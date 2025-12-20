Cơ hội nhân 3 lợi nhuận từ cuộc cách mạng ưu đãi tại Lumira Ville Hải Phòng

Ba năm đủ để thị trường bất động sản thiết lập mặt bằng giá mới, đặc biệt với vùng phát triển nóng như Đông Hải (Quận Hải An cũ). Đây cũng chính là công thức nhân ba lợi nhuận từ số vốn tự có chỉ 25% mà Lumira Ville đang áp dụng trong đợt mở bán đặc biệt hiện nay.

Lợi nhuận đột phá từ loạt giải pháp mang tính “cách mạng”

Lumira Ville vừa công bố giỏ hàng hữu hạn với mức giá từ 48 triệu đồng/m2 đất. Theo khảo sát từ batdongsan.com.vn, đây là mức giá thuộc nhóm thấp nhất tại Hải Phòng nếu đặt trong tương quan vị trí và tiềm năng khai thác thương mại. Trong khi đó, các dự án có tính chất tương đồng tại Dương Kinh, Vũ Yên hay Thủy Nguyên đang ghi nhận mặt bằng giá phổ biến từ 90–150 triệu đồng/m2, còn các tuyến phố kinh doanh tại khu vực trung tâm cũ như Hồng Bàng đã lên tới 200–300 triệu đồng/m2. Sự chênh lệch này cho thấy Lumira Ville đang sở hữu lợi thế giá rõ nét trong bối cảnh Đông Hải bước vào giai đoạn tăng tốc để trở thành trung tâm kinh tế mới của thành phố.

Lợi thế về giá được cộng hưởng mạnh mẽ bởi loạt chính sách tài chính mang tính “cách mạng”. Với các sản phẩm chưa xây dựng, khách hàng được hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc lên tới 36 tháng, cùng sự tham gia tài trợ của 5 ngân hàng với tỷ lệ lên tới 70%. Trong bối cảnh phần lớn dự án hỗ trợ phổ biến từ 12–24 tháng, mốc 36 tháng được đánh giá là một trong những khoảng thời gian dài nhất hiện nay, giúp nhà đầu tư chỉ cần chuẩn bị khoảng 25% vốn tự có trong suốt ba năm đầu.

Chính sách ưu đãi 36 tháng dài bậc nhất thị trường

Theo dữ liệu từ batdongsan.com.vn, trong vòng 5 năm qua, giá nhà đất Hải Phòng đã tăng trung bình khoảng 75%, tương đương 15% mỗi năm. Tại những khu vực có chuyển biến mạnh như Thủy Nguyên – Dương Kinh, mức tăng thậm chí vượt 20%/năm. Nếu đặt Lumira Ville trong kịch bản tăng giá 15–20%/năm, sau ba năm giá trị tài sản có thể tăng 45–60% trên tổng giá trị sản phẩm. Khi đó, lợi nhuận thực tế trên số vốn ban đầu có thể đạt mức 2,5–3 lần.

Với nhóm khách hàng sử dụng vốn tự có, chủ đầu tư tiếp tục áp dụng thanh toán kéo giãn tối đa 36 tháng, chia thành 20 đợt. Dòng tiền nhỏ giọt cho phép nhà đầu tư chủ động phân bổ vốn cho nhiều danh mục hoặc tái tạo nguồn tiền cho các đợt thanh toán kế tiếp. Chính sách giãn xây được áp dụng đồng bộ khi 18 tháng đầu chỉ thanh toán tiền đất, 18 tháng sau mới thanh toán phần xây dựng theo tiến độ. Cách tiếp cận này không chỉ giúp phân tán dòng tiền mà còn tăng tính minh bạch và khả năng kiểm soát tiến độ công trình. Với nhà đầu tư có nguồn tài chính mạnh, sẽ cầm nhắc lợi nhuận ngay 10% ngay tại thời điểm thanh toán sớm, lên đến cả tỷ đồng.

Lumira Ville đã hoàn thiện pháp lý, đang tăng tốc xây dựng

Riêng những sản phẩm đã xây dựng xong, sẵn sàng bàn giao, khách hàng cũng chỉ cần thanh toán 25% để nhận nhà an cư, khai thác hoặc cho thuê ngay. Trong khi toàn bộ phần còn lại được ân hạn nợ gốc và lãi vay lên tới 18 tháng. Theo tính toán, với vị trí đắc địa dễ kinh doanh, kết cấu 4 tầng 1 tum, diện tích đất 125m2, diện tích sử dụng hơn 300m2, dòng thu cho thuê có thể ở mức 40 triệu/tháng. Giá thuê sẽ còn tăng cao theo tiến độ hoàn thiện tiện ích và hạ tầng dự án và sự phát triển kinh tế của Đông Hải. Trong khi khách hàng chỉ bỏ ra số vốn nhỏ để có được dòng tiền ổn định tích lũy cho đợt thanh toán đợt kế tiếp.

Tứ trụ sầm uất, đô thị khai phóng Đông Hải

Triển vọng tăng trưởng của Lumira Ville gắn liền với vị thế chiến lược của Đông Hải – khu vực đang được định hình là trung tâm kinh tế của Hải Phòng và trung tâm logistics Quốc tế. Nền tảng phát triển của khu vực này bao gồm Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn như DEEP C, Nam Đình Vũ, Tràng Cát, cùng mạng lưới cảng biển và sân bay quốc tế Cát Bi.

Giai đoạn 2026–2030, Đông Hải tiếp tục đón nhận những cú hích quan trọng khi sở hữu hơn 1.077 ha trong tổng số 6.292 ha của khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước, đồng thời là điểm trung chuyển quan trọng trên tuyến đường sắt xuyên Á kết nối Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai – Vân Nam. Việc hình thành các ga đường sắt Nam Đình Vũ và Đình Vũ, kết nối trực tiếp với cảng Lạch Huyện, giúp Đông Hải trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics quốc tế. Những yếu tố này đã tạo nên dòng chảy thương mại và công nghiệp liên tục, thúc đẩy nhu cầu lưu trú và khai thác thương mại gia tăng.

Trong bức tranh đó, Lumira Ville nổi bật với lợi thế bốn mặt tiền đại lộ, lộ giới từ 30–68 m, nằm gần sân bay, đường sắt, khu kinh tế, khu thương mại tự do và các khu công nghiệp lớn. Vị trí này giúp dự án đón trọn nguồn cầu thương mại từ dòng chảy logistics và công nghiệp đa quốc gia. Đồng thời, quy hoạch theo mô hình hybrid unit với hệ tiện ích đồng bộ ngay trong nội khu giúp Lumira Ville không chỉ là một thương phố sầm uất mà còn trở thành trung tâm an cư – thương mại toàn diện, mở ra dư địa gia tăng giá trị bền vững trong chu kỳ phát triển mới của Hải Phòng.