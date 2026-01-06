Hàng không tăng trưởng mạnh dịp Tết Dương lịch

TPO - Lượng khách qua đường hàng không trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 tăng mạnh, vượt mốc 1,3 triệu lượt trong 5 ngày, kéo theo số chuyến bay và hoạt động khai thác tại các sân bay lớn tăng cao.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ 31/12/2025 đến 4/1/2026), các hãng bay vận chuyển khoảng 1,33 triệu lượt khách và hơn 16.000 tấn hàng hóa, lần lượt tăng khoảng 22% và 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận chuyển nội địa đạt hơn 520.000 khách (tăng gần 23%), còn quốc tế xấp xỉ 805.000 khách (tăng gần 22%).

Ở khâu khai thác, các cảng hàng không trên cả nước thực hiện hơn 11.400 lượt cất - hạ cánh (CHC), tăng gần 20%. Tổng lượng khách qua cảng đạt khoảng 1,85 triệu lượt, tăng hơn 22%. Riêng nội địa ghi nhận hơn 6.600 lượt chuyến và khoảng 1,04 triệu khách; quốc tế đạt gần 4.800 lượt chuyến với xấp xỉ 805.000 khách.

3 sân bay quốc tế trọng điểm tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng. Tân Sơn Nhất phục vụ gần 3.900 lượt CHC và khoảng 665.000 khách. Nội Bài đạt hơn 3.200 lượt chuyến với khoảng 522.000 khách. Đà Nẵng ghi nhận gần 1.500 lượt chuyến và hơn 251.000 khách.

Lượng khách qua đường hàng không trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 tăng mạnh, vượt mốc 1,3 triệu lượt trong 5 ngày. Ảnh: NIA.

Các hãng hàng không Việt Nam trong dịp này vận chuyển khoảng 831.000 khách, tăng hơn 22%. Trong đó, nội địa hơn 522.000 khách (tăng gần 23%), quốc tế khoảng 309.000 khách (tăng khoảng 21%).

Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục HKVN - cho biết, toàn ngành đã duy trì nghiêm túc chế độ ứng trực, tăng cường kiểm tra, giám sát an ninh - an toàn và chất lượng dịch vụ. Hoạt động khai thác diễn ra liên tục, thông suốt; các tình huống phát sinh tại sân bay được xử lý đúng thẩm quyền, không ảnh hưởng đến an ninh, an toàn. Việc phục vụ hành khách trên các chuyến bay chậm, gián đoạn hay hủy chuyến được thực hiện đúng quy định.

Theo ông Dũng, kết quả tăng trưởng đồng thời ở 3 chỉ tiêu chính (số chuyến bay, hành khách, hàng hóa) cho thấy hàng không cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách dịp lễ.