Nhạc sĩ Phạm Hồng Biển: 'Tôi viết Giai điệu tự hào trong 30 phút'

TPO - Khoảnh khắc Mỹ Tâm hát vang "Giai điệu tự hào" tại Quảng trường Ba Đình khiến nhiều người xúc động. Ít ai biết ca khúc ra đời trong 30 phút từ buổi chào cờ hơn mười năm trước. Nhạc sĩ Phạm Hồng Biển cho biết anh tự hào khi tác phẩm của mình vang lên giữa không gian lịch sử, cũng như kỳ vọng âm nhạc tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước đến thế hệ trẻ.

Khoảnh khắc tự hào và hạnh phúc

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình khép lại với nhiều khoảnh khắc thiêng liêng, trong đó màn đồng diễn Khí phách Việt Nam là một trong những điểm nhấn đọng lại với khán giả.

Sau phần cất cao lời bài hát Quốc ca của bé Thủy Tiên, ca sĩ Mỹ Tâm ngân vang những câu hát đầu tiên của Giai điệu tự hào: "Bài hát ấy vang trong tim con, bài hát ấy khiến con mạnh mẽ phi thường. Bài hát ấy khiến con rưng rưng, khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng".

Không gian Quảng trường Ba Đình gần như lắng lại. Giọng ca nội lực của Mỹ Tâm đã chạm vào cảm xúc cộng đồng, lan tỏa tự hào trong ngày toàn dân Việt Nam hướng về đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Khoảnh khắc Mỹ Tâm hát vang Giai điệu tự hào giữa Quảng trường Ba Đình.

Video phần trình diễn đạt gần 700.000 lượt thích, khoảnh khắc Mỹ Tâm cùng bé Thủy Tiên đứng dưới cờ đỏ sao vàng thu hút hơn nửa triệu lượt quan tâm. Từ khóa “Mỹ Tâm” nhanh chóng lọt nhóm tìm kiếm nhiều nhất trên Google Trends trong 48 giờ sau sự kiện.

Giữa những lời tán dương dành cho màn biểu diễn, khán giả không quên nhắc đến nhạc sĩ Phạm Hồng Biển - tác giả ca khúc Giai điệu tự hào.

Chia sẻ với Tiền Phong, nhạc sĩ nói anh cảm thấy tự hào và hạnh phúc: "Ca khúc viết từ cảm xúc cá nhân nay vang lên giữa quảng trường lịch sử, nơi triệu triệu con tim và ánh mắt hướng về Tổ quốc là cảm giác thật khó tả”.

Nhạc sĩ cho rằng đó không chỉ là tự hào nghề nghiệp, mà còn là trải nghiệm của công dân Việt Nam được chứng kiến tác phẩm của mình hòa vào không khí thiêng liêng của dân tộc.

“Trong giây phút ấy, tôi đã rưng rưng nước mắt. Không phải vì ca khúc của mình đang vang lên, mà vì niềm tự hào dâng trào về đất nước, về giá trị độc lập, tự do, về sự hy sinh của biết bao thế hệ cho hòa bình hôm nay”, anh chia sẻ thêm.

Cảm xúc nhân lên khi nhạc sĩ nghe giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ vang lên ngay sau ca khúc. Phạm Hồng Biển nói "đó là giây phút chực trào nước mắt". Giai điệu vừa khép lại và giọng Bác vang lên tạo một sự kết nối thiêng liêng giữa Ba Đình lịch sử.

Điều đặc biệt hơn cả, Mỹ Tâm cũng là một người con của Đà Nẵng, quê hương của tác giả. Với nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, sự cộng hưởng này mang ý nghĩa gấp đôi: “Nghe ca khúc của mình cất lên từ giọng hát của ca sĩ Mỹ Tâm, tôi thấy niềm tự hào nhân đôi. Đó là tình cảm của những người con Đà Nẵng gửi đến cả nước trong ngày trọng đại của dân tộc”.

Ít ai ngờ ca khúc vang lên đầy hùng tráng ở Ba Đình lại được viết trong một buổi sáng đời thường cách đây hơn mười năm. Khi còn là sinh viên Nhạc viện, Phạm Hồng Biển tình cờ chứng kiến một sự cố trong lễ chào cờ ở trường tiểu học.

