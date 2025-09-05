Ai đứng sau thước phim diễu binh trên biển ở Cam Ranh?

TPO - Diễu binh trên biển ở Cam Ranh để lại dấu ấn đặc biệt trong Lễ kỷ niệm A80. Hai tuần lênh đênh trên biển, nhiều giờ liền treo mình trên trực thăng, anh Tuấn Ngọc và đồng nghiệp chỉ có một niềm tin là phải mang về những thước phim đẹp nhất. “Đó là niềm tự hào lớn nhất đời làm nghề”, anh nói với Tiền Phong.

Song song với Ba Đình, lực lượng vũ trang Việt Nam lần đầu tổ chức diễu binh trên biển tại Cam Ranh (Khánh Hòa) trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đằng sau những khuôn hình hùng tráng phát sóng trên truyền hình là nỗ lực thầm lặng của ê-kíp ghi hình, trong đó có anh Tuấn Ngọc - một trong những người trực tiếp cầm máy quay trên trực thăng tại vùng biển Cam Ranh.

Chia sẻ với Tiền Phong về những ngày “đạp gió, rẽ sóng”, anh Ngọc kể về hành trình khi cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ quan trọng, góp phần làm nên thành công của truyền hình trực tiếp A80.

Cơ duyên bất ngờ với nhiệm vụ lịch sử

Anh Tuấn Ngọc cho biết cơ hội đến với anh khá bất ngờ. Dù đã chuyển công tác, anh vẫn giữ mối gắn bó với đồng nghiệp cũ ở Đài Truyền hình Việt Nam. “Khoảng tháng 6, khi trao đổi cùng đạo diễn Đỗ Thanh Hải - sếp cũ của tôi, nay là lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam - về chuyên môn, tôi chia sẻ một số giải pháp cho phần tạo hình lễ duyệt binh. Tôi bày tỏ mong muốn được trực tiếp tham gia, và thật bất ngờ khi lời đề nghị được đồng ý”, anh Tuấn Ngọc kể.

Đầu tháng 8, khi đang chuẩn bị công tác tại TPHCM, anh nhận cuộc gọi khẩn từ đạo diễn Lê Mạnh - Giám đốc Trung tâm sản xuất phim Truyền hình VFC - đề nghị bay ngay vào Cam Ranh để ghi hình lực lượng vũ trang diễu binh trên biển. "Tôi đang trên đường ra sân bay đi TPHCM thực hiện nhiệm vụ khác và ngày hôm sau hội quân cùng ê-kíp... Không nghĩ cơ duyên, cơ may lại đến nhanh vậy, thực sự bất ngờ”, anh nói.

Anh Tuấn Ngọc - một trong những người trực tiếp cầm máy quay trên trực thăng tại vùng biển Cam Ranh. Ảnh: NVCC.

Do kế hoạch gấp gáp, anh hầu như không có thời gian chuẩn bị. May mắn có sẵn thiết bị và hành trang khi đi công tác, anh có thể nhập cuộc ngay. Trong khi ê-kíp Viet-Flycam đang ghi hình các khối diễn tập tại Miếu Môn, việc sắp xếp kế hoạch Cam Ranh là vấn đề khá căng thẳng. Họ xác định bay trên biển phức tạp, nguy hiểm, phải đối diện nhiều thách thức như nguy cơ va chạm, nhiễu sóng...

Nỗi sợ hãi của flycamer là hạ cánh trên tàu đang chạy không hề đơn giản như ở mặt đất vì nhiều lý do khác nhau. Tất cả đòi hỏi bản lĩnh, kinh nghiệm và sự phối hợp tuyệt đối.

Để tăng tính an toàn, anh chủ động đề xuất mời thêm các quay phim giàu kinh nghiệm tại địa phương. “17h chiều hôm đó chúng tôi có mặt đông đủ tại Cam Ranh. Cả nhóm ngay lập tức tham gia cuộc họp với đơn vị quân đội đến tận 20h, chốt kế hoạch ghi hình cho buổi sáng hôm sau, bắt đầu từ 3h.

Điều may mắn nhất trong dịp này là các mối quan hệ nghề nghiệp được phát huy tối đa. Trong buổi họp với lãnh đạo VFC, tôi đề xuất nên tận dụng lực lượng nhân sự địa phương vì họ hiểu sóng, gió và nắm rõ địa bàn. Tôi giới thiệu và kết nối để DOP Nghiêm Bá Hoài (VFC) liên hệ ngay với anh Chu Quang Minh - một quay phim giàu kinh nghiệm, yêu nghề, nổi tiếng tại Nha Trang và các tỉnh Nam Trung Bộ. Anh Chu Quang Minh cũng vui vẻ nhận lời tham gia, đồng thời sắp xếp thiết bị máy quay cùng một quay phim và hai bạn kỹ thuật khác, vốn sinh hoạt chung trong nhóm nghề nghiệp mang tên ‘Làng quay phim Nha Trang’”.

