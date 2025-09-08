Quảng Ninh tạm dừng cấp phép cho tàu chở khách, tàu du lịch ra biển

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 7, bến cảng ở hai đặc khu Cô Tô, Vân Đồn và một số phường xã thuộc tỉnh Quảng Ninh được yêu cầu dừng cấp lệnh xuất bến cho tàu thuyền ra khơi để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Theo đại diện tỉnh Quảng Ninh, bão số 7 tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ninh, nhưng bão vẫn có khả năng gây gió mạnh và thời tiết xấu trên biển khu vực miền Đông của tỉnh này.

Để bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền đang hoạt động trên vùng biển này, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi; tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển.

Thời gian tạm ngừng từ 11 giờ ngày 8/9. Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về cơn bão số 7. Phạm vi tạm ngừng thuộc khu vực biển các địa phương: Đặc khu Cô Tô, đặc khu Vân Đồn; các phường, xã thuộc Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái (cũ).

Quảng Ninh tạm dừng cấp phép cho các tàu chở khách, tàu du lịch, tàu nghỉ đêm ra biển do ảnh hưởng của bão số 7. Ảnh: Quốc Nam.

Vào 4h sáng nay (8/9), tâm bão trên vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Như vậy, chỉ trong hơn một ngày, bão đã tăng gần 3 cấp.

Dự báo trong ngày hôm nay, bão tiếp tục tốc độ di chuyển rất nhanh, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngay trong sáng nay. Đến 16h chiều nay, tâm bão ở sâu trong đất liền tỉnh Quảng Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong đêm nay, bão đổi hướng tây tây bắc, tiếp tục di chuyển rất nhanh, khoảng 20-25km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 4h sáng 9/9, tâm vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với cường độ dưới cấp 6.