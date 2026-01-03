Giao thương thuận lợi, cửa khẩu tất bật xuyên Tết Dương lịch

TPO - Ngay từ những ngày đầu năm mới, hoạt động xuất nhập khẩu nhanh chóng vào nhịp, cửa khẩu và cảng biển duy trì thông quan xuyên Tết Dương lịch, tạo tín hiệu tích cực cho thị trường thương mại năm 2026.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, những ngày đầu năm ghi nhận lưu lượng hàng hóa tăng mạnh so với thời điểm trước Tết. Đại diện Hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho biết đã bố trí đầy đủ cán bộ, công chức trực xuyên kỳ nghỉ lễ để hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu không bị gián đoạn.

Riêng ngày 1/1, hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã làm thủ tục thông quan cho 80 xe hàng xuất khẩu, chủ yếu là nông sản, với kim ngạch hơn 1 triệu USD. Ở chiều nhập khẩu, 401 xe hàng gồm nông sản, linh kiện điện tử, hàng gia dụng và nhiều loại hàng hóa phục vụ sản xuất được giải quyết thủ tục, đạt kim ngạch khoảng 41 triệu USD. Tính chung ngày đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu này đạt hơn 42 triệu USD.

Trong ngày 2/1 và hôm nay (3/1), hoạt động tiếp tục “nóng” lên khi số lượng tờ khai duy trì ở mức cao, ước khoảng trên 100 xe xuất khẩu và khoảng 430 xe nhập khẩu, với kim ngạch khoảng 45 triệu USD/ngày.

“Đây là tín hiệu rất tích cực, cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp năm 2026 nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ được đà tăng trưởng của năm trước”, lãnh đạo hải quan cửa khẩu Tân Thanh nhận định.

Xuất khẩu nông sản sôi động ngay từ đầu năm mới.

Đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu nông sản qua Tân Thanh cho biết, việc cửa khẩu duy trì thông quan xuyên kỳ nghỉ lễ giúp doanh nghiệp yên tâm triển khai kế hoạch giao hàng đầu năm.

“Các đơn hàng đầu năm mang ý nghĩa mở nhịp cho cả quý I. Thủ tục thông suốt giúp chúng tôi giảm thời gian chờ đợi, giữ uy tín với đối tác và tránh phát sinh chi phí logistics”, vị này chia sẻ.

Không khí giao thương sôi động cũng được ghi nhận tại Cửa khẩu Kim Thành (cửa khẩu quốc tế đường bộ số II). Theo hải quan Lào Cai, trong ngày đầu tiên của năm mới, đơn vị đã tiếp nhận 181 tờ khai, phục vụ gần 400 lượt xe xuất nhập khẩu, với tổng kim ngạch trên 3 triệu USD, đồng thời thu ngân sách hơn 11 tỷ đồng. Nhiều xe hàng đã chủ động chuẩn bị hồ sơ từ sớm, đăng ký tờ khai trước để chờ làm thủ tục ngay khi cửa khẩu hoạt động.

Nhờ công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn, tạo thuận lợi cho các lô hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đại diện một doanh nghiệp logistics hoạt động tại Lào Cai cho biết, lưu lượng xe tăng nhưng không xảy ra ùn ứ, cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng giữa hải quan và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu.

Tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, ngày đầu năm 2026 chứng kiến việc “mở hàng” thuận lợi khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt khoảng 20 triệu USD. Hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, hàng tiêu dùng; trong khi xuất khẩu tập trung vào nông sản, thủy sản đông lạnh.

Hải quan làm thủ tục thông quan lô hàng qua cửa khẩu Kim Thành.

Hải quan Móng Cái duy trì chế độ làm việc bình thường trong kỳ nghỉ lễ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên ngành để bảo đảm dòng chảy hàng hóa thông suốt, không phát sinh ùn ứ.

Không chỉ khu vực biên giới phía Bắc, hoạt động xuất nhập khẩu tại các cảng biển phía Nam cũng khởi động mạnh mẽ ngay đầu năm. Riêng trong ngày hôm qua, tại TPHCM, gần 900 xe ô tô nhập khẩu đã cập cảng để làm thủ tục thông quan. Lô hàng gồm nhiều dòng xe từ phổ thông đến cao cấp, phản ánh nhu cầu nhập khẩu phục vụ thị trường nội địa và phân phối thương mại đã sớm “vào nhịp”.

Theo Cục Hải quan, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch (từ 1/1-4/1), các chi cục hải quan cửa khẩu, cảng biển bố trí cán bộ, công chức trực đầy đủ, duy trì giải quyết thủ tục bình thường cho doanh nghiệp. Việc duy trì thông quan xuyên kỳ nghỉ lễ, cùng sự chủ động “mở hàng” sớm của doanh nghiệp, giúp xuất nhập khẩu nhanh chóng lấy lại nhịp ngay đầu năm.

Năm 2025, ngành hải quan đã làm thủ tục cho hơn 20 triệu tờ khai xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch đạt 920 tỷ USD.