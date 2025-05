Lý do du khách ‘quay xe’ không đến Gia Lai

TPO - Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay khách du lịch Gia Lai giảm sâu tới 46%. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều điểm tham quan trọng điểm như Biển Hồ, di tích Plei Ơi đang trong quá trình đầu tư sửa chữa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Laicho biết, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh ước đạt 47.930 lượt, giảm 46% so với năm 2024. Doanh thu du lịch đạt khoảng 18,7 tỷ đồng, giảm 9%.

Nguyên nhân chủ yếu do nhiều điểm tham quan trọng điểm như Biển Hồ, di tích Plei Ơi đang trong quá trình đầu tư sửa chữa. Hoạt động lưu trú vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu, với khoảng 8.500 lượt khách và nguồn thu đạt trên 12 tỷ đồng.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng thông tin, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, toàn tỉnh ước đón 240.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng (tăng khoảng 14,3% so với cùng kỳ năm 2024).

Cụ thể, khách quốc tế ước đạt 14.000 lượt khách (tăng 75% so với cùng kỳ năm 2024); khách nội địa ước đạt 226.000 lượt khách (tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024), khách qua lưu trú ước đạt 160.000 lượt (tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024).

Lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú tập trung đông vào ngày 2-4/5. Công suất phòng bình quân của các khách sạn 5 sao đạt khoảng 60%, khách sạn từ 3-4 sao đạt khoảng 75%, các loại hình lưu trú khác đạt khoảng 65-70%.

Cùng với thời gian nghỉ kéo dài 5 ngày, tại Đà Lạt diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, như vòng chung kết Dalat Best Dance Crew 2025, chương trình nghệ thuật “Non sông thống nhất” kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều show diễn văn nghệ của các ca sĩ nổi tiếng…

Tại Đắk Lắk, trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4-3/5), tỉnh này chứng kiến sự bùng nổ du lịch với tổng lượt khách ước đạt 210.000 lượt (tăng đến 68% so với cùng kỳ năm 2024). Lượng khách quốc tế cũng tăng trưởng ấn tượng, đạt 2.000 lượt (tăng 54%), trong khi khách nội địa đạt 208.000 lượt (tăng 68,5%). Công suất phòng trung bình đạt 55-65%, tổng doanh thu từ du lịch và lưu trú ước tính lên đến 78 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 25% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, các công ty lữ hành phục vụ chủ yếu các tour đi ngoài tỉnh, với khoảng 130 lượt khách, doanh thu khoảng 500 triệu đồng. Tổng lượt khách đến các điểm tham quan trong tỉnh ước đạt hơn 39.000 lượt, mang về doanh thu khoảng 6,2 tỷ đồng.

Tại tỉnh Kon Tum, khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen (huyện Kon Plông) đã đón khoảng 55.000 lượt khách trong dịp lễ 30/4-1/5, với công suất phòng đạt trên 95%. Như vậy, khu du lịch này đã đón hơn 10.000 lượt khách mỗi ngày, chủ yếu du khách nội địa. Doanh thu du lịch toàn huyện Kon Plông ước đạt hơn 19 tỷ đồng.

Tại tỉnh Đắk Nông, theo báo cáo nhanh của Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch tỉnh này, dịp nghỉ lễ vừa qua (từ 30/4-4/5) có 50.200 lượt khách đến tham quan, du lịch tại tỉnh (giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó, khách tham quan ước đạt 45.500 lượt người, khách lưu trú tính ước đạt 4.700 lượt người; khách quốc tế lưu trú và tham quan ước đạt 420 lượt người.