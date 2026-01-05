Đề xuất 1.250 tỷ đồng 'lên đời' sân bay Đà Nẵng

TPO - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, đề xuất về chủ trương và danh mục đầu tư Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh đang xuống cấp nghiêm trọng tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự án sửa chữa đường cất hạ cánh 35L/17R tại sân bay Đà Nẵng khi hoàn thành, sẽ đáp ứng yêu cầu khai thác của các dòng máy bay thân rộng hiện đại như Boeing 777, Airbus A350 hay Boeing 787 - lực lượng chủ lực trên các đường bay quốc tế đang tăng trưởng mạnh sau đại dịch.

Dự án tập trung sửa chữa toàn diện đường băng 35L/17R với chiều dài hơn 3.000 m, đồng thời cải tạo hệ thống đường lăn kết nối và các hạng mục đèn hiệu, dẫn đường, ILS. ACV kiến nghị áp dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng lưới thép cường độ cao - giải pháp được đánh giá có tuổi thọ thiết kế khoảng 20 năm, gấp đôi so với mặt đường mềm, đồng thời hạn chế rủi ro do điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại miền Trung.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.250 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn bảo trì khu bay năm 2026. Thời gian thi công khoảng 8 tháng. Đáng chú ý, nhằm hạn chế tối đa tác động đến đi lại của người dân, du lịch và hoạt động kinh tế địa phương, ACV đề xuất tổ chức thi công theo 2 giai đoạn, luân phiên khai thác các đường cất hạ cánh, thay vì đóng cửa toàn bộ sân bay.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu, đường băng 35L/17R sẽ tạm dừng khai thác để sửa chữa, sân bay vận hành bằng đường băng 35R/17L. 2 tháng tiếp theo, khi thi công phần còn lại của hệ thống đường lăn, vai trò được hoán đổi: 35R/17L tạm đóng, còn 35L/17R trở lại khai thác. Phương án này nhằm duy trì năng lực khai thác liên tục, tránh gián đoạn kéo dài.

Sân bay Đà Nẵng. Ảnh: ACV.

Sân bay Đà Nẵng là một trong những cảng hàng không có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam. Đường băng 35L/17R được xây dựng từ giai đoạn 1965-1966 và đã nhiều lần sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, từ năm 2024 đến nay, hạ tầng khu bay chủ yếu chỉ được duy tu thường xuyên, chưa có dự án cải tạo tổng thể.

Theo báo cáo kiểm định hiện trạng, kết cấu mặt đường bê tông xi măng và bê tông nhựa của 35L/17R đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp như nứt gãy tấm, vỡ góc, tróc cốt liệu, lún vệt bánh xe và đọng nước tại các vị trí chịu tải lớn của càng tàu bay. Các giải pháp sửa chữa trước đây chủ yếu mang tính “chữa cháy”, chưa xử lý triệt để các vấn đề ở lớp móng nền phía dưới.

Đáng chú ý, trong năm 2025, đường băng 35L/17R đã phải đóng cửa 15 lần để sửa chữa đột xuất theo NOTAM. Việc thường xuyên phải khai thác trong trạng thái “đơn đường băng” làm gia tăng rủi ro vận hành. ACV cảnh báo, chỉ cần xảy ra một sự cố kỹ thuật nhỏ trên đường băng chính 35R/17L, toàn bộ sân bay có thể buộc phải đóng cửa, kéo theo hàng loạt chuyến bay chuyển hướng, gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng đến điều hành vùng trời FIR TPHCM.

Theo Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, công suất tới hạn của sân bay Đà Nẵng được xác định khoảng 20 triệu lượt hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm. Số liệu của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, năm 2024, sân bay phục vụ khoảng 13,4 triệu lượt hành khách, trong đó khách quốc tế đạt 6,2 triệu lượt. Theo đơn vị tư vấn, quy mô này phù hợp với mô hình “song cảng, song sân bay” giữa Đà Nẵng và Chu Lai (sau sáp nhập), trong đó Đà Nẵng tập trung hành khách và du lịch quốc tế, còn Chu Lai đảm nhiệm logistics và hàng hóa.