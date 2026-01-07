Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ siết quy định nhập cảnh với công dân 7 quốc gia

Hồng Nhung

TPO - Chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục siết chặt chính sách nhập cảnh khi bổ sung thêm 7 quốc gia vào danh sách những nước có công dân phải nộp khoản “ký quỹ visa” trị giá lên tới 15.000 USD (gần 400 triệu đồng) để được phép xin nhập cảnh vào Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các quốc gia mới bị áp dụng quy định này gồm Bhutan, Botswana, Cộng hòa Trung Phi, Guinea, Guinea-Bissau, Namibia và Turkmenistan. Quy định chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1, theo thông báo đăng tải trên website.

Như vậy, tổng cộng đã có 13 quốc gia nằm trong danh sách áp dụng cơ chế ký quỹ visa, trong đó phần lớn là các nước châu Phi. Giới quan sát cho rằng quy định mới khiến chi phí xin thị thực Mỹ trở nên quá cao, vượt khả năng chi trả của nhiều công dân tại các quốc gia này.

Theo quy định, công dân mang hộ chiếu của các nước trong diện áp dụng quy định, nếu đủ điều kiện xin visa du lịch hoặc công tác ngắn hạn (B1/B2), sẽ phải nộp khoản tiền ký quỹ dao động từ 5.000 (hơn 130 triệu đồng) đến 15.000 USD (gần 400 triệu đồng). Mức tiền cụ thể được quyết định trong buổi phỏng vấn xin visa.

istock-1795767972jpeg-11zon.jpg
Chính quyền Tổng thống Trump siết chặt các điều kiện nhập cảnh vào Mỹ.

Ngoài khoản ký quỹ, người nộp đơn còn phải hoàn tất Mẫu I-352 của Bộ An ninh Nội địa Mỹ và chấp thuận các điều khoản thông qua hệ thống thanh toán trực tuyến Pay.gov của Bộ Tài chính Mỹ. Quy định này được áp dụng thống nhất, không phân biệt nơi nộp hồ sơ.

Động thái trên được xem là bước đi mới nhất trong chuỗi biện pháp thắt chặt kiểm soát nhập cảnh của chính quyền Tổng thống Trump.

Trước đó, Mỹ đã yêu cầu công dân từ tất cả các quốc gia cần visa phải tham gia phỏng vấn trực tiếp, đồng thời khai báo lịch sử hoạt động mạng xã hội trong nhiều năm, cũng như cung cấp thông tin chi tiết về quá trình đi lại và cư trú của bản thân và gia đình.

Bảy quốc gia vừa được bổ sung sẽ cùng với Mauritania, Sao Tome và Principe, Tanzania, Gambia, Malawi và Zambia, đây là những nước đã bị đưa vào danh sách từ tháng 8 và tháng 10 năm ngoái, chịu sự giám sát chặt chẽ hơn khi xin nhập cảnh Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lưu ý, người được cấp visa theo diện này bắt buộc phải nhập cảnh và rời khỏi Mỹ thông qua các cửa khẩu được chỉ định. Trường hợp không tuân thủ, họ có thể bị từ chối nhập cảnh hoặc gặp rắc rối do việc xuất cảnh không được ghi nhận hợp lệ. Các cửa khẩu được chỉ định hiện bao gồm sân bay quốc tế Boston Logan, John F. Kennedy và Washington Dulles.

