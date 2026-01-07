Lấy ý kiến việc khai thác lưỡng dụng sân bay quân sự Thành Sơn

TPO - Sân bay quân sự Thành Sơn tại Khánh Hòa đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương về việc định hướng thành sân bay lưỡng dụng, phục vụ cả dân sự và quốc phòng, với công suất đạt 3 triệu hành khách mỗi năm.

CHK Thành Sơn là sân bay quân sự cấp 1 nằm ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa), hiện có 2 đường CHC rộng 31m và 23m, dài hơn 3.000m, có thể đón được máy bay F70, ATR72, Airbus 321 hoặc tương đương. Đây là sân bay đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4C theo phân loại của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch Cảng hàng không (CHK) Thành Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện tại, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) - cơ quan lập quy hoạch - cùng đơn vị tư vấn đã hoàn thiện phương án và trình thẩm định, phê duyệt.

Theo tờ trình của Cục HKVN, CHK Thành Sơn đặt tại phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa; có vị trí và chức năng trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc là cảng hàng không quốc nội, dùng chung cho mục đích dân dụng và quốc phòng.

Trong giai đoạn 2021-2030, sân bay Thành Sơn được quy hoạch đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của ICAO, với công suất khoảng 1,5 triệu hành khách mỗi năm. Sân bay đủ năng lực khai thác các loại máy bay code C như A319, A320, A321, B737 và tương đương; đồng thời có thể tiếp nhận máy bay code E khi có nhu cầu.

Sân bay quân sự Thành Sơn tại Khánh Hòa. Ảnh minh họa: BKH.

Về hạ tầng khu bay, quy hoạch giữ nguyên cấu hình đường cất hạ cánh (CHC) hiện hữu, đồng thời bổ sung đường CHC số 2 dài 3.050 m, rộng 45 m, cách đường hiện hữu 300 m về phía Nam, với lề vật liệu theo quy định.

Sân đỗ được quy hoạch đáp ứng 7 vị trí đỗ máy bay code C, có khả năng tiếp nhận máy bay code E. Đài kiểm soát không lưu bố trí phía Đông Nam khu hàng không dân dụng. Nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ được quy hoạch trên diện tích khoảng 8.800 m2, đáp ứng công suất 1,5 triệu hành khách mỗi năm.

Theo tầm nhìn đến năm 2050, CHK Thành Sơn được xác định đạt công suất 3 triệu hành khách mỗi năm. Đồng thời, đường CHC số 2 sẽ được kéo dài về phía Đông, đạt chiều dài 3.500 m, rộng 45 m, bảo đảm khai thác các loại máy bay lớn hơn trong tương lai.

Sân đỗ sẽ được mở rộng, đáp ứng khoảng 16 vị trí đỗ máy bay code C, có khả năng tiếp nhận máy bay code E. Nhà ga hành khách cũng được mở rộng, nâng công suất lên 3 triệu hành khách mỗi năm trên khu đất khoảng 16.800 m2.

Đối với hàng hóa, quy hoạch bố trí nhà ga hàng hóa công suất khoảng 15.000 tấn mỗi năm, trên diện tích đất khoảng 46.300 m2.

Nhà chức trách hàng không cho biết, theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, CHK Thành Sơn được xác định là cảng hàng không lưỡng dụng, có vai trò quan trọng trong mạng lưới cảng hàng không khu vực Nam Trung Bộ và trong bảo đảm quốc phòng - an ninh.