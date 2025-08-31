Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Khám phá không gian "thanh mát" của căn hộ 90m2

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Căn hộ được lấy cảm hứng từ ly Matcha Latte, thiết kế và thi công dành riêng cho một cặp vợ chồng trẻ, những người tìm kiếm một không gian sống nhẹ nhàng, thư giãn nhưng vẫn đủ đầy công năng.

Lấy cảm hứng từ ly matcha latte nhiều sữa, thức uống gợi cảm giác dịu nhẹ, thanh mát và có chút ngọt lành để xoa dịu tâm trí sau một ngày dài. Căn hộ là sự chuyển hóa tinh tế giữa cảm xúc sống và ngôn ngữ thiết kế.

5.jpg

Không gian được chia thành các khu vực rõ ràng: phòng khách - bếp mở liên thông, phòng ngủ master, phòng làm việc riêng biệt, cùng với hai phòng vệ sinh. Tất cả đều được bố trí tối ưu để vừa tiện nghi, vừa thoáng đãng, tạo cảm giác sống dễ thở và thư thái.

4.jpg
2.jpg

Gia chủ là người làm việc tại nhà nên mỗi thiết kế đều bắt đầu từ yếu tố công năng, cân bằng bằng thẩm mỹ. Phòng làm việc liên thông với khu vực bàn đảo và bàn trà, thuận di chuyển làm việc hoặc nghỉ ngơi lập tức.

17.jpg
11.jpg
18.jpg

Tone màu chủ đạo là be và nâu gỗ ấm, kết hợp cùng vật liệu thô mộc như đá, gỗ tự nhiên, linen… tạo nên nền trung tính dịu dàng. Những mảng nhấn màu xanh của lá, xuất hiện ở cây xanh, tranh treo, decor và chi tiết nội thất, được cân nhắc khéo léo để mang lại cảm giác cân bằng thị giác và cảm xúc.

21.jpg
3.jpg
19.jpg
16.jpg
12.jpg
27.jpg

Công trình được thiết kế trong 2 tháng và có thời gian thi công là 4 tháng. Từng đường cong, từng ánh sáng được “biên tập” như thể đang dựng nên một thước phim sống động nhưng dịu êm, nơi mỗi phân đoạn là một khoảnh khắc thường nhật: nấu bữa sáng, ngồi làm việc, đọc sách, thả mình trong không gian riêng sau một ngày dài.

26.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
23.jpg
15.jpg
Thúy Hiền
1618 Design Studio
#Celesta Rise #căn hộ 90m2 #TP.HCM #không gian sống #thiết kế nội thất #cặp đôi trẻ #Matcha Latte

Cùng chuyên mục