Khi nhạc nền bất ngờ bị tắt, nhưng những giọng hát trẻ thơ "Đoàn quân Việt Nam đi, trong lòng cứu quốc"... vẫn đồng thanh vang lên trong sáng và hồn nhiên. Từ khoảnh khắc ấy, cảm xúc tự hào dân tộc dâng trào trong lòng chàng trai trẻ. Anh cầm bút và chỉ mất 30 phút để hoàn thành Giai điệu tự hào.

"Âm nhạc cách mạng sống lại mạnh mẽ"

Nhìn lại hành trình hơn mười năm của ca khúc, Phạm Hồng Biển cho rằng sức sống của Giai điệu tự hào không nằm ở số lần được biểu diễn, mà ở sự đồng cảm, khơi gợi được cảm xúc người nghe.

“Tôi nghĩ đối với mỗi công dân Việt Nam, Quốc ca vang lên là giây phút tự hào và thiêng liêng nhất. Tôi muốn mượn những giai điệu quen thuộc đấy để thôi thúc tinh thần yêu nước đến nhiều thế hệ khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ”, anh nói.

Anh không phủ nhận rằng âm nhạc cách mạng vốn gắn liền với thế hệ trước, nhưng tin rằng dòng nhạc chưa bao giờ mất đi giá trị. Theo anh, mỗi lần công chúng đồng loạt cất cao lời ca trong một sự kiện trọng đại, đó chính là minh chứng cho sự “sống lại” mạnh mẽ của dòng nhạc này trong đời sống hôm nay.

“Âm nhạc cách mạng đã, đang và sẽ luôn sống mãi trong lòng bao thế hệ người Việt Nam. Âm nhạc của tôi chỉ là nhịp cầu nhỏ bé để góp phần kết nối thế hệ trẻ với tình yêu ấy”, anh nhấn mạnh.

Từ góc nhìn nghề nghiệp, Phạm Hồng Biển khẳng định trách nhiệm của nghệ sĩ không chỉ là sáng tác, mà còn là lan tỏa những giá trị tích cực. Anh chia sẻ mong muốn thực hiện nhiều sản phẩm hơn nữa để quảng bá văn hóa dân tộc, kết nối truyền thống với hiện đại, và trên hết là truyền tình yêu nước đến thế hệ trẻ.

Anh tin rằng âm nhạc, từ những buổi concert quốc gia quy mô lớn cho đến sự kiện cộng đồng đều có sức mạnh nuôi dưỡng niềm tự hào và khát vọng vươn lên của người Việt. “Âm nhạc sẽ là nguồn năng lượng tinh thần để mỗi người Việt thêm yêu Tổ quốc, thêm khát vọng vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, anh khẳng định.

Phạm Hồng Biển, chủ nhân ca khúc Giai điệu tự hào đang viral những ngày qua.

Sau dấu mốc lịch sử ở Quảng trường Ba Đình, nhạc sĩ cho rằng Giai điệu tự hào đã bước sang một hành trình mới. Anh không kỳ vọng quá nhiều về danh tiếng hay con số, mà quan trọng hơn là tình cảm khán giả dành cho ca khúc. “Trong hơn 10 năm qua tôi đã đóng góp chút ít vào việc lan tỏa tinh thần yêu nước đến khán giả. Tôi không đặt chỉ tiêu hay kỳ vọng gì to lớn, bởi tôi viết ca khúc này vì tình yêu và những cảm xúc trong sáng dành cho quê hương đất nước”, anh chia sẻ thêm.

Nhạc sĩ cũng cho rằng âm nhạc không chỉ là sự nghiệp mà còn là một cách gửi gắm trách nhiệm công dân. Anh mong Giai điệu tự hào sẽ tiếp tục được cất lên ở nhiều không gian khác nhau, từ quảng trường lịch sử đến các sân khấu trẻ, từ trong nước đến cộng đồng người Việt xa xứ.

“Tôi chỉ mong mỗi lần ca khúc cất lên, tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc lại lan tỏa trong trái tim mọi người”, anh nhắn gửi.