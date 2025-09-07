Tiểu thuyết 'Mưa đỏ' cháy hàng, in không kịp bán

TPO - Sau thành công vang dội của bản điện ảnh, "Mưa đỏ" tiếp tục gây “cơn sốt” trên thị trường xuất bản. Nhiều hiệu sách cho biết độc giả phải chờ tới 15-20 ngày mới nhận được tiểu thuyết. Hiện tại, lượng đặt hàng sách đã vượt xa dự đoán, lên tới hàng chục nghìn cuốn chỉ trong ít ngày.

"Mưa đỏ" làm nên kỷ lục

Không chỉ gây bùng nổ phòng vé với Mưa đỏ bản điện ảnh, tiểu thuyết Mưa đỏ cũng gây sốt trên thị trường sách. Theo đó, để cầm được cuốn tiểu thuyết Mưa đỏ trên tay, độc giả có khi phải đợi đến 15-20 ngày.

Anh Nguyễn Tuấn Bình - chủ cửa hàng sách Bình Book - cho biết gần như không ai đón được sự bùng nổ của “quả bom Mưa đỏ”. Số lượng sách của Bình Book có chỉ đáp ứng 20% nhu cầu của độc giả.

Tiểu thuyết Mưa đỏ ở Bình Book liên tục được đóng gói gửi tới cho độc giả. Ảnh: NVCC.

“Tất cả cửa hàng đều phải đợi nhà in. Theo tính toán của tôi tầm 12/9 mới có thể đáp ứng đủ nhu cầu. Đến nay, chúng tôi mới trả được 2.000/6.000 đơn. Chúng tôi rất áp lực. Trước đây, không có cuốn sách nào khiến độc giả phải chờ đợi gần như 15-20 ngày như này”, anh Tuấn Bình nêu.

Anh Bình khẳng định con số tiểu thuyết Mưa đỏ được bán ra đạt kỷ lục. Tiểu thuyết Mưa đỏ ra từ cuối 2024, Bình Book gần như là nơi đầu tiên và kiên trì giới thiệu sách trong thời gian đầu mới ra mắt. Vào đợt 30/4-1/5 sách đã được quan tâm chú ý với sức bán đạt khoảng 500 cuốn.

“Tôi dự đoán sách bán rất tốt đợt 2/9 khi phim điện ảnh Mưa đỏ ra rạp. Quả thật điều đó đã xảy ra, nhưng không ai ngờ sức bán lại bùng nổ như vậy. Trước khi phim ra mắt, đơn vị làm sách Vietnambook đã in sẵn 3.000 cuốn. Đây đã là con số rất ấn tượng đối với sách về cách mạng. Nhưng từ ngày 22/8, phim ra mắt, bỗng nhiên có một cơn ‘mưa đỏ’ trong làng sách”, anh Bình chia sẻ.

Phim điện ảnh Mưa đỏ bùng nổ kéo theo doanh thu tiểu thuyết cùng tên bùng nổ theo.

Theo đó, số lượng đặt sách lên tới 50.000 cuốn từ tất cả mọi nguồn. Thông thường, một cuốn sách ở Việt Nam chỉ bán được 1.000 cuốn. Việc đạt được con số 50.000 cuốn trong một tuần là trường hợp chưa từng có tiền lệ.

Đại diện Quest Bookstore (Hà Nội) ghi nhận sự bùng nổ về doanh số của tiểu thuyết Mưa đỏ. Đại diện cửa hàng sách này khẳng định sự bùng nổ này là tín hiệu "đáng mừng" khi những cuốn sách về chính trị, cách mạng được quan tâm trở lại.

"Trước đây, những cuốn sách về lịch sử, chính trị, cách mạng thường ít được quan tâm. Gần như ngày nào cũng có khách tìm mua tiểu thuyết Mưa đỏ qua các kênh bán hàng trực tuyến và cả trực tiếp. Thời điểm khách hỏi đông nhất là trong dịp lễ 2/9. Nhiều khách sẵn sàng bỏ thêm tiền vận chuyển để nhận sách nhanh nhất có thể. Sự việc này là dấu hiệu tốt cho ngành sách nói chung và sách về quân đội nói riêng", đại diện Quest Bookstore nói.

