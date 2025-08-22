Hồ Núi Cốc, nguồn cảm hứng của du lịch xứ chè

Sở hữu vẻ đẹp thoát tục hiếm có, trong chiến lược dài hạn của ngành du lịch Thái Nguyên, Hồ Núi Cốc giữ vai trò là dự án chủ chốt để ngành công nghiệp không khói của xứ chè phát triển đúng với tiềm năng vốn có.

Bức hoạ nguyên sinh tựa chốn bồng lai tiên cảnh

Trong bóng rừng già u nhã, thanh tịnh, trong làn sương mỏng manh của xứ chè, khi bình ló rạng cũng là lúc một tuyệt phẩm lộ ra – Hồ Núi Cốc. Khi “nắng lên xanh màu xanh huyền thoại”, trên mặt hồ 108 hòn đảo nổi thơ mộng hiện lên như những điểm nhấn, nét chấm phá, được bao bọc bởi không gian núi non, hồ nước hùng vĩ. 108 hòn đảo nhỏ xinh ấy như những hạt cườm trên áo của nàng thơ núi rừng. Đáng quý hơn, vẻ đẹp gần như ban sơ đó được bao bọc bởi cả những đồi chè và cánh rừng già có niên đại cả trăm năm tuổi, trầm mặc, tĩnh tại giữa thế sự ồn ào.

“Một buổi hoàng hôn, tiếng sáo vút lên, chim rừng say sưa im bặt ngơ ngác, gió đang lang thang dừng lại bồn chồn” – đến với nàng thơ này, nhân sinh có lẽ sẽ dễ dàng chạm vào những khoảnh khắc diệu kỳ như thế, đó cũng là một chút sắc màu huyền thoại còn lưu lại với tiếng sáo trong sử tình huyền ảo, lãng mạn nàng Công chàng Cốc thuở nào.

Là hồ nhân tạo lớn nhất diện tích mặt nước hơn 25 km2, lòng hồ rộng hơn 2.500 ha, sức chứa lên đến 175 triệu m³ nước, Hồ Núi Cốc đủ lớn để trở thành một vùng tiểu khí hậu với nền nhiệt độ thấp hơn toàn khu vực. Một điểm đặc biệt nữa khiến “hồ trên núi” này khác với nhiều hồ nước ngọt khác, đó là cảnh quan của hồ duy trì sự ổn định quanh năm, rất ít biến động nhờ hệ sinh thái tương đối khép kín với hơn 40 loài chim bản địa (cò, vạc, diệc) cùng hàng chục loài thú có vú (dê, khỉ núi,….)

Vẻ đẹp hùng vĩ của Hồ Núi Cốc nhìn từ trên cao

Dù mang trong mình rất nhiều “trang sức” quý giá, cũng nhận lại rất nhiều sự mến yêu của du khách thập phương, nhưng bao năm qua, Hồ Núi Cốc vẫn như một nàng thơ say giấc, chưa thực sự được phát triển đúng với tiềm năng vốn có. Điều này có lẽ đến từ những hạn chế cố hữu như sản phẩm du lịch, dịch vụ chưa phong phú, chưa có nhiều điểm nhấn để mời gọi và giữ chân du khách. Cùng với hệ thống cơ sở lưu trú còn nhỏ lẻ,… khiến nơi đây mới chỉ là điểm đến tham quan, ngắm cảnh trong thời gian ngắn của khách du lịch.

Đặc biệt, Thái Nguyên nói chung và Hồ Núi Cốc nói riêng còn thiếu bóng dáng của những chủ đầu tư uy tín, với các dự án quy mô để kiến tạo một hạ tầng, tiện ích dịch vụ du lịch đủ lớn, đẳng cấp “nâng hạng” ngành du lịch lên một tầm cao mới.

Nhưng điều này đang dần thay đổi và nó đến từ những quy hoạch mang tính tầm nhìn, dài hạn và bền vững.

