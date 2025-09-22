Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phát hiện giống chè rừng tại Huế trùng khớp gene với chè cổ thụ quý hiếm

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kết quả phân tích mới đây xác định hai mẫu chè rừng tại tiểu khu 341 và 344 TP Huế trùng khớp cả về hình thái lẫn gene với giống chè Shan - loài chè cổ thụ quý hiếm có tên khoa học Camellia sinensis var. assamica.

Chiều 22/9, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) thành phố vừa gửi văn bản kiến nghị UBND TP Huế giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng đề tài nghiên cứu chuyên sâu về vùng phân bố, trữ lượng tự nhiên, mô hình nhân giống và ứng dụng sản xuất giống chè Shan vừa được phát hiện tại địa phương này.

che-shanb.png
Kiểm lâm TP Huế tổ chức khảo sát, thu thập﻿ các mẫu chè rừng trên địa bàn.

Trong tháng 8 và đầu tháng 9/2025, lực lượng kiểm lâm thành phố đã khảo sát theo hình thức tuyến điểm, thu thập 8 mẫu chè rừng tại nhiều khu vực, gồm khoảnh 8 (tiểu khu 57, đỉnh Dốc Chè, đường 71), khoảnh 1 (tiểu khu 270, thôn Đút 2, xã A Lưới 1), khoảnh 5 (tiểu khu 341) và khoảnh 3 (tiểu khu 344, xã A Lưới 5, Cha Linh – Mù Nú, đầu nguồn sông Hữu Trạch).

a1-8476-662jpg.jpg
a2-1361-9338jpg.jpg
Hai mẫu vật chè rừng tại tiểu khu 341 và 344 của TP Huế cho kết quả phân tích trùng khớp cả về hình thái và gene với giống chè Shan quý hiếm.

Kết quả phân tích cho thấy, hai mẫu vật tại khu vực khoảnh 5, tiểu khu 341 và khoảnh 3, tiểu khu 344 xã A Lưới 5 (Cha Linh- Mù Nú, đầu nguồn sông Hữu Trạch, thượng nguồn sông Hương) cho kết quả trùng khớp cả về hình thái và gene với giống chè Shan - loại chè cổ thụ quý hiếm bậc nhất Việt Nam có tên khoa học Camellia sinensis var. assamica. Sáu mẫu còn lại khác biệt rõ rệt, không đồng nhất với giống đối chiếu.

che-shan-o-cha-linh-mu-nu2.png
Cán bộ kiểm lâm đo kích cỡ một cây chè rừng﻿ được phát hiện trên địa bàn.

Từ phát hiện này, Sở NN&MT TP Huế đã có văn bản kiến nghị UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng đề tài nghiên cứu chuyên sâu. Nội dung đề tài tập trung vào khảo sát vùng phân bố, đánh giá trữ lượng tự nhiên, xây dựng mô hình nhân giống và ứng dụng sản xuất, nhằm khai thác và bảo tồn nguồn gen chè Shan quý hiếm.

Theo Sở NN&MT TP Huế, chè Shan - còn gọi là chè Tuyết, là giống chè nổi tiếng ở các vùng núi cao phía Bắc, đặc trưng bởi lớp lông tơ trắng mịn trên búp trà, lá to dày, gân nổi, thân gỗ lớn, vỏ sần sùi. Dù cho năng suất thấp, chè Shan lại có giá trị kinh tế cao nhờ hương vị đặc trưng và sự khan hiếm, được xếp vào nhóm giống chè cổ thụ quý hiếm bậc nhất tại Việt Nam.

Một số hình ảnh về khảo sát, thu thập các mẫu chè rừng trên địa bàn rừng núi cao thuộc TP Huế:

che-shanc.png
che-shan-tuyet-tai-hue-2.jpg
che-shan-tuyet-tai-hue-1.jpg
che-shan-tuyet-tai-hue-4.jpg
che-shan-o-cha-linh-mu-nu5.png
che-shan-tuyet-tai-hue-3.jpg
che-shan-o-cha-linh-mu-nu.png
che-shan-o-cha-linh-mu-nu4.png
che-shan-o-cha-linh-mu-nu3.png
Ngọc Văn
