Tổng thống Mỹ chặn thương vụ chip 3 triệu USD liên quan Trung Quốc

Hồng Nhung

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh chặn thương vụ mua lại tài sản trị giá khoảng 3 triệu USD trong lĩnh vực chip giữa công ty quang tử HieFo Corp của Mỹ và Emcore, doanh nghiệp hàng không vũ trụ, quốc phòng có trụ sở tại bang New Jersey với lý do lo ngại an ninh quốc gia và yếu tố liên quan đến Trung Quốc.

Theo sắc lệnh do Nhà Trắng công bố, Tổng thống Trump cho rằng HieFo “bị kiểm soát bởi một công dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Việc HieFo mua lại các mảng kinh doanh của Emcore vào năm 2024 khiến ông lo ngại công ty này có thể thực hiện những hành động “đe dọa làm tổn hại đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ”.

trump-arch-1767216160623-1767216160765-1767411164706jpg-11zon.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh chặn thương vụ mua lại tài sản trị giá khoảng 3 triệu USD trong lĩnh vực chip giữa công ty quang tử HieFo Corp của Mỹ và Emcore. Ảnh: Hindustan Times.

Sắc lệnh không nêu rõ danh tính cá nhân bị đề cập cũng như không giải thích chi tiết các mối quan ngại an ninh cụ thể. Tuy nhiên, Tổng thống Trump khẳng định: “Giao dịch này theo đây bị cấm”. HieFo phải thoái toàn bộ quyền lợi và lợi ích liên quan đến các tài sản của Emcore, ở bất kỳ địa điểm nào, trong thời hạn 180 ngày.

Sau động thái của Tổng thống Trump, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS) đã xác định thương vụ này tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh quốc gia trong quá trình điều tra. Dù vậy, thông báo của CFIUS cũng không nêu rõ bản chất cụ thể của rủi ro.

2kn4ujg3urmopfpae4adpn7utmjpg-11zon.jpg
Tổng thống Trump cho rằng HieFo “bị kiểm soát bởi một công dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

Tính đến cuối ngày 2/1, cả HieFo và Emcore đều chưa đưa ra bình luận chính thức và cũng chưa đăng tải bất kỳ phản hồi nào trên trang web của mình.

Emcore cho biết, tại thời điểm giao dịch diễn ra, công ty đang được niêm yết công khai và sau đó đã được tư nhân hóa. Theo đó, HieFo đã mua lại mảng kinh doanh chip cùng hoạt động sản xuất wafer phosphide indi (indium phosphide) của Emcore với giá khoảng 2,92 triệu USD.

Trước đó, HieFo từng thông tin công ty được đồng sáng lập bởi ông Genzao Zhang - cựu Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật của Emcore và ông Harry Moore - người được mô tả trên LinkedIn là cựu Giám đốc bán hàng cấp cao của Emcore.

Hồng Nhung
Reuters
