Danh thắng Ngũ Hành Sơn đón lượng khách lớn nhất từ đại dịch COVID-19

TPO - Kể từ sau đại dịch COVID-19 đến nay, đây là lần đầu tiên danh thắng Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng đón lượng khách "khủng" đến vậy, cao hơn mọi dịp nghỉ lễ trong năm.
Theo Trưởng Ban quản lý Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, sở dĩ du khách nườm nượp đổ về danh thắng là vì Đà Nẵng khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ du lịch khu vực cũng như trên thế giới. Đặc biệt, cuối năm 2025, tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ - AFAR vinh danh Đà Nẵng là một trong những điểm đến nổi bật trên thế giới cho hành trình năm 2026.