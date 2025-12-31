TPHCM chính thức đưa vào sử dụng làn đường ưu tiên xe đạp đầu tiên

TPO - Làn đường dành riêng cho xe đạp đầu tiên ở TPHCM chính thức được đưa vào sử dụng từ sáng 31/12, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển giao thông xanh, bền vững.

Các đại biểu tham gia trải nghiệm làn ưu tiên xe đạp đầu tiên ở TPHCM.

Ngày 31/12, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TPHCM) đã tổ chức khánh thành công trình cải tạo, tổ chức làn đường ưu tiên dành cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1), thuộc phường An Khánh, TPHCM.

Công trình do Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị làm chủ đầu tư. Dự án khởi công ngày 10/10 và hoàn thành ngày 26/12 với tổng giá trị dự toán hơn 14,25 tỷ đồng.

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TPHCM cho biết, dự án nhằm cải tạo một phần đất đường bộ thành làn đường ưu tiên cho xe đạp, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh, đồng thời tăng khả năng kết nối với hệ thống giao thông công cộng.

Công trình cũng hướng tới hình thành mạng lưới đường xe đạp kết nối đa phương thức, đa điểm đến, tạo thuận lợi cho việc đi lại hằng ngày của người dân.

Người dân tham gia trải nghiệm trên làn đường ưu tiên xe đạp.

Làn xe đạp ưu tiên có điểm đầu tại đường Nguyễn Cơ Thạch và điểm cuối tại đường D1, tổng chiều dài khoảng 5.780 m. Chiều rộng làn xe đạp 2 m trên các đoạn đường bộ và 1,5 m tại các đoạn qua cầu; vận tốc thiết kế tối đa 20 km/h, độ dốc dọc tối đa 4%.

Về kết cấu, tuyến đường được thi công bằng bê tông nhựa chặt, sơn hoàn thiện để phân biệt rõ làn xe đạp với làn xe cơ giới. Dự án còn được đầu tư đồng bộ các hạng mục như hệ thống chiếu sáng riêng cho làn xe đạp, thoát nước toàn tuyến, bãi đỗ và trạm xe đạp công cộng.

Ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, trong bối cảnh đô thị phát triển nhanh, ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, giao thông đang là một trong những nguồn phát thải lớn, đặc biệt đến từ phương tiện cơ giới cá nhân. Trước thực tế đó, TP.HCM đang từng bước triển khai các giải pháp quản lý sự gia tăng phương tiện cá nhân, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ vận tải hành khách công cộng và các loại hình giao thông xanh.

“Xe đạp là giải pháp rất hiệu quả cho bài toán ‘đầu – cuối’ khi người dân sử dụng giao thông công cộng. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã và đang kêu gọi phong trào sử dụng xe đạp như một cách tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, rèn luyện sức khỏe và hướng tới phát triển đô thị bền vững”, ông Hưng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, việc đầu tư xây dựng làn đường riêng cho xe đạp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an toàn giao thông. Khi được tách biệt khỏi dòng phương tiện cơ giới tốc độ cao, người đi xe đạp sẽ giảm đáng kể nguy cơ va chạm, nhất là với các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em và người cao tuổi.

Làn xe đạp ưu tiên có điểm đầu tại đường Nguyễn Cơ Thạch và điểm cuối tại đường D1, tổng chiều dài khoảng 5.780 m.

Riêng tuyến Mai Chí Thọ, ông Võ Khánh Hưng cho biết đây là trục giao thông – đô thị quan trọng của TP Thủ Đức cũ, nơi tập trung nhiều khu đô thị hiện đại, mật độ dân cư cao như Sala, New City, Sun Avenue, Sadora… Với quy mô dân số lớn tại các phường An Khánh, Bình Khánh và An Lợi Đông, nhu cầu di chuyển quãng ngắn giữa các khu dân cư và kết nối metro là rất lớn.

“Tuyến đường này còn kết nối trực tiếp với các tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên, Bến Thành – Thủ Thiêm, Thủ Thiêm – Long Thành. Việc tổ chức làn ưu tiên xe đạp trong không gian cây xanh sẽ giúp người dân tiếp cận metro thuận lợi và hiệu quả hơn”, ông Hưng phân tích.

Về định hướng lâu dài, dự án làn ưu tiên xe đạp được triển khai theo từng giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng làn xe đạp trên đoạn Mai Chí Thọ từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1, làm nền tảng hình thành tuyến xe đạp trọng điểm của thành phố.

Giai đoạn 2 được triển khai sau khi có báo cáo đánh giá của giai đoạn 1 và khi dự án thi công nút giao An Phú đưa vào sử dụng, sẽ thực hiện mở rộng làn xe đạp về các phần còn lại ở hai hướng của tuyến đường Mai Chí Thọ.

Sau đó, TPHCM sẽ mở rộng mạng lưới kết nối các khu vực như trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, công viên, các công trình đặc trưng có giá trị lịch sử, ... của thành phố, kết nối phương tiện công cộng, hạ tầng bến bãi, như các trục đường: Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi, Công Xã Paris, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Bến Vân Đồn, Hoàng Sa, Trường Sa, Điện Biên Phủ, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Cảnh, Đinh Tiên Hoàng, Võ Nguyên Giáp…