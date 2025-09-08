Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hơn 73% doanh thu rạp Việt đến từ 'Mưa đỏ'

Trạch Dương
TPO - Trong ba ngày cuối tuần, "Mưa đỏ" thu 82,86 tỷ đồng, chiếm 73,21% tổng doanh thu phòng vé. Bộ phim nhanh chóng vượt mốc 553 tỷ đồng sau 18 ngày, trở thành hiện tượng hiếm có của điện ảnh Việt, lấn át hàng loạt tác phẩm khác như "Làm giàu với ma 2", "Cô dâu ma" hay "Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành".

Trong ba ngày cuối tuần (5-7/9), Mưa đỏ mang về 82,86 tỷ đồng từ 856.538 vé/12.767 suất chiếu, chiếm 73,21% tổng doanh thu phòng vé cuối tuần. Sang ngày đầu tuần (8/9), phim vẫn giữ sức nóng khi bổ sung thêm 5,6 tỷ đồng từ 77.511 vé/4.347 suất chiếu.

Hơn nửa tháng ra rạp, Mưa đỏ chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt.

Không chỉ phòng vé, sức hút Mưa đỏ còn tạo hiệu ứng trực tuyến. Tuần qua, website của BOVN nhiều lần quá tải khi khán giả liên tục canh thời khắc phim vượt mốc 550 tỷ đồng.

Hết ngày 7/9, sau 18 ngày công chiếu, Mưa đỏ đã đạt 553 tỷ đồng với hơn 6 triệu vé. Giới quan sát cho rằng mốc 600 tỷ đồng hoàn toàn khả thi, mở ra chuẩn mới cho điện ảnh Việt.

Đứng thứ hai, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn thu 15,93 tỷ đồng từ 179.115 vé/3.491 suất chiếu, chiếm 14,08% tổng doanh thu cuối tuần. Ngày đầu tuần, phim thu thêm 651 triệu đồng từ 10.590 vé/1.370 suất chiếu. Tổng doanh thu hiện tại của Làm giàu với ma 2 vượt 71 tỷ đồng.

Dù giữ phong độ ổn định ở các cụm rạp phía Nam, phim vẫn cần bứt phá thêm để tiệm cận thành tích 128 tỷ đồng của phần đầu.

mua-do-2-443.jpg
lam-giau-5.jpg
Mưa đỏ tiếp tục lấn át các bộ phim đang chiếu rạp.

Ra rạp giữa lúc Mưa đỏ Làm giàu với ma 2 đang nắm hai vị trí đầu bảng, Cô dâu ma bị lấn át doanh thu và suất chiếu. Dịp cuối tuần, bộ phim hợp tác Việt Nam - Thái Lan đạt 7,34 tỷ đồng từ 80.460 vé/2.566 suất chiếu cuối tuần, chỉ chiếm khoảng 6,48% tổng doanh thu.

Ngày đầu tuần, dù được xếp khoảng 1.040 suất chiếu và được PR là "phim kinh dị Việt duy nhất đang chiếu tại rạp", doanh thu phim vẫn không khả quan. Tác phẩm bị đánh giá thấp về nội dung, chỉ thu thêm 184 triệu đồng từ 3.100 vé/1.040 suất chiếu ngày 8/9.

Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành ghi nhận 1,99 tỷ đồng từ 13.610 vé/356 suất chiếu, chiếm 1,76% tổng doanh thu cuối tuần, sau đó thu thêm 132 triệu đồng từ 1.006 vé/122 suất chiếu vào ngày đầu tuần. Bom tấn Nhật Bản từng làm mưa làm gió tại rạp Việt đang có tổng doanh thu 137 tỷ đồng.

Chốt sổ top 5 bộ phim đứng đầu doanh thu rạp Việt tuần qua là Băng đảng quái kiệt 2. Bộ phim thu 1,85 tỷ đồng từ 15.226 vé/698 suất chiếu dịp cuối tuần, chiếm 1,64% tổng doanh thu, và thêm 9 triệu đồng từ 120 vé/245 suất chiếu.

Ở thị trường trong nước, Mang mẹ đi bỏ nhanh chóng rút lui khi chỉ đạt 123 triệu đồng từ 1.086 vé/38 suất chiếu cuối tuần và 5 triệu đồng từ 46 vé/14 suất chiếu ngày 8/9. Bộ phim có Tuấn Trần và Hồng Đào đóng chính sớm rút khỏi rạp Việt, sau khi bị Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành, sau đó là Mưa đỏ Làm giàu với ma chặn đứng cơ hội tiến đến mốc 200 tỷ đồng.

Cuối tuần này, hai bộ phim Việt ra rạp gồm Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịuKhế ước bán dâu. Loạt phim ngoại cũng góp mặt như Bộ ba sửu nhi đại náo mỏ vàng, Pui Pui Molcar Molmax: Thú cưng hóa xế cưng làm đa dạng phòng vé.

The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng - hồi kết của thương hiệu kinh dị tỷ USD, đang nhận được phản hồi tích cực. Ngoài ra, cơn sốt Mưa đỏ dự kiến hạ nhiệt khi Tử chiến trên không ra rạp.

Trạch Dương
