Giải mã ‘năm số 9’

TPO - Trào lưu “năm số 9” hay "năm thế giới số 9" bùng nổ trong ngày 9/9. Không chỉ nhiều bạn trẻ hưởng ứng, chia sẻ những bài học, chiêm nghiệm của bản thân mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng hưởng ứng. MC Mai Ngọc, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng nhiều nghệ sĩ chia sẻ bài viết, hình ảnh cá nhân, gửi gắm thông điệp về việc buông bỏ điều cũ và ước nguyện cho tương lai.

"Năm số 9" có ý nghĩa gì?

Ngày 9/9, người dùng mạng xã hội dễ dàng thấy những bài đăng về "năm số 9" hay "năm thanh lọc". Với nhiều người, giai đoạn này mang ý nghĩa đặc biệt, là dịp để họ nhìn lại, buông bỏ, "thanh lọc" những mối quan hệ độc hại, những điều không phù hợp với bản thân.

Nguồn gốc của trào lưu này xuất phát từ thần số học. Theo đó, "năm số 9" hay "năm thế giới số 9" là năm cuối cùng trong chu kỳ 9 năm, mang năng lượng của sự hoàn thiện, kết thúc, và chuẩn bị cho khởi đầu mới.

Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng ngày 9/9 đánh dấu sự kết thúc của "năm thế giới số 9". Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu thần số học, điều này không chính xác. Thực tế, thần số học được tính theo lịch dương, "năm thế giới số 9" sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2025 và "năm thế giới số 1" chính thức bắt đầu từ ngày 1/1/2026.

Ngày 9/9/2025 được xem là thời điểm đặc biệt trong chu kỳ 9 năm, khi trùng khớp giữa ngày 9/9 và "năm thế giới số 9". Đây là sự cộng hưởng năng lượng số 9, mang lại nguồn cảm hứng mạnh mẽ trong suy nghĩ, sáng tạo, thôi thúc buông bỏ những điều cũ và khẳng định mục tiêu mới.

Đây là dịp phù hợp để mỗi người nhìn lại, viết ra những điều muốn từ bỏ cũng như ước nguyện, mục tiêu cho tương lai. Ngày 9/9 được ví như một “cánh cổng năng lượng”, giúp khép lại chặng đường cũ và khởi động hành trình mới.

Trên các nền tảng mạng xã hội như Threads, TikTok, Facebook, chủ đề "năm số 9" thu hút nhiều bàn luận, với loạt bài đăng chia sẻ những bài học đã rút ra, chuyện ai rời đi và ai còn ở lại...

Ngoài ra, trào lưu này được thổi bùng nhờ hàng loạt biến cố trong giới giải trí và mạng xã hội từ đầu năm đến nay. Mỗi khi có scandal lớn nổ ra, nhiều bình luận sẽ dùng khái niệm năm số 9 để lý giải.

Dàn nghệ sĩ hưởng ứng

Trong ngày 9/9, nhiều nghệ sĩ Việt chia sẻ trên trang cá nhân những dòng trạng thái nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng cho hành trình mới.

MC Mai Ngọc cho biết bản thân suy ngẫm nhiều về ý nghĩa của việc kết thúc “năm số 9”. Cô đồng tình với quan điểm: “Nghiệp gì cần trả đều đã phải trả, mai sẽ bước vào thời kỳ gieo hạt mới”.

“9/9/2025, người ta bảo hôm nay kết thúc năm số 9. Nghiệp gì cần trả đều đã phải trả, mai sẽ bước vào thời kỳ gieo hạt mới. Ngẫm thấy cũng đúng… ‘Cuộc đời không bắt ta chịu khổ, chỉ là muốn ta tỉnh ngộ’”, MC Mai Ngọc viết.

MC Mai Ngọc suy ngẫm nhiều về ý nghĩa của việc kết thúc “năm số 9”.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đăng tải hình ảnh cầu nguyện trong ngày đặc biệt cùng lời nhắn nhủ: “Gửi tình yêu thương đến với tất cả, nguyện cho hành trình mới của chúng ta thật trọn vẹn và bình an. Xin vũ trụ khẽ gõ nhẹ và luôn che chở chúng con. Nguyện cho những ai hữu duyên nhìn thấy, hãy cùng nhắm mắt hít thở sâu và cầu bình an đến mình và mọi người”.

Diễn viên Quách Thu Phương cũng chọn ngày 9/9 để chia sẻ về những chiêm nghiệm cuộc sống: “Sao cũng được! Người ta khen bạn cũng được, chê bạn cũng được, yêu bạn cũng được, ghét bạn cũng được, chân thành với bạn cũng được, giả dối với bạn cũng được. Bởi cuộc sống muôn màu muôn vẻ, bất cứ điều gì đến với bạn cũng đều mang một ý nghĩa nào đó. Kết thúc một vận trình và chào đón một chu kỳ mới với những điều tốt đẹp nhất".

﻿ ﻿ Diễn viên Quách Thu Phương đăng ảnh và những chiêm nghiệm của bản thân vào ngày 9/9/2025.

Có thể nói, việc dùng thần số học để lý giải những bất ổn trong đời sống có thể mang lại cảm giác an ủi, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến con người nhìn nhận phiến diện, bỏ qua nguyên nhân thực tế. Ở một khía cạnh khác, một số người tận dụng trào lưu này để lan tỏa thông điệp tích cực như rèn luyện bản thân, trau dồi kiến thức hay từ bỏ thói quen xấu.

Theo đó, việc chọn một cột mốc mang tính biểu tượng để tổng kết, đặt mục tiêu hoặc mở ra chương mới được xem là một hình thức self-care (tự chăm sóc bản thân). Những nghi thức nhỏ như dọn dẹp, viết nhật ký hay đặt tên cho một giai đoạn có thể giúp con người cảm thấy kiểm soát được cuộc sống và giảm lo âu trước thay đổi.