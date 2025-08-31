Khám phá không gian "thanh mát" của căn hộ 90m2

TPO - Căn hộ được lấy cảm hứng từ ly Matcha Latte, thiết kế và thi công dành riêng cho một cặp vợ chồng trẻ, những người tìm kiếm một không gian sống nhẹ nhàng, thư giãn nhưng vẫn đủ đầy công năng.

Lấy cảm hứng từ ly matcha latte nhiều sữa, thức uống gợi cảm giác dịu nhẹ, thanh mát và có chút ngọt lành để xoa dịu tâm trí sau một ngày dài. Căn hộ là sự chuyển hóa tinh tế giữa cảm xúc sống và ngôn ngữ thiết kế.

Không gian được chia thành các khu vực rõ ràng: phòng khách - bếp mở liên thông, phòng ngủ master, phòng làm việc riêng biệt, cùng với hai phòng vệ sinh. Tất cả đều được bố trí tối ưu để vừa tiện nghi, vừa thoáng đãng, tạo cảm giác sống dễ thở và thư thái.

Gia chủ là người làm việc tại nhà nên mỗi thiết kế đều bắt đầu từ yếu tố công năng, cân bằng bằng thẩm mỹ. Phòng làm việc liên thông với khu vực bàn đảo và bàn trà, thuận di chuyển làm việc hoặc nghỉ ngơi lập tức.

Tone màu chủ đạo là be và nâu gỗ ấm, kết hợp cùng vật liệu thô mộc như đá, gỗ tự nhiên, linen… tạo nên nền trung tính dịu dàng. Những mảng nhấn màu xanh của lá, xuất hiện ở cây xanh, tranh treo, decor và chi tiết nội thất, được cân nhắc khéo léo để mang lại cảm giác cân bằng thị giác và cảm xúc.

Công trình được thiết kế trong 2 tháng và có thời gian thi công là 4 tháng. Từng đường cong, từng ánh sáng được “biên tập” như thể đang dựng nên một thước phim sống động nhưng dịu êm, nơi mỗi phân đoạn là một khoảnh khắc thường nhật: nấu bữa sáng, ngồi làm việc, đọc sách, thả mình trong không gian riêng sau một ngày dài.