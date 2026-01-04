Khách đến Phú Quốc, Cần Thơ tăng mạnh dịp Tết Dương lịch

TPO - Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, đặc khu Phú Quốc ước đón gần 176.000 lượt khách, tăng hơn 156% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế gần 30.000 lượt. Cần Thơ đón khoảng 370.000 lượt khách, trong đó có gần 18.000 lượt khách quốc tế, với tổng thu du lịch ước đạt 360 tỷ đồng.

Sở Du lịch An Giang cho biết, trong thời gian từ ngày 1/1-4/1/2026, toàn tỉnh ước đón 348.778 lượt khách, tăng 52,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 30.284 lượt, tăng 48,6%; khách nội địa đạt 318.494 lượt, tăng 52,8%.

Khách lưu trú đạt 86.885 lượt, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân đạt 61,6%, tăng 92,7%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 859 tỷ đồng, tăng hơn 71% so với cùng kỳ tết Dương lịch năm 2025.

Phú Quốc đón gần 176.000 lượt khách dịp Tết Dương lịch 2026.

Đáng chú ý, đặc khu Phú Quốc tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của du lịch An Giang, khi ước đón 175.797 lượt khách, tăng 156% so với cùng kỳ tết năm trước; trong đó khách quốc tế đạt 29.888 lượt, tăng 49,7%.

Trong dịp Tết Dương lịch, các địa phương và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí phục vụ du khách. Nhiều khu, điểm du lịch như Đồi Tức Dụp, Rừng tràm Trà Sư, Cồn Én thu hút du khách với các sản phẩm trải nghiệm sinh thái, văn hóa đặc trưng.

Riêng tại Phú Quốc, hàng loạt sự kiện lớn được tổ chức như các chương trình countdown, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội âm nhạc và pháo hoa, tạo không khí sôi động trong những ngày đầu năm mới.

Bên cạnh kết quả tích cực, Sở Du lịch An Giang cũng nhìn nhận một số khó khăn, như giá vé máy bay còn cao, cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt, cùng với nguy cơ phát sinh các vi phạm trong kinh doanh du lịch trực tuyến.

Tại Cần Thơ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP. Cần Thơ cho biết, trong dịp Tết dương lịch năm nay, Thành phố ước đón khoảng 370.000 lượt khách, trong đó có gần 18.000 lượt khách quốc tế. Khách du lịch lưu trú ước khoảng 148.000 lượt khách; tổng nguồn thu du lịch ước đạt 360 tỷ đồng.

Trình diễn Flyboard khuấy động lễ hội sông nước Cần Thơ dịp Tết Dương lịch.

Dịp Tết Dương lịch năm nay, trên địa bàn Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động trong chuỗi sự kiện Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025; các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã chủ động xây dựng các sản phẩm, dịch vụ và các chương trình hấp dẫn hút khách. Các doanh nghiệp còn có chương trình giảm giá tour từ 10-20%, tặng kèm các dịch vụ bổ sung. Các cơ sở đã chuẩn bị chu đáo công tác đón khách du lịch.

Trong dịp Tết Dương lịch, các khu, điểm du lịch tại Cần Thơ thu hút đông khách như: Khu du lịch Mỹ Khánh; khu du lịch Ông Đề; khu du lịch Phi Yến; du lịch cộng đồng Cồn Sơn, Chợ nổi Cái Răng, chợ đêm Ninh Kiều…