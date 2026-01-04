Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hơn 800 chuyến bay đến/đi từ Tân Sơn Nhất ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch

Anh Nhàn
TPO - Ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ghi nhận lượng hành khách tăng cao kỷ lục với khoảng 140.000 lượt người và hơn 800 chuyến bay, chủ yếu là khách từ các địa phương quay trở lại TPHCM.

Ngày 4/1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) ghi nhận lượng hành khách tăng đột biến trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, trở thành ngày đón khách đông nhất từ đầu dịp lễ đến nay.

Theo thống kê, trong ngày hôm nay, sân bay dự kiến thực hiện 809 chuyến bay đi và đến, phục vụ khoảng 139.000 – 140.000 lượt hành khách. Con số này cao hơn cả mức dự báo ban đầu và là mức kỷ lục kể từ khi bước vào cao điểm Tết Dương lịch.

140.000 lượt người và hơn 800 chuyến bay qua Tân Sơn Nhất trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026.

Đáng chú ý, lượng khách đến TPHCM tăng mạnh, chủ yếu là người dân sau thời gian về quê hoặc du lịch trở lại thành phố để kịp làm việc vào ngày 5/1. Trong tổng số gần 73.000 hành khách hạ cánh, có hơn 42.800 lượt khách nội địa đến TPHCM.

Nhà ga T3 tiếp tục đóng vai trò trọng tâm trong việc giảm tải cho nhà ga chính khi phục vụ hơn 48.000 hành khách trên 308 chuyến bay, góp phần giúp việc làm thủ tục và di chuyển của hành khách được nhanh chóng và thông suốt hơn trong ngày cao điểm này.

Trước đó vào ngày 1/1, sân bay Tân Sơn Nhất đã phục vụ khoảng 759 chuyến bay với 117.298 hành khách. Thống kê của ngành hàng không cho thấy lượng khách liên tục tăng mạnh trong suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay.

Bên cạnh đó, nhiều hành khách đã sử dụng hệ thống làm thủ tục trực tuyến và kiosk tự động, giúp giảm thời gian chờ đợi tại các khu vực kiểm tra an ninh và làm thủ tục bay.

Anh Nhàn
