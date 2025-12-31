Gần 11.500 tỷ đồng đầu tư vào 3 khu công nghiệp ở Khánh Hòa

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Tỉnh Khánh Hòa vừa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 dự án khu công nghiệp trọng điểm với tổng vốn gần 11.500 tỷ đồng, hướng đến mở rộng không gian phát triển công nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Ngày 31/12, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 dự án khu công nghiệp (KCN) trọng điểm, tổng vốn đầu tư đăng ký lên đến gần 11.500 tỷ đồng, tổng diện tích sử dụng đất hơn 1.200ha.

Dự án KCN Ninh Xuân 1 có số vốn lớn nhất trong đợt này với khoảng hơn 4.630 tỷ đồng, quy mô hơn 490ha tại xã Tân Định và xã Tây Ninh Hòa. Dự án hướng đến xây dựng khu công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án sản xuất công nghiệp theo quy hoạch.

kcn-2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án công nghiệp cho đại diện nhà đầu tư.

Dự án KCN Ninh Xuân 2 với quy mô 490ha cũng được xây dựng trên địa bàn 2 xã trên với tổng vốn đầu tư 4.033 tỷ đồng do liên doanh VSIP (Việt Nam - Singapore) triển khai. Mục tiêu dự án nhằm đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, thu hút các dự án sản xuất công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp công nghệ cao.

Dự án thứ ba là KCN Ninh Diêm 1 có số vốn hơn 2.830 tỷ đồng trên diện tích hơn 240 ha. Dự án này được định hướng phát triển theo mô hình KCN sinh thái, thân thiện với môi trường, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững mà tỉnh đang hướng tới.

kcn2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - khẳng định: Ba dự án khu công nghiệp được trao quyết định hôm nay không chỉ có ý nghĩa về mặt đầu tư hạ tầng mà còn mang tầm chiến lược trong việc hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và bền vững. Đồng thời mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư thứ cấp, tạo thêm việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương liên quan nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm bàn giao quỹ đất sạch đúng tiến độ theo kế hoạch.

"Chúng ta phải coi công tác giải phóng mặt bằng là việc làm hết sức bình thường, để tạo động lực và sự quyết liệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Mình trao được mặt bằng sớm thì nhà đầu tư mới có điều kiện triển khai dự án sớm, nâng cao hiệu quả thu hút vốn của nhà đầu tư cũng như tăng thêm các nguồn lực cho tỉnh", ông Phong nhấn mạnh

Thanh Thanh
