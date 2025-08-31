Đề xuất mở rộng sân bay Cam Ranh đón 'siêu máy bay'

TPO - Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng xem xét, tiến hành các thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ quy hoạch mới của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Khánh Hòa. Đề xuất đến năm 2030, sân bay này đạt công suất 25 triệu hành khách/năm, đón được những dòng máy bay thân rộng hiện đại bậc nhất.

Theo tờ trình của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), giai đoạn 2021 - 2030, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Cam Ranh là sân bay lưỡng dụng cấp 4E, có công suất 25 triệu hành khách/năm - gấp 3 lần công suất hiện tại và 50.000 tấn hàng hóa/năm.

Thời kỳ này, sân bay sẽ đủ năng lực khai thác các loại máy bay thân rộng của Boeing như B747, B777, B787 và Airbus 350; máy bay thân hẹp Airbus 321 và tương đương trở xuống.

Giai đoạn 2021 - 2030, Cảng HKQT Cam Ranh được quy hoạch mở rộng sân đỗ máy bay để đảm bảo 61 vị trí đỗ tàu bay, gồm 44 vị trí code C (có thể khai thác máy bay thân hẹp A320, B737 và tương đương); 17 vị trí code E (có thể khai thác máy bay thân rộng như A330; B787 và tương đương).

Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh. Ảnh: ACV.

Đến năm 2030, Cảng HKQT Cam Ranh được quy hoạch hệ thống nhà ga hành khách với công suất 25 triệu hành khách/năm. Trong đó, xây dựng nhà ga hành khách T1 theo nhu cầu, công suất quy hoạch 21 triệu hành khách/năm (quốc nội hơn 8 triệu hành khách/năm, quốc tế gần 13 triệu hành khách/năm), giữ nguyên nhà ga quốc tế T2 công suất 4 triệu hành khách/năm.

Cùng với nhà ga hành khách, cảng còn được quy hoạch nhà ga hàng hóa công suất 50.000 tấn/năm, trên diện tích hơn 3ha. Ga hàng hóa sẽ nằm về phía Bắc sân đỗ máy bay, tiếp giáp khu nhà chứa máy bay.

Tờ trình của Cục HKVN nêu rõ, đến năm 2050, công suất của Cảng HKQT Cam Ranh được nâng lên 36 triệu hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm; tiếp tục mở rộng sân đỗ máy bay, đảm bảo 86 vị trí đỗ (61 vị trí code C và 25 vị trí code E).

Giai đoạn mới, nhà ga hành khách của Cảng HKQT Cam Ranh được quy hoạch với công suất 36 triệu hành khách/năm. Trong đó, mở rộng nhà ga T1 theo nhu cầu, công suất quy hoạch 32 triệu hành khách/năm (quốc nội 12 triệu hành khách/năm, quốc tế 20 triệu hành khách/năm), giữ nguyên nhà ga quốc tế T2 với công suất 4 triệu hành khách/năm.

Nhà ga T1 của sân bay Cam Ranh hiện tại. Ảnh: CDL.

Đến năm 2050, nhà ga hàng hóa của cảng được mở rộng về phía nhà ga quốc tế T2, đáp ứng công suất 100.000 tấn/năm.

Nhà chức trách hàng không đề xuất đến năm 2050, quy hoạch Khu hàng không chung, hàng không tư nhân của Cảng HKQT Cam Ranh sẽ được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 0,96 ha, sân đỗ máy bay chung rộng 4,15ha.

Ước tính, nhu cầu sử dụng đất của toàn Cảng HKQT Cam Ranh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 khoảng hơn 628ha.

Cục HKVN cho hay, theo quy hoạch cũ, (quy hoạch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1006 ngày 14/7/2009), Cảng HKQT Cam Ranh đến năm 2020 đạt 5,5 triệu hành khách/năm và 2030 đạt 8 triệu hành khách/năm.

Trên thực tế, đến năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch COVID -19 bùng phát, sân bay Cam Ranh đã đón hơn 9,7 triệu lượt khách/năm; năm 2024, sân bay này đạt sản lượng gần 7 triệu hành khách - tiệm cận công suất của quy hoạch cũ.

Sân bay Cam Ranh đang gần vượt công suất theo quy hoạch cũ. Ảnh: ACV.

"Trước nhu cầu vận chuyển hàng không ngày càng gia tăng, Cục HKVN cho rằng cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch Cảng HKQT Cam Ranh để bảo đảm phù hợp với giai đoạn phát triển mới", tờ trình của Cục HKVN nhấn mạnh.

Có thể thấy, việc nâng công suất sân bay Cam Ranh sẽ tạo cú hích lớn cho ngành du lịch Khánh Hòa - vốn đang hướng tới mục tiêu đón 13 - 15 triệu lượt khách vào năm 2030.

Việc "lên đời" Cảng HKQT Cam Ranh không chỉ phản ánh đúng vai trò cửa ngõ quốc tế của một trung tâm du lịch biển, mà còn thúc đẩy dịch vụ logistics hàng không, hỗ trợ xuất khẩu nông sản, thủy sản và hàng điện tử từ khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên ra thế giới. Đồng thời, tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm trực tiếp và gián tiếp trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không, dịch vụ sân bay đến lưu trú - vận tải - thương mại.