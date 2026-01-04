Đà Nẵng: Danh thắng Ngũ Hành Sơn đón lượng khách lớn nhất từ đại dịch COVID-19

TPO - Kể từ sau đại dịch COVID-19 đến nay, đây là lần đầu tiên danh thắng Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng đón lượng khách "khủng" đến vậy, cao hơn mọi dịp nghỉ lễ trong năm.