2 tuần ghi hình, 4 tiếng lênh đênh trên biển mỗi ngày

Ê-kíp được phân công nhiệm vụ rõ ràng, mỗi người một vị trí để bảo đảm đủ góc độ và cỡ cảnh. Anh đánh giá cao vai trò của DOP Hoàng Tích Thiện (VFC), người vừa kết nối thành viên, vừa trực tiếp xử lý các góc quay đặc biệt trên tàu bằng nhiều loại thiết bị hiện đại.

Trong khi đó, Viet-Flycam huy động lực lượng từ nhiều miền đất nước, đem lại những góc máy độc đáo trên không. “Tuấn Anh từ Tây Nguyên, Công Phạm ở TPHCM, Thịnh Nguyễn, Hân Vũ từ Hà Nội… Chính họ đã mang đến những thước phim ấn tượng. Bởi trên biển, xung quanh chỉ là mênh mông sóng nước, không có điểm cố định để đặt máy quay, nên hình ảnh gần như hoàn toàn phụ thuộc vào sự linh hoạt của ‘chiến thần flycam’”.

Cuộc diễu binh hùng hậu trên biển của chiến hạm, tàu ngầm Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Minh.

Các vị trí còn lại do “Làng quay phim Nha Trang” đảm nhận, họ khéo léo ứng biến trong điều kiện tác nghiệp trên tàu, từ việc treo máy bằng dây lên xà để giữ thăng bằng khi quay bằng ống kính tele, những thủ thuật chỉ dân nghề mới hiểu hết.

Hai tuần ghi hình, thời tiết đều thuận lợi. Những ngày quay ở Cam Ranh kéo dài từ rạng sáng đến chiều muộn. Mỗi chuyến theo tàu ra khơi mất 4 tiếng, tác nghiệp giữa nắng gió khắc nghiệt nhưng may mắn không ai bị say sóng hay kiệt sức. Đêm đến, các file ghi hình được chuyển về cho ê-kíp dựng, chỉnh sửa gấp rút để trình chiếu ngay trong các cuộc họp quân đội vào hôm sau. “Công việc căng thẳng, liên tục, may mắn có sự hỗ trợ nhiệt tình của ê-kíp Truyền hình Quốc phòng”, anh Ngọc kể.

Khối lượng công việc lớn dồn áp lực lên anh Lê Mạnh - Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình VFC. Vừa chỉ đạo ở Miếu Môn, vừa lo cho gần chục đoàn truyền hình trên cả nước, anh vẫn bay ra bay vào Cam Ranh để trực tiếp hỗ trợ. Các đoạn phim dựng xong được anh mang đi duyệt: “Các thủ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu rất khắt khe, các clip phải chỉnh sửa nhiều lần, cho đến tận sát ngày 2/9 mới được thông qua”, anh Ngọc nhớ lại.

Áp lực và nỗi sợ thường trực

Quay phim trên trực thăng khác hẳn so với tác nghiệp dưới mặt đất, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp và tổ bay. Anh Tuấn Ngọc chia sẻ nhờ nhiều lần tác nghiệp trong các sự kiện diễn tập của Bộ Công an và ra giàn khoan dầu ở Vũng Tàu nên anh không quá xa lạ với công việc này, nhưng vẫn hiểu rõ độ phức tạp.

“Ngày trước, điều kiện thiếu thốn, không có thiết bị chống rung, tôi phải tập cách thả lỏng cơ thể, kết hợp nhịp thở để giữ ổn định khung hình, đồng thời neo giữ cả người lẫn máy quay. Bây giờ thuận lợi hơn nhờ thiết bị hiện đại, nhưng khó nhất vẫn là việc hiệp đồng với tổ bay, bàn bạc quỹ đạo, độ cao, hướng xoay, khoảng cách… để phù hợp với khung hình mong muốn”, anh nói.

Anh Tuấn Ngọc ghi hình trên trực thăng. Video: NVCC.

Theo anh, trực thăng không linh hoạt như flycam, mỗi lần xoay vòng phải bay rất xa, độ cao vừa phải để tránh va chạm với flycam, lại phải tuân thủ nghiêm ngặt chỉ đạo từ mặt đất. Cái khó nhất là căn được thời điểm để đón đầu đội hình máy bay diễu binh cùng lúc với đoàn tàu dưới biển. “Sự kiện lần này, chỉ vài giây hình cũng vô cùng quý giá, bởi đây là lễ diễu binh đầu tiên trên biển của Việt Nam”.

