh tranh với đối thủ mạnh nhưng tốc độ kiếm tiền ổn định.

'Mưa đỏ' thành hiện tượng, phim có Hoài Linh ổn định

Với những người trong ngành phim, ngay khi Mưa đỏ ra mắt một vài ngày, chúng tôi đã phần nào đoán được phim sẽ có thành tích “khủng”. Nhưng việc Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền có thể duy trì sức hút trong một thời gian dài, có những hành vi tiêu dùng của khách hàng trái với một số quy luật, công thức thông thường để tính toán trong ngành là một bất ngờ.

Đến hết ngày 7/9, Mưa đỏ có 17 ngày liên tiếp đạt mốc doanh thu trên 20 tỷ đồng/ngày. Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, doanh thu đều tiệm cận 50 tỷ đồng/ngày, trong đó riêng hai ngày 1 và 2/9, phim vượt con số 50 tỷ đồng/ngày.

Mưa đỏ hút khán giả mọi lứa tuổi, có 17 ngày liên tiếp đạt mốc doanh thu trên 20 tỷ đồng/ngày.

Thông thường trong thị trường phim Việt, sức hút của một phim điện ảnh sẽ cao nhất ở tuần phát hành đầu tiên, chiếm khoảng 50% tổng doanh thu của bộ phim (tuần phát hành đầu tiên tính từ thứ sáu tuần trước đến thứ năm tuần sau). Ở tuần chiếu thứ hai, tốc độ kiếm tiền của bộ phim sẽ chậm lại, bằng một nửa tuần đầu, tuần thứ ba bằng một nửa tuần thứ hai và cứ thế giảm dần cho đến khi hết giai đoạn chiếu rạp.

Nhưng với Mưa đỏ, doanh thu tuần thứ hai không những không giảm mà còn tăng lên. Trong tuần đầu tiên chỉ có duy nhất một ngày phim vượt mức 30 tỷ đồng. Trong kỳ nghỉ lễ, (rơi vào tuần phát hành thứ hai), phim đều tiệm cận mức 50 tỷ đồng, tổng cộng kiếm tới gần 200 tỷ trong giai đoạn này.

Nhiều người chia sẻ đặt vé trong ngày hoặc sát giờ chiếu gần như sẽ chỉ có vé 2 hàng đầu tiên. Muốn có chỗ đẹp, người mua phải đặt trước từ hai ngày trở lên. Theo ghi nhận của Box Office Việt Nam, tại một rạp chiếu ở Hà Đông (Hà Nội), tối 6/9, muốn tìm vé Mưa đỏ trong ngày 7/9 nhưng hầu hết các phòng đã bán hết vé, chỉ còn khoảng 20 vé/phòng 100 chỗ.

Về hành vi khách hàng, phim cũng ghi nhận những hiện tượng lạ. Có người mua vé ra rạp tới 5 lần xem đi xem lại. Có người bỏ tiền mua hàng chục vé mời người thân bạn bè đi xem. Thậm chí ở TPHCM có cô giáo hiệu trưởng mời cả trường gần 500 giáo viên, học sinh và phụ huynh đi xem phim. Đó là những hành vi mua hàng hết sức bất thường đối với một bộ phim.

Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn 2 kiếm tiền ổn định dù phải cạnh tranh với đối thủ mạnh.

“Thông thường khi nói tới phim chiến tranh, người ta nghĩ ngay đến mạch phim chậm, giàu tính suy tư, nhiều khoảng lặng để khán giả chiêm nghiệm về nỗi đau thương và mất mát. Nhưng Mưa đỏ lại chọn cách tiếp cận khác: nhịp nhanh, cường độ dồn dập, các sự kiện diễn ra nối tiếp nhau có khi là bất ngờ, các nhân vật xuất hiện liên tục. Chính điều khác chuẩn này tạo nên hiệu ứng đặc biệt là người xem phim không thể nắm hết nội dung chuyện phim trong một lần mà buộc phải xem đi xem lại nhiều lần để xâu chuỗi các mắt xích, tạo thành bức tranh điện ảnh đa chiều. Ở đây, nhịp nhanh không phải là sự vội vã, mà là một chiến lược kể chuyện khiến khán giả phải chủ động tham gia vào quá trình khám phá bộ phim", một người trong nghề chia sẻ.

