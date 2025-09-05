Bức tranh sơn mài dài hơn 7 m tái hiện cảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập đạt kỷ lục Guinness

TPO - Tác phẩm sơn mài khổ lớn "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập" của họa sĩ Chu Nhật Quang được Guinness công nhận là bức tranh sơn mài liền khối, không ghép lớn nhất thế giới. Bức tranh hiện được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) trong khuôn khổ triển lãm "Mùa xuân độc lập".

Bức tranh của họa sĩ Chu Nhật Quang là tác phẩm lớn nhất triển lãm gồm hai mặt, dài 7,2 m, cao 2,4 m, rộng hơn 17m2, nặng 3 tấn, hoàn thiện trên một tấm vóc hai mặt liền khổ (không ghép).

Mặt tranh thứ nhất là bức Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập - tái hiện thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình. Mặt còn lại có tên Mùa xuân dân tộc mang ý nghĩa biểu tượng cho niềm hân hoan của nhân dân trong mùa xuân Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Mặt tranh thứ nhất của bức sơn mài khổ lớn của họa sĩ Chu Nhật Quang là bức Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.

Họa sĩ Chu Nhật Quang cho biết ý tưởng thực hiện tác phẩm xuất phát từ tình yêu Tổ quốc, tri ân cha ông đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc.

"Ý tưởng cho loạt tranh về các sự kiện lịch sử từ kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mỹ nhen nhóm trong tôi trong thời gian đang du học. Năm 2019, khi vừa từ nước ngoài trở về, tôi bắt tay ngay vào việc phác thảo, tìm kiếm và thu thập tư liệu", họa sĩ kể.

Mặt tranh còn lại có tên Mùa xuân dân tộc.

Tác phẩm được họa sĩ Chu Nhật Quang hoàn thành trong 6 năm. Trong suốt quá trình hoàn thiện tác phẩm, họa sĩ Chu Nhật Quang cùng gia đình, đặc biệt là anh rể - họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng đã nghiên cứu kỹ lưỡng chất liệu, kết hợp sơn mài truyền thống với vật liệu hiện đại.

Nhóm tác giả cũng tham khảo nhiều tư liệu từ các nhà nghiên cứu lịch sử để đảm bảo tính chính xác. Dù có những giai đoạn phải tạm dừng để chỉnh sửa, cuối cùng bức tranh đã hoàn thiện đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Họa sĩ Chu Nhật Quang - chủ nhân bức sơn mài Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập - được Guinness công nhận là bức tranh sơn mài liền khối, không ghép lớn nhất thế giới.

Ngày 3/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), Hội đồng giám định quốc tế đã tiến hành vòng kiểm định cuối cùng.

Trước đó, tại lễ khai mạc triển lãm, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn cho rằng tác phẩm của Chu Nhật Quang thể hiện rõ phong cách và nhân cách Hồ Chí Minh qua lăng kính sáng tạo của thế hệ trẻ.

"Hồn cốt, thần thái của Bác vẫn hiện hữu, nhưng được diễn giải bằng ngôn ngữ nghệ thuật của tuổi 9X, trẻ trung, mới mẻ, dám khác biệt. Nếu không đủ can đảm, tự tin và liều lĩnh, chắc chắn không thể thực hiện được công trình như thế. Việc xác lập kỷ lục không chỉ là thành tựu cá nhân mà còn góp phần quảng bá sơn mài Việt - một chất liệu khó cũ", họa sĩ Lương Xuân Đoàn nêu.