Xúc động giây phút 'Mưa đỏ' được chiếu tại Thành cổ Quảng Trị thiêng liêng

TPO - Phim điện ảnh "Mưa đỏ" được chiếu miễn phí tại Thành cổ Quảng Trị, nhằm tưởng nhớ và tôn vinh sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. Các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân địa phương không giấu nổi sự xúc động khi xem những thước phim về một thời hoa lửa.

Tri ân anh hùng liệt sĩ

Buổi chiếu miễn phí phim Mưa đỏ được thực hiện tại sân khu di tích Thành cổ Quảng Trị vào tối 4/9. Đây là hoạt động do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức như một hoạt động tri ân ý nghĩa.

Ban tổ chức sự kiện cho biết việc tổ chức chiếu phim Mưa đỏ là để tưởng nhớ, tôn vinh sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với nhân dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đồng hành cùng đoàn làm phim trong suốt quá trình sản xuất.

Buổi chiếu miễn phí phim Mưa đỏ được thực hiện tại sân khu di tích Thành cổ Quảng Trị vào tối 4/9. Ảnh: Bá Cường.

"Thông qua hoạt động này, Điện ảnh Quân đội nhân dân mong muốn lan tỏa rộng rãi những giá trị lịch sử to lớn, khẳng định truyền thống yêu nước, tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của quân và dân ta. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc khát vọng cống hiến và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", đại diện Ban tổ chức nêu.

﻿ ﻿ ﻿﻿ Hàng ghế đầu tiên được để trống như một cách tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong Chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Vé mời của sự kiện được UBND phường Quảng Trị gửi đến các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân địa phương. Màn chiếu lớn phục vụ khán giả được bố trí tại khu vực trước đài tưởng niệm. Tại buổi chiếu, hàng ghế đầu tiên được để trống, thay vào đó đặt ba lô xanh, mũ tai bèo và hoa cúc trắng như một cách tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong Chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền có mặt tại Quảng Trị để tham gia sự kiện. Chị khẳng định buổi chiếu phim Mưa đỏ tại Thành cổ Quảng Trị là buổi chiếu quan trọng, thiêng liêng, đặc biệt nhất của Điện ảnh Quân đội.

"Trong suốt 3 năm lăn lộn cùng Mưa đỏ, tôi nghĩ đây là buổi chiếu mà Điện ảnh Quân đội và toàn thể ê-kíp Mưa đỏ đã mong chờ từng ngày để hiện thực hóa. Hôm nay, tôi xin mạn phép thay mặt đại gia đình Mưa đỏ kính cẩn báo cáo trước anh linh các liệt sĩ: 'Chúng con bằng tất cả sức lực, tâm huyết đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mong anh linh các bác, các chú chứng giám'", Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền nêu.

Buổi chiếu phim Mưa đỏ tại Thành cổ Quảng Trị là quan trọng, thiêng liêng, đặc biệt nhất của Điện ảnh Quân đội.

Khắc ghi giá trị của độc lập, tự do và khát vọng hòa bình

Buổi chiếu phim Mưa đỏ ở Thành cổ Quảng Trị thu hút đông đảo khán giả. Khu vực sân khu di tích Thành cổ Quảng Trị đông kín người. Những tràng pháo tay, ánh mắt rưng rưng và không khí trang nghiêm tại buổi chiếu đã minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của Mưa đỏ.

Điều này càng chứng minh Mưa đỏ không chỉ là tác phẩm điện ảnh, mà còn là lời nhắc nhở xúc động về giá trị của độc lập, tự do và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Cựu chiến binh xúc động khi xem Mưa đỏ.

Trước đó, chia sẻ trong những buổi giao lưu với đoàn làm phim, không ít khán giả cho biết đã xem phim đến 2-3 lần để hiểu hơn về lịch sử hào hùng nhưng cũng đầy đau thương, mất mát. Với nhiều khán giả, bộ phim Mưa đỏ phần nào giúp họ khắc ghi câu nói: "Để có được cuộc sống hạnh phúc hôm nay, ông cha ta đã phải đánh đổi rất nhiều".

Khởi chiếu ngày 22/8, Mưa đỏ nhanh chóng trở thành bộ phim chiến tranh có doanh thu cao nhất, đồng thời dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt năm 2025. Hiện tại, Mưa đỏ trở thành hiện tượng phòng vé chưa từng có đối với dòng phim chiến tranh cách mạng.

Bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, NSƯT Đặng Thái Huyền làm đạo diễn, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai. Mưa đỏ xoay quanh câu chuyện của Tiểu đội 1, gồm những chàng lính trẻ tuổi, phần lớn là học sinh, sinh viên. Họ mang trong mình bầu nhiệt huyết và lòng yêu nước nồng nàn, đã "xếp bút nghiên lên đường chiến đấu".

Mưa đỏ tiếp tục được chiếu miễn phí trong 2 ngày 5,6/9 tại rạp Rio CINEMAS Vincom Plaza (Đông Hà), hội trường hoặc nhà văn hóa ở Đồng Hới.

Phim khắc họa rõ nét sự tàn khốc của chiến tranh qua những trận đánh dữ dội, những mất mát và nỗi đau của người lính khi chứng kiến đồng đội ngã xuống. Bên cạnh đó, phim còn lồng ghép những câu chuyện nhân văn về tình đồng đội, tình yêu đôi lứa và khát vọng hòa bình.

Mưa đỏ không chỉ tập trung vào một phía chiến tuyến mà còn phác họa hình ảnh người lính ở cả hai bên, với những suy nghĩ và cảm xúc phức tạp, từ đó làm nổi bật thông điệp về sự trân trọng giá trị hòa bình và hàn gắn vết thương chiến tranh...

Theo kế hoạch, ngày 5/9, có 2 suất chiếu tại rạp Rio CINEMAS Vincom Plaza (Đông Hà) phục vụ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn. Buổi chiếu dành cho lãnh đạo, cán bộ các ban ngành tỉnh được tổ chức vào 20h ngày 5/9 hoặc sáng 6/9 tại hội trường hoặc nhà văn hóa ở Đồng Hới.