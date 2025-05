Mỹ bất ngờ loại Romania khỏi danh sách miễn visa

TPO - Chưa đầy 4 tháng sau khi được thông báo sẽ tham gia chương trình miễn visa của Mỹ, Romania bị rút lại tư cách khiến nhiều người dân và giới chức nước này bất ngờ, trong bối cảnh quốc gia Đông Âu đang bước vào cuộc bầu cử tổng thống đầy sóng gió.

Ngày 3/5, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chính thức hủy bỏ quyết định cho phép Romania gia nhập Chương trình miễn visa Mỹ (Visa Waiver Program - VWP). Đây là chương trình cho phép công dân của các quốc gia tham gia được nhập cảnh vào Mỹ mà không cần xin visa cho các chuyến đi ngắn hạn vì mục đích du lịch hoặc công tác.

Thông báo được đưa ra chỉ vài tháng sau khi chính quyền mãn nhiệm của Tổng thống Joe Biden từng tuyên bố Romania đủ điều kiện gia nhập chương trình, với lý do quốc gia này đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an ninh, bao gồm chia sẻ thông tin về khủng bố và tội phạm nghiêm trọng với phía Mỹ. Theo kế hoạch, Romania chính thức được miễn visa từ cuối tháng 3.

Tuy nhiên, Bộ An ninh nội địa Mỹ đã bất ngờ hoãn thực thi quyết định này để tiến hành rà soát lại. Kết quả đánh giá cho thấy Romania không còn phù hợp với chương trình, việc loại bỏ quốc gia này là cần thiết để “bảo vệ tính toàn vẹn của chương trình cũng như đảm bảo an ninh biên giới và di trú,” theo tuyên bố của Bộ An ninh nội địa Mỹ.

"Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của Romania trong lĩnh vực an ninh trong nhiều năm qua. Romania vẫn có thể được xem xét lại để tham gia chương trình trong tương lai", Trợ lý Bộ trưởng An ninh nội địa Tricia McLaughlin cho biết.

Romania từng là quốc gia thứ 43 được chấp thuận tham gia chương trình miễn visa, là quốc gia thứ tư được bổ sung dưới thời Tổng thống Biden, sau Croatia, Israel và Qatar. Việc tham gia chương trình này thường mang lại lợi ích lớn về mặt du lịch và kinh tế, khi công dân các quốc gia được miễn visa dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thị trường Mỹ.

Phản ứng ban đầu từ phía Romania chưa được công bố. Đại sứ quán nước này tại Washington hiện vẫn giữ im lặng trước đề nghị bình luận của truyền thông.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Romania đang bước vào cuộc bầu cử Tổng thống đầy căng thẳng, sau khi kết quả bầu cử năm ngoái bị hủy vì các cáo buộc gian lận và nghi vấn có sự can thiệp từ nước ngoài. Cuộc khủng hoảng chính trị này được xem là nghiêm trọng nhất tại quốc gia Đông Âu trong nhiều thập kỷ qua.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương, tính đến hiện tại đã có khoảng 5,1 triệu cử tri, tương đương 28,7% số người đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu, trong đó có đến 630.000 phiếu được ghi nhận từ các điểm bầu cử ở nước ngoài. Cuộc đua hiện có 11 ứng viên tham gia và nhiều khả năng sẽ bước vào vòng hai trong ngày 18/5 tới.

Tình hình bất ổn chính trị, kinh tế trì trệ, lạm phát cao và tâm lý bất mãn với giới tinh hoa đang góp phần thúc đẩy làn sóng ủng hộ các nhân vật cực hữu tại Romania. Một trong những ứng viên nổi bật - ông Calin Georgescu, từng dẫn đầu vòng một trong kỳ bầu cử trước nhưng hiện đã bị cấm tranh cử và đang trong diện điều tra.

Cùng thời điểm, theo dữ liệu từ chính phủ Mỹ, lượng khách du lịch quốc tế đến đất nước này bằng đường hàng không trong tháng 3 vừa qua đã giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện công dân Mỹ vẫn được phép đến Romania du lịch hoặc công tác trong thời gian tối đa 90 ngày mà không cần xin visa.

Hồng Nhung