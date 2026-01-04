Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Siêu tàu' đầu tiên đưa khách quốc tế đến Khánh Hòa trong năm mới

TPO - Chuyến tàu du lịch biển đầu tiên đến Khánh Hòa trong năm 2026 mang theo gần 3.000 du khách, hứa hẹn thúc đẩy mạnh mẽ phân khúc du lịch cao cấp của địa phương.

Ngày 4/1, Khánh Hòa đón tàu biển quốc tế Costa Serena mang theo 2.961 du khách (chủ yếu đến từ châu Âu) tham quan Nha Trang. Đây là chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên đưa du khách đến Khánh Hòa trong năm 2026.

taubien-3.jpg
Tàu Costa Serena đến vịnh Nha Trang.
taubien-2.jpg
Du khách lên bờ bắt đầu đi tham quan các điểm du lịch nổi tiếng ở Khánh Hòa.

Du khách sẽ được tham quan chùa Long Sơn, di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar, nhà thờ Chánh tòa Nha Trang, công viên khoáng nóng I-Resort, Champa Island, chợ Đầm, Skylight Bar, Tháp Trầm Hương...

Ông Cung Quỳnh Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Khánh Hòa cho biết, sự xuất hiện của Costa Serena là khởi đầu cho một chuỗi hoạt động sôi động. Theo lịch đăng ký, chỉ riêng trong 2 tháng đầu năm 2026, Khánh Hòa dự kiến sẽ đón thêm 8 chuyến tàu biển với khoảng 13.500 lượt khách.

taubien-1.jpg
2 tháng đầu năm 2026, Khánh Hòa dự kiến sẽ đón thêm 8 chuyến tàu biển với khoảng 13.500 lượt khách.

“Việc các hãng tàu lớn liên tục đăng ký cập cảng là tín hiệu cực kỳ tích cực, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và bền vững của phân khúc du lịch cao cấp. Đây chính là đòn bẩy để ngành du lịch Khánh Hòa hoàn thành sớm các mục tiêu tăng trưởng trong năm mới”, ông Anh nói.

Tàu Costa Serena rời bến vào tối cùng ngày để tiếp tục hành trình đến cảng Phú Mỹ, TP.HCM.

Theo Sở VH-TT&DL Khánh Hòa, từ ngày 1-4/1, toàn tỉnh đón 154.467 lượt khách lưu trú, trong đó có 47.817 khách quốc tế và 106.650 khách nội địa. Tổng lượt khách tham quan ở các điểm du lịch ước 349.430 lượt khách. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú trong tỉnh đạt khoảng 66,94%, trong đó chủ yếu tập trung vào ngày 1 và 2/1. Tổng doanh thu du lịch tỉnh Khánh Hòa dịp Tết Dương lịch 2026 ước đạt 648,1 tỷ đồng.

