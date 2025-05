Khách sạn 'cháy phòng', tour du lịch nội địa bùng nổ dịp lễ tại TPHCM

TPO - Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, cùng với hàng loạt chương trình chào mừng 50 năm Ngày thống nhất đất nước, TPHCM đã thực sự tạo cơn sốt thu hút du khách tại chỗ cũng như du khách từ khắp nơi đến với TPHCM.

Trong đó, theo ghi nhận của Sở Du lịch TPHCM, từ ngày 27/4 đến 1/5/2025, công suất phòng tại các khách sạn từ 1 đến 5 sao khu vực trung tâm Thành phố đạt từ 95% đến 100%. Nhiều khách sạn hạng 4 hay 5 sao đã kín phòng trong thời gian này. Các khách sạn ở khu vực lân cận cũng đạt công suất từ 80% trở lên, đặc biệt trong hai ngày cao điểm 30/4 và 1/5, nhiều khách sạn cũng “cháy phòng” khi không chỉ du khách ngoài tỉnh mà thậm chí cả những người dân ở các khu vực khác cũng lựa chọn thuê phòng để trải nghiệm không khí lễ hội.

Không chỉ dừng lại ở các dịch vụ lưu trú, các cơ sở khách sạn – nhà hàng còn chủ động tổ chức nhiều hoạt động trang trọng và ý nghĩa như: Treo cờ Tổ quốc, giăng băng rôn chào mừng Đại lễ tại mặt tiền và khu vực sảnh, trình chiếu hình ảnh cổ động, đăng tải thông điệp tri ân lịch sử trên các nền tảng trực tuyến… Nhiều khách sạn đã thiết lập khu vực ghi cảm nghĩ, bố trí sổ lưu bút cho du khách viết tay, tạo nên không gian lắng đọng, nơi những cảm xúc cá nhân được sẻ chia và lan tỏa.

Ngoài những hoạt động mang tính biểu tượng cổ vũ cho ngày lễ, nhiều khách sạn còn tổ chức trưng bày sản phẩm OCOP, chủ động kết nối với các nghệ nhân địa phương để tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa ngay trong khuôn viên như nặn tò he, viết thư pháp, hoặc trình diễn nhạc cụ dân tộc.

Một số khách sạn còn triển khai không gian chiếu phim tư liệu về ngày Giải phóng miền Nam, phục vụ miễn phí cho khách lưu trú vào các buổi tối từ 28/4 đến 1/5.

Việc bố trí khu vực check-in với background là hình ảnh Dinh Độc Lập, Bến Nhà Rồng hay xe tăng 390 cũng được nhiều du khách yêu thích và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Còn theo tổng hợp từ các doanh nghiệp lữ hành, lượng khách chọn khởi hành du lịch trễ (từ ngày 01/5 tới 02/5) đã có xu hướng tăng, tuy nhiên xu hướng chính là ở lại Thành phố và tham gia tour nội đô, hành trình về nguồn, khám phá không gian lịch sử nhân dịp 50 năm Ngày đất nước thống nhất.

Trong đó, theo công ty du lịch BestPrice, lượng khách đặt vé máy bay đến TPHCM trong khoảng 29/4 đến 4/5 tăng gấp 3 lần, các tour nội đô tăng gấp 2 lần so với năm 2024. Còn theo thông tin từ công ty Vietluxtour, tổng lượng khách đến TPHCM do công ty đảm nhận tăng 50%, riêng khách đoàn và doanh nghiệp tăng 25% so với cùng kỳ. Thông tin từ công ty Du lịch Việt cho biết lượng khách tại công ty đã tăng trưởng 20%, trong đó có tới 58% lượng khách mua tour chọn đi nội địa. Các tour du lịch mang ý nghĩa của 30/4 như tour “Dấu ấn thống nhất hào hùng” và tour “Trở về miền đất thép” được đón nhận mạnh mẽ.

Ngoài các tour phổ biến, các doanh nghiệp còn triển khai nhiều sản phẩm mang tính tương tác cao như tour theo chủ đề “Thám hiểm địa đạo – Trở về miền đất thép”, nơi du khách được đích thân chui hầm, ăn cơm vắt và mặc trang phục chiến sĩ hay “Trở lại căn cứ chiến khu Rừng Sác” cũng được du khách chọn lựa nhiều. Các gói city tour kết hợp hoạt động khám phá như: “Tìm mật thư lịch sử theo dấu ấn Sài Gòn xưa”, “Dạo quanh các địa chỉ đỏ Biệt động Sài Gòn”… cũng được giới trẻ đón nhận.

Theo ghi nhận của nhiều công ty du lịch, năm nay các các tour bán lẻ (mua từng phần dịch vụ như vé máy bay, khách sạn, hướng dẫn viên) cũng tăng mạnh, đáp ứng nhu cầu tự thiết kế lịch trình của nhóm khách trẻ hoặc doanh nhân đi theo gia đình. Đây là xu thế mới được các công ty du lịch- lữ hành xây dựng nhằm mở rộng và đa dạng hoá các dịch vụ du lịch.