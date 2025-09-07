Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Hậu trường Lê Khánh bị hành hạ dưới nước

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hậu trường "Chị ngã em nâng" hé lộ cảnh Lê Khánh vượt qua nỗi sợ độ sâu, nhiều lần bị hành hạ dưới nước để hoàn thành vai diễn. Uyển Ân, Thuận Nguyễn và Quốc Trường cũng trải qua nhiều thử thách.

Trong loạt ảnh hậu trường của Chị ngã em nâng (ra rạp 3/10), bốn diễn viên chính Lê Khánh, Uyển Ân, Thuận Nguyễn và Quốc Trường đều bị đạo diễn Vũ Thành Vinh "hành hạ", thử thách bằng phân cảnh khó.

Trở lại màn ảnh rộng với vai Thương, Lê Khánh đảm nhận nhân vật có nội tâm phức tạp, nhiều uẩn khúc và tình thương dành cho em trai. Đây là hình ảnh khác biệt so với các vai hài hước quen thuộc của cô trước đây.

z6985432285919-c85b5cc4e177e513ac4b449becf5f379.jpg
z6985432091693-fbaaff663fb8961d75d3f1101eb07458.jpg
z6985432235922-1ca38cf3c6f0845e106521be4f2959cf.jpg
Lê Khánh và Thuận Nguyễn có nhiều cảnh quay chật vật dưới nước.

Để chuẩn bị cho những cảnh quay dưới nước, Lê Khánh phải tham gia khóa học lặn kéo dài hai tháng cùng huấn luyện viên chuyên nghiệp. Ban đầu, cô gặp khó khăn khi phải làm quen với thiết bị và cảm giác bị bao quanh bởi nước nhưng dần vượt qua nỗi lo.

“Cuộc đời của người diễn viên không phải lúc nào cũng có được vai diễn tâm đắc, để đời. Tôi đã chờ đợi vai Hai Thương này từ rất lâu”, Lê Khánh nói.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh dành nhiều lời khen cho Lê Khánh. "Nếu không phải Lê Khánh, tôi không biết chọn ai cho Thương. Đây là vai nặng về tâm lý, phải giấu nỗi đau trong tim’’, đạo diễn khẳng định. Anh cũng đề cao diễn xuất chuyên nghiệp của nữ diễn viên.

Trái ngược Lê Khánh, Uyển Ân lại đối diện nỗi sợ độ cao. Uyển Ân vào vai Hải Âu - cô gái GenZ độc lập, phóng khoáng. Để nhập vai, cô phải học đánh bida, lái xe côn và thực hiện cảnh bay dù lượn. Nữ diễn viên quyết định tự nhập vai dù đoàn phim chuẩn bị cascadeur.

“Tôi muốn đáp lại kỳ vọng của đạo diễn với sự đầu tư không nhỏ cho phân cảnh này, đồng thời tôi tin sự hy sinh của mình sẽ có kết quả xứng đáng”, Uyển Ân nói.

Thuận Nguyễn vào vai Lực - người em cứng đầu nhưng giàu tình cảm của Lê Khánh. Nam diễn viên cho biết anh lưỡng lự trước khi nhận vai, nhưng vẫn dốc tâm huyết sau khi đọc kịch bản.

Anh tìm đến bệnh viện phục hồi chức năng để quan sát, trò chuyện với bệnh nhân nhằm khắc họa chân thực nhân vật ngồi xe lăn. Ngoài ra, Thuận Nguyễn còn học thêm nhiều kỹ năng mới như bida, lặn, dù lượn và xăm.

z6985431946965-9cb1b54eff1faa54bb2d6325466e1ad3-7717.jpg
z6985431995256-0aaa6327198fb3059925d5de04f7c214-3857.jpg
Diễn viên chật vật khi đóng phim của Vũ Thành Vinh.

“Nhờ Lực, tôi biết thêm một bộ môn nữa. Tất cả động tác đều phải chính xác... Tôi đã cố gắng không ngừng để nhận được lời khen từ thầy”, anh chia sẻ.

Vai diễn bác sĩ thẩm mỹ Trường lại thách thức Quốc Trường. Nam diễn viên học hỏi kỹ thuật chuyên ngành, thực hành dưới sự giám sát của bác sĩ cố vấn. Những thao tác nhỏ như cách mặc áo blouse, đeo găng tay hay cầm kim tiêm cũng được rèn luyện kỹ lưỡng.

“Là diễn viên, để học nghề bác sĩ trong bệnh viện với tôi rất khó. Tôi phải tập dáng đứng, tư thế tay tiêm filler, thao tác thăm dò da mặt bệnh nhân”, anh nói.

Sau thời gian làm việc, đạo diễn Vũ Thành Vinh cho biết ông hài lòng khi diễn viên có màu sắc riêng, thể hiện được cá tính nhân vật như mong muốn.

Chị ngã em nâng được giới thiệu là bộ phim "drama" nhất tháng 10, kể về hai chị em Thương và Lực. Tuổi thơ của họ gắn với nghề làm nhang truyền thống của gia đình. Tai nạn bất ngờ xảy ra cướp đi sinh mạng của cha mẹ, từ đó Thương vừa làm chị, vừa làm cha mẹ để nuôi dạy em trai. Sự áp đặt của Thương vô tình tạo nên những mâu thuẫn và biến cố liên tiếp, đẩy Thương và Lực ngày càng xa nhau, đi đến bước đường sinh tử.

Trạch Dương
#Lê Khánh #hậu trường diễn xuất #cảnh quay dưới nước #vai Thương #đào tạo lặn #diễn viên trải nghiệm #phim drama Việt Nam #Vũ Thành Vinh #thử thách diễn xuất #vai diễn tâm lý

