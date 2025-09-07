Bão số 7 sẽ tăng cấp rất nhanh, gây mưa lớn ở miền Bắc

TPO - Bão số 7 đã mạnh lên cấp 8-9, giật cấp 11, dự báo tiếp tục tăng hai cấp trong ngày và đêm nay (7/9), đổ bộ Trung Quốc vào sáng mai với cường độ khoảng cấp 10, giật cấp 13, sau đó gây mưa cho miền Bắc nước ta từ khoảng chiều 9/9.

Vào 4 giờ sáng nay (7/9), tâm bão trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Những giờ qua, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Dự báo trong ngày và đêm nay, bão sẽ di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 4h sáng 8/9, tâm bão trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ cấp 10, giật cấp 13. Đây có thể là cường độ mạnh nhất của cơn bão.

Trong ngày 8/9, bão số 7 sẽ đi vào đất liền khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, ma sát với địa hình đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h sáng 9/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, cường độ ở cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo mới nhất về đường đi của bão số 7.

Trong ngày 9/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16h chiều, vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), gần các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp, miền Bắc và khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh sẽ đón một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong đó, miền Bắc và Thanh Hoá, mưa bắt đầu từ khoảng chiều 9/9, kéo dài đến 11/9 với cường độ mưa vừa, mưa to đến rất to, trọng tâm là vùng núi và trung du Đông Bắc Bộ. Nghệ An – Hà Tĩnh từ đêm 9/9 đến ngày 11/9 cũng có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Biển Đông đang trải qua một năm bão nhiều, trong đó nhiều cơn bão/áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên Biển Đông với diễn biến nhanh và khó lường.

Dự báo từ nay đến hết năm 2025, trên Biển Đông có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, khoảng một nửa trong số đó (3-4 cơn) có khả năng tác động đến đất liền Việt Nam.