Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo du lịch mới

Hồng Nhung

TPO - Một hình thức lừa đảo du lịch mới đang khiến nhiều du khách rơi vào tình trạng hoang mang khi nhận được các tin nhắn văn bản giả mạo, được thiết kế ngày càng tinh vi và giống thông báo chính thức từ khách sạn hoặc nền tảng đặt phòng.

Theo phản ánh trên mạng xã hội Reddit, các tin nhắn này thường thông báo rằng du khách cần cung cấp hoặc xác minh thêm thông tin thanh toán để giữ chỗ đặt đã thực hiện trước đó. Nội dung tin nhắn trấn an người nhận rằng “quy trình nhanh chóng, an toàn và không phát sinh khoản thanh toán nào”, đồng thời cảnh báo nếu không xác minh trong vòng 24 giờ, hệ thống có thể tự động hủy đặt chỗ.

Đáng chú ý, các tin nhắn lừa đảo còn chứa nhiều thông tin cá nhân cụ thể như mã xác nhận đặt phòng, ngày lưu trú và tên khách sạn, khiến nạn nhân dễ tin là thông báo thật. Người đầu tiên phát hiện và cảnh báo về chiêu trò này khuyến cáo du khách không phản hồi trực tiếp tin nhắn, mà cần liên hệ thẳng với khách sạn hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ qua các kênh chính thức để kiểm chứng thông tin.

tal-man-on-phone-in-hotel-hotelsmsscan1225-4ec1bc2ab39740f3b302b80819a56b72.jpg
Một hình thức lừa đảo du lịch mới đang khiến nhiều du khách rơi vào tình trạng hoang mang khi nhận được các tin nhắn văn bản giả mạo.

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cũng đưa ra cảnh báo, khuyên người dân không nhấp vào các đường link trong tin nhắn đáng ngờ. FTC nhấn mạnh, nếu nghi ngờ tin nhắn là thật, người nhận cần chủ động liên hệ doanh nghiệp qua số điện thoại hoặc website chính thức, thay vì làm theo hướng dẫn trong tin nhắn. Các công ty uy tín sẽ không yêu cầu xác minh thông tin tài khoản qua tin nhắn văn bản.

Thực tế, lừa đảo du lịch đang có xu hướng gia tăng mạnh. Báo cáo của Mastercard cho thấy, các vụ gian lận liên quan đến việc lên kế hoạch du lịch sớm đã tăng hơn 12% trong năm 2024 so với năm trước. Các chiêu trò phổ biến bao gồm hình ảnh điểm đến bị chỉnh sửa, đường link xác nhận giả mạo và những ưu đãi “quá hấp dẫn” nhưng không có thật. Tại các điểm du lịch nổi tiếng trong mùa cao điểm, tỷ lệ gian lận thậm chí có thể tăng tới 28%.

Không dừng lại ở đó, gần đây còn xuất hiện tình trạng kẻ gian đánh cắp thẻ hành lý của hành khách để lấy thông tin cá nhân, sau đó nộp đơn yêu cầu bồi thường gian lận cho hành lý bị thất lạc. Trước nguy cơ này, nhiều du khách khuyến cáo nên tháo bỏ và tiêu hủy thẻ hành lý ngay khi về nhà.

Các chuyên gia khuyến nghị, để giảm thiểu rủi ro, du khách cần nâng cao cảnh giác trước mọi thông báo bất thường, không vội cung cấp thông tin cá nhân, đồng thời cân nhắc mua bảo hiểm du lịch hoặc sử dụng thẻ tín dụng có chế độ bảo vệ gian lận mạnh khi đặt dịch vụ. Trong bối cảnh các chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi, sự cẩn trọng vẫn là “lá chắn” quan trọng nhất đối với người đi du lịch.

Hồng Nhung
Travel+ Leisure
#lừa đảo khách du lịch #lừa đảo du lịch #Thủ đoạn lừa đảo qua ưu đãi du lịch #lừa đảo du lịch qua tin nhắn

Xem thêm

Cùng chuyên mục