Bí quyết mang đủ quần áo mặc 2 tuần chỉ với hành lý xách tay

Hồng Nhung

TPO - Trong bối cảnh các hãng hàng không ngày càng siết chặt quy định hành lý và phí ký gửi không ngừng tăng, xu hướng du lịch “nhẹ hành lý” đang được nhiều người lựa chọn. Mới đây, một chuyên gia đóng gói hành lý đã chia sẻ những bí quyết giúp du khách mang đủ quần áo cho chuyến đi kéo dài tới hai tuần mà vẫn chỉ cần hành lý xách tay.

Lydia Mansel - nhà sáng lập trang Just Packed chuyên về hướng dẫn sắp xếp hành lý - cho biết, không phải lúc nào việc mang theo vali ký gửi cũng là lựa chọn hợp lý.

“Có những chuyến đi kéo dài nhiều tuần nhưng vẫn hoàn toàn có thể gói gọn trong một chiếc vali xách tay, miễn là hành khách biết cách tối ưu không gian”, cô chia sẻ trên Travel and Leisure.

Theo Mansel, yếu tố quan trọng đầu tiên là lựa chọn một chiếc vali cabin có sức chứa tốt và thiết kế thông minh. Các mẫu vali có nhiều ngăn, khóa kéo an toàn và trọng lượng nhẹ sẽ giúp tối đa hóa khả năng chứa đồ mà vẫn tuân thủ quy định của hãng bay. Một số dòng vali cao cấp còn cho phép mở rộng thêm không gian, rất hữu ích với các chuyến đi dài ngày.

Bên cạnh vali xách tay, túi cá nhân để dưới ghế ngồi cũng được xem là “vũ khí bí mật” của những người thường xuyên di chuyển. Với hầu hết các chuyến bay, hành khách được phép mang theo một vali xách tay và một túi cá nhân nhỏ. Việc tận dụng tối đa hạn mức này giúp tăng đáng kể lượng đồ có thể mang theo, đặc biệt khi bay cùng các hãng hàng không giá rẻ.

rolledclothes4-e1735331340605jpg-11zon.jpg
Một chuyên gia đóng gói hành lý đã chia sẻ những bí quyết giúp du khách mang đủ quần áo cho chuyến đi kéo dài tới hai tuần mà vẫn chỉ cần hành lý xách tay.

Một món đồ không thể thiếu khác là túi chia đồ, đặc biệt là loại có khả năng nén. “Những chiếc túi vải nhỏ có khóa kéo là chìa khóa để có một chiếc vali gọn gàng và khoa học. Chúng giúp quần áo được ép phẳng, tiết kiệm diện tích và dễ tìm kiếm khi cần”, Mansel nhấn mạnh.

Ngoài ra, các phụ kiện gọn nhẹ, đa năng cũng đóng vai trò quan trọng. Gối du lịch bơm hơi, có thể xếp nhỏ khi không sử dụng, vừa mang lại sự thoải mái trên chuyến bay vừa không chiếm nhiều chỗ trong vali. Về trang phục, chuyên gia khuyến nghị chỉ mang những món “đa nhiệm” như một đôi giày phù hợp nhiều hoàn cảnh, một chiếc áo khoác có thể phối với nhiều trang phục và một chiếc quần jeans bền, dễ mặc.

Theo các chuyên gia du lịch, với cách sắp xếp hợp lý và lựa chọn đúng vật dụng, việc mang đủ đồ cho chuyến đi hai tuần chỉ với hành lý xách tay không còn là điều quá khó. Xu hướng này không chỉ giúp du khách tiết kiệm chi phí, thời gian chờ đợi tại sân bay mà còn mang lại trải nghiệm di chuyển linh hoạt, thoải mái hơn.

Hồng Nhung
Daily Mail
#du lịch #hành lý xách tay #vali du lịch #kỹ năng sắp xếp hành lý

