Metro Nhổn - ga Hà Nội triển khai vé điện tử thông minh từ hôm nay

Trọng Đảng
TPO - Từ sáng nay (1/1), tuyến đường sắt đô thị (metro) Nhổn - ga Hà Nội triển khai thử nghiệm hệ thống cổng soát vé điện tử định danh, xác thực điện tử (thanh toán vé đi tàu bằng mã QR hoặc thẻ ngân hàng), thay cho việc dùng tiền mặt và vé cứng.

Cụ thể, Công ty Hanoi Metro (đơn vị quản lý vận hành) cho biết, từ ngày 1/01/2026, Hà Nội Metro triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên 08 nhà ga thuộc tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội.

“Trong thời gian này, hành khách sử dụng nhiều hình thức vé khác nhau: Vé lượt (mua trên ứng dụng Hà Nội Metro và tại quầy bán vé), vé theo thời gian (vé ngày, vé tuần, vé tháng), thẻ Visa, thẻ căn cước/CCCD gắn chip (đối với hành khách trên 60 tuổi) và các phương thức thanh toán điện tử khác (Momo, Shopee Pay, Apple Pay, Samsung pay,…)” - Hanoi Metro thông tin.

Việc thực hiện thử nghiệm sẽ diễn ra đến ngày 15/1. Trong thời gian thử nghiệm, khách hàng sẽ được Hà Nội Metro và các đối tác tài trợ toàn bộ vé lượt khi mua tại ứng dụng Hà Nội Metro (không áp dụng với vé lượt mua tại quầy vé).

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội vận hành và đón khách trên tuyến.

Ngoài ra, hành khách sử dụng thẻ Visa để đi lại trên tuyến 3.1 Nhổn - ga Hà Nội được VISA tài trợ toàn bộ tiền vé đến hết ngày 28/2/2026 (hoặc đến khi hết ngân sách của nhà tài trợ). Trong thời gian này, tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì vận hành song song hệ thống cổng soát vé cũ nhằm đảm bảo duy trì phục vụ hành khách thông suốt trong quá trình chuyển đổi.

Dự kiến đến ngày 31/1, Hà Nội Metro sẽ hoàn thành toàn bộ công tác nâng cấp các cổng soát vé, trung tâm dữ liệu và triển khai phần mềm quản lý hệ thống vé trên tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội, và dự kiến đưa vào vận hành đồng bộ toàn hệ thống của 2 tuyến (Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội) trong tháng 02 năm 2026. Hà Nội Metro khuyến cáo hành khách trên tuyến 3.1 có thể thử nghiệm chuyển đổi sang hệ thống mới từ thời điểm hiện tại và sẵn sàng sử dụng khi 100% cổng soát vé trên tuyến được nâng cấp.

Hanoi Metro đánh giá, việc tiếp tục triển khai hệ thống kiểm soát vé thông minh trên tuyến 3.1 không chỉ kế thừa những kết quả tích cực từ tuyến 2A, mà còn là bước đi quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hạ tầng vận hành đường sắt đô thị, nâng cao trải nghiệm đi lại An toàn - Thuận tiện - Thân thiện môi trường cho hành khách, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống giao thông công cộng thông minh.

Trọng Đảng
#metro nhổn - ga hà nội #vé điện tử #hanoi metro

