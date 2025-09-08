Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quảng Ninh tạm dừng cấp phép cho tàu chở khách, tàu du lịch ra biển

Quốc Nam - Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 7, bến cảng ở hai đặc khu Cô Tô, Vân Đồn và một số phường xã thuộc tỉnh Quảng Ninh được yêu cầu dừng cấp lệnh xuất bến cho tàu thuyền ra khơi để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Theo đại diện tỉnh Quảng Ninh, bão số 7 tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ninh, nhưng bão vẫn có khả năng gây gió mạnh và thời tiết xấu trên biển khu vực miền Đông của tỉnh này.

Để bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền đang hoạt động trên vùng biển này, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi; tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển.

Thời gian tạm ngừng từ 11 giờ ngày 8/9. Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về cơn bão số 7. Phạm vi tạm ngừng thuộc khu vực biển các địa phương: Đặc khu Cô Tô, đặc khu Vân Đồn; các phường, xã thuộc Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái (cũ).

tp-quocnam-z62-3456.jpg
Quảng Ninh tạm dừng cấp phép cho các tàu chở khách, tàu du lịch, tàu nghỉ đêm ra biển do ảnh hưởng của bão số 7. Ảnh: Quốc Nam.

Vào 4h sáng nay (8/9), tâm bão trên vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Như vậy, chỉ trong hơn một ngày, bão đã tăng gần 3 cấp.

Dự báo trong ngày hôm nay, bão tiếp tục tốc độ di chuyển rất nhanh, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngay trong sáng nay. Đến 16h chiều nay, tâm bão ở sâu trong đất liền tỉnh Quảng Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong đêm nay, bão đổi hướng tây tây bắc, tiếp tục di chuyển rất nhanh, khoảng 20-25km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 4h sáng 9/9, tâm vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với cường độ dưới cấp 6.

Quốc Nam - Hoàng Dương
#Quảng Ninh #bão số 7 #tàu ra khơi #cảng biển Quảng Ninh #du lịch biển #cảnh báo bão #an toàn hàng hải

Xem thêm

Cùng chuyên mục