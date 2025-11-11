Lần đầu tiên tại Việt Nam có Lễ hội Trà quốc tế - World Tea Fest 2025

Hàng loạt hoạt động hấp dẫn

Theo Ban Tổ chức, đây là lễ hội trà lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Cùng với đó là chuỗi hoạt động mang tầm quốc tế đánh dấu bước ngoặt trong hành trình đưa văn hóa, kinh tế trà Việt vươn tầm thế giới.

Toàn cảnh buổi họp báo công bố chuỗi sự kiện Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025.

Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 kéo dài gần 1 tháng từ ngày 11/11 đến ngày 7/12/2025, dự kiến có khoảng 20.000 người tham dự với hàng loạt hoạt động nổi bật như: Tea Expo - Hội chợ, triển lãm Trà Quốc tế, Tea Summit - Hội nghị cấp cao về chiến lược phát triển ngành Trà, Tea Fest - Chương trình đại nhạc hội, Tea Connect - Trà ngoại giao, Tea Carnival: Lễ hội đường phố và văn hóa Trà…

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề được tổ chức từ nay đến ngày 4/12 như: Tea Art - Không gian Sáng tác nghệ thuật về văn hóa Trà; Gen Tea - Cuộc thi về văn hóa và khởi nghiệp Trà dành cho sinh viên các trường đại học; Tea Culture - Lễ dâng hương và dâng trà “Quốc ẩm” lên Quốc tổ Vua Hùng.

Công bố Đại sứ Lễ hội Trà quốc tế 2025: Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 - Nguyễn Hoàng Phương Linh;Runner-Up Miss Cosmo 2024 - Karnruethai Tassabut; Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 - Đỗ Cẩm Ly (từ trái sang).

Đặc biệt, Gen Tea là một cuộc thi trọng điểm, được thiết kế đặc biệt dành cho sinh viên đến từ các trường đại học trên cả nước, là bệ phóng sáng tạo nhằm khơi dậy niềm đam mê và tinh thần khởi nghiệp từ văn hóa trà Việt.

Lâm Đồng khẳng định vị thế trên bản đồ trà quốc tế

Việt Nam là một trong những cái nôi văn minh trà của thế giới, có truyền thống canh tác và văn hóa thưởng trà lâu đời. Đặc biệt tại Lâm Đồng - thủ phủ trà đang phát triển mạnh mẽ. Nơi đây sở hữu khí hậu và thổ nhưỡng đa dạng, tạo nên những dòng chè đặc trưng với hương vị phong phú. Sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật canh tác truyền thống và công nghệ hiện đại, cùng với sự độc đáo của văn hóa trà Việt, đang giúp Lâm Đồng khẳng định rõ nét giá trị văn hóa và tiềm năng kinh tế to lớn trên bản đồ trà quốc tế.

Ban Tổ chức tặng hoa Ban cố vấn Lễ hội Trà Quốc tế 2025.

Đặc biệt, Lễ hội Trà Quốc tế năm 2025 là bước đi chiến lược trong việc định vị thương hiệu trà Việt, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Lâm Đồng trong việc dần hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trung tâm văn hóa trà châu Á, lan tỏa giá trị cốt lõi “Trà Việt – Hồn Việt”.

Bên cạnh đó, lễ hội còn liên kết chặt chẽ ba yếu tố “di sản – kinh tế – phát triển bền vững” trong văn hóa trà Việt. Lễ hội không chỉ tôn vinh “di sản” truyền thống hàng trăm năm của cây trà, bảo tồn các kỹ thuật canh tác và nghệ thuật thưởng trà mà còn thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động “kinh tế”, xúc tiến thương mại quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu, và nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm trà.

Lễ hội cũng nhấn mạnh yếu tố phát triển bền vững, khuyến khích các tổ chức và cá nhân áp dụng nông nghiệp hữu cơ, công nghệ xanh, và các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, đảm bảo sự “phát triển bền vững” của ngành trà.

Ông Mori Kazuki - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng phát biểu.

Với chiến lược phát triển bền vững, Nam A Bank đã xây dựng văn hóa doanh nghiệp độc đáo, lấy tinh hoa trà Việt làm giá trị xuyên suốt. Triết lý văn hóa Trà được xem là nguồn cảm hứng để truyền tải biểu tượng của sự bền bỉ, lấy con người làm nguồn gốc và nền tảng cho mọi hoạt động, tạo nên nét riêng biệt trong hệ thống các tổ chức tín dụng.

“Việc đồng hành cùng Lễ hội Trà Quốc tế 2025 không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là sự khẳng định chiến lược của Nam A Bank trong việc phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng, văn hóa trà Việt chứa đựng những giá trị về di sản và tiềm năng kinh tế xanh.

Thông qua Lễ hội, chúng tôi mong muốn hỗ trợ xây dựng thương hiệu quốc gia cho trà Việt, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn xanh và giải pháp tài chính bền vững, qua đó giúp nông sản Việt Nam đạt chuẩn toàn cầu và mở rộng cánh cửa xuất khẩu", đại diện Nam A Bank chia sẻ.