Tái bản với số lượng lớn

Tiểu thuyết Mưa đỏ do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành lần đầu năm 2016, tái bản nhiều lần vào các năm 2017, 2019. Tuy nhiên, từ cuối tháng 8, sức hút của phim Mưa đỏ thôi thúc khán giả tìm đọc cuốn sách.



Đại tá Phạm Văn Trường - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân - cho biết NXB liên kết với Vietnambook đã và đang phát hành 50.000 cuốn. Theo đó, lượng sách sắp tới sẽ đủ cho độc giả toàn quốc.

Ngoài ra, một số chủ tiệm sách cũng lên tiếng khi lượng tìm kiếm sách ngày càng lớn, nhiều cửa hàng không có sách sẽ tạo điều kiện cho kẻ xấu trục lợi, tuồn sách lậu vào thị trường. Theo đó, các độc giả cần cẩn thận lựa chọn các đơn vị uy tín để mua sách.

Mưa đỏ được ấn định in thêm 50.000 bản.

Tiểu thuyết Mưa đỏ là sản phẩm "thâm canh" của nhà văn Chu Lai sau khi ông viết kịch bản phim điện ảnh Mưa đỏ. Kịch bản phim về 81 ngày đêm chiến đấu ở Quảng Trị được ông viết thông qua lời nhờ của một người bạn. Kịch bản phim viết xong nằm mãi trong ngăn kéo, sau đó được Điện ảnh Quân đội nhân dân chuyển thành phim.

“Cuộc chiến ở Thành cổ Quảng Trị lớn quá. Có thể coi đây là một trong những chiến dịch, trận đánh lớn nhất trong lịch sử chiến tranh nhân loại. 81 ngày đêm, ta hy sinh mỗi ngày một đại đội, tương đương 120 người. Một số đoạn cắt trong phim chưa làm rõ được hai giai đoạn chiến đấu ở Quảng Trị là sa mạc chiến và thủy chiến”, nhà văn Chu Lai chia sẻ.

Nhà văn Chu Lai - chủ nhân kịch bản điện ảnh và tiểu thuyết Mưa đỏ.

Ông xót xa khi nhắc đến việc chiến sĩ khi hy sinh, phần thân trên cháy đỏ, phần dưới ngâm nước nên trắng nhễ nhại như cá luộc. Mỗi chiến sĩ ở Thành cổ chịu 10 tấn bom, có người một ngày hy sinh tới 7 lần, bị bom đạn cày đi xới lại. Theo nhà văn, sự ác liệt đó khó có tiểu thuyết hay bộ phim nào lột tả hết. Ông từng nhấn mạnh phim điện ảnh Mưa đỏ dù vạm vỡ đến mấy, cũng chỉ là một lát cắt.

Tiểu thuyết Mưa đỏ lấy bối cảnh trận chiến Thành cổ Quảng Trị, xoay quanh một tiểu đội có bảy người lính, mỗi người có hoàn cảnh, tính cách khác nhau. Họ cùng trải qua những phút giây đứng giữa lằn ranh sinh tử, chịu nỗi đau khi chứng kiến đồng đội ngã xuống. Qua đó, tác phẩm gợi nhắc thế hệ sau biết ơn sự hy sinh của cha ông cho độc lập dân tộc, trân trọng giá trị của hòa bình.

Nhà văn Chu Lai sinh ở Hưng Yên, là con trai của nhà viết kịch Học Phi. Năm 1963, ông nhập ngũ, sau đó về Đoàn kịch Tổng cục Chính trị. Năm 1967, ông xin đi chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, bắt đầu ở bộ binh chủ lực, chiến sĩ rồi Đại đội trưởng đặc công địa phương vùng ven Sài Gòn.

Đất nước thống nhất, ông về Ban Tuyên huấn Quân khu 7, sau đó học tại Trường viết văn Nguyễn Du khóa I. Năm 1982, ông về công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội đến khi nghỉ hưu. Ông có nhiều tác phẩm về người lính, chiến tranh, được tích lũy từ những trải nghiệm chiến đấu như Nắng đồng bằng, Vòng tròn bội bạc, Cuộc đời dài lắm, Khúc bi tráng cuối cùng...