Anh đồng hành cùng những chiến sĩ phi công Lữ đoàn Không quân - Hải quân 954 trực thuộc Quân chủng Hải quân, những người luôn hỗ trợ tối đa và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho chuyến bay.

Ngoài ra, thời tiết cũng là nỗi lo thường trực: “Có ngày trời nắng nhưng mù, không thể bay cao để lấy toàn cảnh, có ngày trời quang, nắng đẹp nhưng sóng lớn khiến tàu xô lệch, đội hình không còn thẳng đều. Nhiều cảnh quay tưởng như rất đẹp nhưng chỉ cần một con tàu lệch khỏi hàng là hình ảnh không thể sử dụng. Có khi phải tập 2-3 ngày, thay đổi vị trí đội hình, rồi quay lại từ đầu. Chính vì vậy, chúng tôi phải ghi hình nhiều ngày mới chọn lọc được những thước phim ưng ý nhất”.

Tác nghiệp trên trực thăng với anh Tuấn Ngọc và ê-kíp cũng có những khó khăn riêng bởi không được đứng, phải ngồi suốt nhiều giờ, tay mỏi, chân tê, lưng đau. Song những khoảnh khắc nghỉ ngắn, được các phi công trò chuyện, động viên, mời nước khiến anh cảm thấy hạnh phúc, quên đi lo lắng. “Dù áp lực và vẫn có nỗi sợ thường trực bởi bay trên trời không ai có thể nói trước điều gì, cảm giác được góp sức cho sự kiện trọng đại của đất nước khiến tất cả đều xứng đáng”, anh bày tỏ.

Sau khi hoàn thành ghi hình tại Cam Ranh, tôi cùng một số thành viên ê-kíp trở về Miếu Môn tham gia quay hợp luyện, rồi tiếp tục về Ba Đình cho các buổi sơ duyệt, tổng duyệt. Tổ đạo diễn, nhóm tổ chức sản xuất và kỹ thuật làm việc căng thẳng, thức khuya dậy sớm liên tục, vừa căn chỉnh góc máy, vừa rút kinh nghiệm qua từng ngày.

“Dần dần, tôi thấy quen với nhịp làm việc ấy. Đến nay khi xong việc hết mọi việc, bỗng như bị lệch múi giờ, lại thấy nhớ và muốn tiếp tục tham gia những ‘trận chiến’ như vậy. Đây thực sự là trải nghiệm đặc biệt, có lẽ chỉ một lần duy nhất trong đời tôi được tham dự”, Tuấn Ngọc nói.

Anh Ngọc cùng một số thành viên ê-kíp tiếp tục tham gia ghi hình tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: NVCC.

Trái ngọt

Thành công của truyền hình lễ kỷ niệm A80 là minh chứng cho sức mạnh tập thể, nơi mỗi cá nhân, mỗi ê-kíp đều góp phần tạo nên kết quả chung.

Nhìn lại những thước phim được phát sóng và lan tỏa trên truyền hình cũng như mạng xã hội, anh Tuấn Ngọc xúc động: “Chúng tôi vẫn cảm động trước tình cảm mà bà con dành cho ‘khối tạo hình’. Chính sự trân trọng ấy tiếp thêm động lực để tiếp tục làm việc, cống hiến. Đồng thời khẳng định nghề quay phim, đạo diễn hình ảnh mà chúng tôi theo đuổi vẫn có giá trị, có đóng góp cho xã hội và đất nước”.

Màn diễu binh trên biển tại Cam Ranh (Khánh Hòa) là điểm nhấn của chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm A80. Video: VTV.

Anh cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Đài THVN đã mạnh dạn trao cơ hội cho các tập thể, cá nhân ngoài đài tham gia, cũng như đơn vị nơi anh công tác đã tạo điều kiện để anh trực tiếp góp mặt trong sự kiện.

"Tôi trân trọng và ngưỡng mộ những cán bộ chiến sĩ của các lực lượng vũ trang trên biển, bao gồm các đơn vị của Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực cùng các đồng nghiệp đã cùng nhau vượt qua bao gian nan thử thách. Đó là niềm tự hào lớn nhất đời làm nghề, và cũng là ‘trái ngọt’ xứng đáng sau bao ngày vất vả”, anh nói.

Với anh Tuấn Ngọc, cơ hội được chứng kiến tận mắt tiềm lực, sức mạnh lớn lao của quân đội nhân dân Việt Nam và được tham gia ghi hình sự kiện lớn nhất trong cuộc đời làm nghề mãi mãi là niềm tự hào và sẽ trở thành ký ức đẹp đẽ nhất suốt đời không thể nào quên.

Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi lan tỏa lòng yêu nước dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) có sự tham gia của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.