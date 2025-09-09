Hơn 7 triệu lượt tìm kiếm Lễ kỷ niệm A80

TPO - Trong giai đoạn từ 1/7- 4/9, hơn 7,2 triệu lượt tìm kiếm liên quan đến Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) được ghi nhận. Bộ phim "Mưa đỏ" của Điện ảnh Quân đội nhân dân cũng tạo cơn sốt với 1,8 triệu lượt tìm kiếm chỉ trong 3 tuần từ khi ra rạp. Các nội dung khác về ca khúc cách mạng, phụ kiện cờ Tổ quốc được quan tâm.

Theo báo cáo dữ liệu từ trình duyệt tìm kiếm Cốc Cốc, trong giai đoạn từ 1/7-4/9, hơn 7,2 triệu lượt tìm kiếm liên quan đến Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) được ghi nhận. Các lượt tìm kiếm chủ yếu theo từ khóa 2/9, đại lễ, Quốc khánh, tổng duyệt.

Dữ liệu cho thấy mức độ quan tâm của người dân tăng mạnh từ nửa cuối tháng 8 và đạt đỉnh đúng Quốc khánh, thể hiện tinh thần háo hức và khí thế tưng bừng của toàn dân.

Mạng xã hội bùng nổ với những thông tin về sự kiện A80. Ảnh: Phùng Linh.

Liên quan đến A80, nội dung mà người dùng Internet quan tâm là lịch trình, tuyến đường, sơ đồ tổ chức diễu binh. Xu hướng giữ chỗ để xem trực tiếp diễu binh cũng trở thành hiện tượng, kéo theo lượng tìm kiếm về các tuyến phố trung tâm Hà Nội tăng đột biến như Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà, Lê Duẩn, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai.

Riêng khoảng thời gian từ 26/8-1/9, công ty dịch vụ dữ liệu mạng xã hội Younet Media đo được hơn 5 triệu lượt tìm kiếm về lễ kỷ niệm Quốc khánh. Hình ảnh của những khối diễu binh, quy mô buổi lễ, khoảnh khắc đông đảo người dân chờ đợi trên các tuyến đường tại Hà Nội thu hút lượng lớn thảo luận.

Bên cạnh các thông tin thời sự, mảng văn hóa - nghệ thuật cũng góp phần làm bùng nổ làn sóng tìm kiếm. Bộ phim Mưa đỏ của Điện ảnh Quân đội nhân dân tạo cơn sốt với 1,8 triệu lượt tìm kiếm chỉ trong 3 tuần từ khi ra rạp. Các từ khóa liên quan như diễn viên Mưa đỏ, nhạc phim Mưa đỏ, doanh thu Mưa đỏ đều vào top thịnh hành.

Thông tin về dàn diễn viên tham gia Mưa đỏ được tìm kiếm liên tục. Ảnh: Hà Trang.

Âm nhạc yêu nước cũng phủ sóng mạnh mẽ. Tiến quân ca là bài hát được tìm kiếm nhiều nhất dịp A80. Các ca khúc mới như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Còn gì đẹp hơn và Nỗi đau giữa hòa bình cũng vào top tìm kiếm.

Dịp nghỉ lễ, nhu cầu tìm kiếm các phụ kiện yêu nước bùng nổ. Nền tảng tìm kiếm ghi nhận hàng trăm nghìn lượt truy vấn xoay quanh những sản phẩm mang biểu tượng quốc kỳ như cờ, áo, khăn, nón, hình dán.