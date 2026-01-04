Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng:

Danh thắng Ngũ Hành Sơn đón lượng khách lớn nhất từ đại dịch COVID-19

Thanh Hiền

TPO - Kể từ sau đại dịch COVID-19 đến nay, đây là lần đầu tiên danh thắng Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng đón lượng khách "khủng" đến vậy, cao hơn mọi dịp nghỉ lễ trong năm.

tp-nhs-1675.jpg
Ông Nguyễn Văn Hiền - Trưởng Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn﻿, TP. Đà Nẵng﻿ - cho hay trong những ngày nghỉ lễ dịp Tết Dương lịch, danh thắng liên tục đón khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 90%. Ảnh: T.H.
nhs-2.jpg
Chị Samantha (du khách Singapore) cùng nhóm bạn đến thăm danh thắng vì tò mò khi nghe nơi này có 5 ngọn núi, nhiều hang động. "Thật bất ngờ vì nơi này quá đông, chúng tôi phải xếp hàng rất lâu để đi thang máy nhưng bù lại được ngắm cảnh quan tuyệt đẹp và hiểu thêm văn hóa, lịch sử của danh thắng Ngũ Hành Sơn".
nhs-3.jpg
Mỗi ngày, danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 7000 lượt khách. "Đây là lượng khách lớn nhất từ sau dịch COVID-19 tới nay, chưa dịp lễ nào du khách đến danh thắng lại đông như thế này cả. So với kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm ngoái, lượng khách năm nay tăng khoảng 15%", ông Nguyễn Văn Hiền - thông tin.
﻿tp-nhs-3260.jpg
Theo Trưởng Ban quản lý Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, sở dĩ du khách nườm nượp đổ về danh thắng là vì Đà Nẵng khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ du lịch khu vực cũng như trên thế giới. Đặc biệt, cuối năm 2025, tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ - AFAR vinh danh Đà Nẵng là một trong những điểm đến nổi bật trên thế giới cho hành trình năm 2026.
tp-chua-tu-tam-15.jpg
Ngũ Hành Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt; UNESCO công nhận ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương càng thêm hấp dẫn du khách.
tp-1-15-2963.jpg
Động Huyền Không là một trong những động đẹp nhất, huyền ảo nhất, có giá trị tâm linh to lớn nhất danh thắng Ngũ Hành Sơn.
nhs-5.jpg
Những ngày đầu năm, thời tiết Đà Nẵng tạnh ráo, có nắng nhẹ ấm áp khiến việc tham quan của du khách thêm thuận lợi. Ông Hikaru (du khách Nhật Bản) bày tỏ rất hài lòng với điểm tham quan đậm văn hoá, tâm linh và cảnh quan tuyệt đẹp này. "Tôi đã chọn cách leo núi thay vì đi thang máy để khám phá núi Ngũ Hành Sơn. Ở đây có quá nhiều ngọn núi, ngôi chùa, hang động nên không thể nào đi hết trong một ngày. Nếu có dịp trở lại Đà Nẵng, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục đến đây", ông chia sẻ.
Thanh Hiền