…đến động lực cho cả ngành du lịch

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 với quy mô vùng lõi trải rộng 1.200 ha đã được Chính phủ phê duyệt từ năm 2016. Mục tiêu là đưa Hồ Núi Cốc thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tầm quốc gia với hạ tầng đồng bộ, sản phẩm đa dạng, chất lượng cao — gắn kết mạnh mẽ với văn hóa trà Thái Nguyên và có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Vừa hay, sau một thời gian dài liên tục là điểm sáng phát triển kinh tế của khu vực, cộng thêm việc mở rộng địa giới hành chính từ ngày 1/7/2025, Thái Nguyên đã đủ nguồn lực để Hồ Núi Cốc bừng sáng. Nói cách khác, Hồ Núi Cốc đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng, trải nghiệm hàng đầu khu vực.

Tuyến đường Bắc Sơn kéo dài (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên)

Thiên đã thời, địa đã lợi, nhân cũng đã hoà, hàng loạt các dự án hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông trọng điểm đã được triển khai để chờ ngày nàng thơ thực sự tỉnh giấc. Thời gian qua, các dự án hạ tầng giao thông liên kết vùng được đẩy mạnh, ví dụ tuyến cao tốc nối Thái Nguyên – Bắc Kạn – Cao Bằng. Thái Nguyên cũng đã triển khai dự án hạ tầng trọng điểm như tuyến đường Bắc Sơn kéo dài (9,5 km) theo phương thức PPP, kết nối thẳng từ trung tâm thành phố đến khu du lịch, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Thái Nguyên đến hồ chỉ còn dưới 10 phút. Cùng với việc không gian hành chính được mở rộng, cho phép Thái Nguyên tiếp cận nguồn lực đầu tư mạnh hơn, đặc biệt trong hạ tầng du lịch, giao thông và dịch vụ, tái cấu trúc ngành du lịch toàn vùng và phát triển hành lang du lịch xanh liên tỉnh. Từ đó, phát triển tour liên vùng Hà Nội – Thái Nguyên – Bắc Kạn hoặc Cao Bằng – Bắc Kạn – Thái Nguyên, kết hợp trải nghiệm văn hóa, lịch sử và thiên nhiên.

Với mục tiêu biến du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tầm quốc gia với hạ tầng đồng bộ, sản phẩm đa dạng, chất lượng cao — gắn kết mạnh mẽ với văn hóa trà Thái Nguyên và có khả năng cạnh tranh quốc tế. Trên hành trình vươn mình đó, Hồ Núi Cốc được xem là hạt nhân tạo động lực, với mục tiêu đón 2,5 triệu lượt khách vào năm 2025, trong đó khách quốc tế lưu trú đạt 10.000 lượt, đến năm 2030 dự kiến đón 4 triệu lượt khách, với 20.000 lượt khách quốc tế lưu trú. Tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 2.000 tỷ đồng (năm 2030).

Để hiện thực hoá điều này, ngoài các dự án đầu tư công lớn về hạ tầng, Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc được quy hoạch với quy mô đủ lớn để tạo sức bật, dẫn dẵn ngành du lịch. Toàn khu có quy mô 1.200ha được chia thành nhiều phân khu chức năng đa dạng như khu du lịch tâm linh, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, khu thể thao giải trí tổng hợp,... Trong đó, dự án World Islands có quy mô 250ha được xem là điểm nhấn của toàn bộ quần thể với đa dạng các loại hình lưu trú, cư trú và giải trí, bao gồm: khu tâm linh, branded hotels & resort 6 sao, thương mại và giải trí với bộ đôi công viên giải trí quy mô hàng đầu miền Bắc, biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái ven hồ,....đáp ứng nhu cầu du lịch của khách địa phương lẫn khách quốc tế, được định hướng phát triển thành làm thay đổi bộ mặt du lịch của Thái Nguyên nói riêng và toàn miền Bắc nói chung.