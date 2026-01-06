Hơn 200 vận động viên sắp thi lướt ván diều quốc tế ở Khánh Hòa

TPO - Hơn 200 vận động viên trong và ngoài nước sẽ đến biển Khánh Hòa tham gia giải Lướt ván diều quốc tế Mỹ Hòa - Khánh Hòa 2026.

Ngày 6/1, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh này đã khảo sát các điểm và có kế hoạch tổ chức giải Lướt ván diều quốc tế Mỹ Hòa - Khánh Hòa 2026. Theo đó, giải có hơn 200 vận động viên trong và ngoài nước tham gia, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15-17/1 tại Khu lướt ván diều biển Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Các vận động viên thi lướt ván diều tại bãi biển Mỹ Hòa năm 2025.

Giải Lướt ván diều quốc tế Mỹ Hòa - Khánh Hòa 2026 mang chủ đề “Cánh diều Mỹ Hòa - Vươn tầm đại dương xanh” (My Hoa Kites - Soaring Across the Blue Ocean), qua đó quảng bá mạnh mẽ hình ảnh biển Khánh Hòa, thể hiện tinh thần hội nhập, năng động và định hướng phát triển bền vững của điểm đến Mỹ Hòa.

Nổi bật là chương trình trải nghiệm “Lướt ván diều cùng chuyên gia” miễn phí tại các trường dạy diều trong Khu lướt ván diều biển Mỹ Hòa. Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm không gian văn hóa - ẩm thực - sản phẩm OCOP với các gian hàng hải sản, đặc sản địa phương và tham gia đêm nhạc “Năng lượng biển”. Đặc biệt, hoạt động “Thứ Bảy tình nguyện - Làm sạch bãi biển Mỹ Hòa”, diễn ra lúc 6h30 sáng 17/1, hướng đến lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển, phát triển du lịch xanh và bền vững.

Bên cạnh các hoạt động tại Mỹ Hòa, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức các chương trình tham quan ưu đãi, giới thiệu chuỗi điểm đến tiêu biểu của vùng Nam Khánh Hòa như: Vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái, Làng gốm Bàu Trúc, biển Ninh Chữ, cánh đồng điện gió Đầm Nại - Mũi Dinh…

Bãi biển Mỹ Hòa là một trong những bãi biển đẹp của tỉnh Khánh Hòa.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, việc tổ chức giải lướt ván diều quốc tế đánh dấu một bước tiến lớn cho ngành du lịch khi tỉnh tiếp tục đa dạng hóa và mở rộng các dịch vụ du lịch. Sự kiện này sẽ góp phần thu hút du khách đến Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung, đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao và du lịch sinh thái.

Được biết, bãi biển Mỹ Hòa cũng từng tổ chức giải "Lướt ván diều Ninh Thuận - Bình Thuận mở rộng năm 2023" thu hút hàng ngàn lượt khách tham gia. Mỹ Hòa là một trong những bãi biển đẹp của tỉnh Ninh Thuận cũ với địa hình độc đáo, chiều dài bờ biển khoảng 5km.