Ít ai biết rằng lịch chiếu tại rạp không cố định. Lịch chiếu phim chỉ được lên trước khoảng 1/5 số suất chiếu. Quản lý rạp sẽ căn cứ vào lượng vé đặt trước các suất đó để quyết định khán giả đang có nhu cầu xem phim nào và bố trí thêm suất. Với Mưa đỏ, nhu cầu lên cao khiến rạp liên tục điều chỉnh số suất. Khởi đầu với khoảng trên dưới 4.000 suất chiếu trong những ngày đầu, đến ngày 1/9 (ngày chiếu thứ 11), các rạp đã bố trí tới 5.507 suất chiếu cho bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Tổng công suất rạp chiếu cả nước hiện nay là khoảng 7.000 suất, tức riêng Mưa đỏ đã chiếm tới 78,7% công suất cả nước. Phim cũng đạt tỷ lệ lấp đầy ấn tượng trên 80%.

Những điều này lý giải tại sao Mưa đỏ có thể vượt qua Mai trở thành top 1 phòng vé Việt. Mùa lễ 2/9 còn có sự tham gia của một phim Việt khác là Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn 2. Bất chấp khởi đầu chậm chạp và phải cạnh tranh với một Mưa đỏ rất mạnh, nhưng tốc độ kiếm tiền đang lên từ từ và ổn định (đến 8/9 doanh thu đạt hơn 70 tỷ đồng).

Điện ảnh Việt bội thu

Mưa đỏ xứng đáng được coi là đỉnh cao của thị trường điện ảnh Việt Nam. Không chỉ trong năm nay mà sẽ còn rất lâu nữa mới có một tác phẩm chạm đến mức này (nhiều chuyên gia dự đoán phim có thể rời rạp với doanh thu gần 800 tỷ đồng). Nhưng không thể phủ nhận sự tăng trưởng toàn thị trường điện ảnh nội địa.

Trong 6 tháng đầu năm nay, theo thống kê của Box Office Việt Nam, 20 phim Việt ra mắt đem lại tổng doanh thu trên 1.800 tỷ đồng, là động lực chính của một thị trường mà chỉ cách đây 5 năm còn là cuộc chơi riêng của những phim ngoại nhập. Điều này cho thấy nội lực sản xuất mạnh mẽ của các nhà làm phim Việt, xu thế công chúng trong nước sẽ ủng hộ những nội dung thuần Việt nếu được làm chỉn chu, có trách nhiệm.

Phim Việt bội thu, hứa hẹn nhiều điểm sáng trong nửa cuối năm.

Từ nay đến hết năm 2025 sẽ có gần 20 phim nữa hoàn thành và lên lịch ra mắt.Nhiều bộ phim khác cũng đáng chờ đợi như Tử chiến trên không, Tay anh giữ một vì sao (phim hợp tác Hàn Việt), Nhà ma xó... Với số lượng đó, 2025 sẽ trở thành năm bội thu về mặt sản xuất của điện ảnh Việt với gần 40 dự án phim công chiếu, chưa kể 20 dự án khác đang trong giai đoạn sản xuất, dự kiến sẽ ra rạp trong nửa đầu 2026.

Về mặt thời điểm phát hành, bên cạnh 3 mùa phim truyền thống là Tết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và dịp nghỉ lễ 2/9, năm nay điện ảnh Việt đã ghi nhận những phim có doanh thu cao nhất vào tháng 7, tháng 8 - vốn trước đó vẫn được xem là giai đoạn thấp điểm.

Thành công của Mưa đỏ cũng cho thấy sự hồi sinh của dòng phim chiến tranh, cách mạng Việt Nam, vốn trước đó đã nổi tiếng thế giới với những phim từng đoạt giải tại các liên hoan phim quốc tế như Bao giờ cho đến tháng Mười, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm.

Mô hình hợp tác công tư thành công giữa Điện ảnh Quân đội nhân dân với đơn vị phát hành tư nhân mở ra hướng đi mới cho điện ảnh Việt Nam, khi kết hợp được thế mạnh sản xuất của Nhà nước với sự linh hoạt, nhạy bén của thị trường và càng khẳng định rằng, Việt Nam đủ sức sản xuất những bom tấn điện ảnh.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra những mục tiêu cụ thể gắn với những mốc thời gian chiến lược. Trong đó, ngành văn hóa không thể đứng ngoài. Bản thân ngành điện ảnh đang có những tín hiệu tích cực, làm ra những sản phẩm chất lượng đóng góp vào mục tiêu chung.