Khi nào khoan mỏ khí lô B phục vụ Dự án điện Ô Môn?

Cảnh Kỳ
TPO - Chuỗi dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn (Cần Thơ) - Lô B là một trong những công trình trọng điểm của ngành năng lượng quốc gia, nhằm bảo đảm đủ điện phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Mỏ khí phục vụ dự án điện dự kiến khoan vào quý II/2026, có dòng khí đầu tiên không muộn hơn quý II/2027.

Ngày 31/12, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đi kiểm tra, làm việc với các đơn vị về tiến độ Dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn - Lô B tại phường Phước Thới, TP. Cần Thơ.

ptt.jpg
Chủ đầu tư báo cáo tiến độ chuỗi dự án. Ảnh: VGP/Hải Minh.

Tại mỏ khí lô B, các công việc đang được triển khai để tháng 8/2027 có dòng khí đầu tiên, bảo đảm đồng bộ với các dự án hạ nguồn gồm 4 nhà máy nhiệt điện Ô Môn I, II, III, IV, tổng quy mô công suất 3.810 MW.

Cụ thể, dự án Nhiệt điện Ô Môn I sử dụng khí Lô B, do Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) làm chủ đầu tư, quy mô công suất 2 x 330 MW. Bộ Công Thương đã hoàn thiện công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) phương án chuyển đổi nhà máy sang sử dụng nhiên liệu khí Lô B. Chủ đầu tư đã phê duyệt FS dự án, ký hợp đồng EPC, dự kiến xong chuyển đổi nhiên liệu trong năm 2027.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II do liên danh Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng và Tập đoàn Marubeni làm chủ đầu tư. Dự án dự kiến cấp khí và vận hành năm 2029 (chậm so với yêu cầu khoảng 1 năm).

Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III, IV do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư. Trong đó, nhà máy 3 công suất 1.050 MW, phấn đấu vận hành thương mại tháng 5/2030, dự kiến cấp khí cho dự án tháng 11/2029; nhà máy 4 công suất 1.050 MW, dự kiến vận hành tháng 12/2028.

Đối với dự án khai thác khí (lô B), PVN đang lắp đặt công trình trên biển, chuẩn bị khoan vào quý 2/2026, có dòng khí đầu tiên muộn nhất quý 3/2027.

ptt-2.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tặng quà các đơn vị thi công chuỗi dự án. Ảnh: VGP/Hải Minh.

Tại cuộc họp, các chủ đầu tư kiến nghị Chính phủ chỉ đạo chủ đầu tư dự án khai thác khí (PVN) cung cấp kế hoạch tổng thể, tiến độ dòng khí đầu tiên để triển khai tiến độ các nhà máy điện. Đồng thời, tỉnh An Giang, TP. Cần Thơ hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thi công đường ống dẫn khí trên bờ.

Các chủ đầu tư cũng kiến nghị áp dụng cơ chế thanh toán dự phòng đối với giá điện trong hợp đồng mua bán điện, xem xét ký kết thỏa thuận khung giữa Chính phủ và các nhà đầu tư nhằm bao quát và xử lý các vấn đề còn tồn tại liên quan đến tính khả thi tài chính.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết, chuỗi dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn - Lô B là một trong những công trình trọng điểm của ngành năng lượng quốc gia, bảo đảm đủ điện phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Phó Thủ tướng yêu cầu, quá trình triển khai phải đảm bảo tiến độ, áp dụng công nghệ mới nhất, tốt nhất, thân thiện với môi trường nhất và hài hòa về lợi ích của các bên. Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về thể chế, cơ chế, chính sách cho các công trình, dự án trọng điểm ngành năng lượng.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị chủ đầu tư các dự án phải coi trọng đào tạo nguồn nhân lực, tận dụng tối đa nguồn cung khí tự nhiên Lô B một cách hiệu quả nhất. Các địa phương hoàn tất việc bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư chậm nhất trong quý I/2026.

Cảnh Kỳ
