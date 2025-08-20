Khởi công NMNĐ Ô Môn IV – Nguồn động lực mới cho Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 19/8, tại TP. Cần Thơ, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) long trọng tổ chức Lễ khởi công Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Ô Môn IV tại Trung tâm Điện lực Ô Môn. Công trình được lựa chọn trong danh mục 250 dự án tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Dự án NMNĐ Ô Môn IV là dự án trọng điểm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII). Trước yêu cầu cấp bách về tiến độ, tháng 6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã giao Petrovietnam làm chủ đầu tư NMNĐ Ô Môn IV. Nhà máy có công suất thiết kế 1.155 MW, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới, đạt hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường. Dự án do Liên danh Doosan Enerbility (Hàn Quốc) – PECC2 (Việt Nam) đảm nhận tổng thầu EPC.

Chuỗi dự án Khí – Điện Lô B có trữ lượng khí khoảng 100 tỷ m³, mỗi năm cung cấp 5–6 tỷ m³ khí để sản xuất hàng chục tỷ kWh điện sạch. Dự kiến đến cuối năm 2028, khi nguồn khí Lô B được đưa vào bờ, nhà máy sẽ hoàn thành và phát điện thương mại. Khi vận hành, NMNĐ Ô Môn IV sẽ nâng tổng công suất điện do Petrovietnam quản lý, vận hành lên hơn 9.300 MW – tương đương khoảng 10% tổng công suất hệ thống điện quốc gia.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công NMNĐ Ô Môn IV

Với ý nghĩa và tầm vóc đó, NMNĐ Ô Môn IV, công trình hạ nguồn đầu tiên trong chuỗi dự án Khí – Điện Lô B – Ô Môn đã vinh dự là một trong 250 công trình tiêu biểu được khởi công, khánh thành chào mừng 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Đồng thời, đây là công trình trọng điểm chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Petrovietnam lần thứ IV, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Petrovietnam cho biết, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam với mục tiêu phát triển đến năm 2030 nằm trong top 10 Tập đoàn lớn nhất khu vực, có quy mô lớn trên thế giới, lọt vào danh sách Fortune Global 500; Hoạt động hiệu quả, bền vững, có năng lực cạnh tranh cao trong nước và quốc tế, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực đột phá. Petrovietnam tiên phong, giữ vai trò đầu mối trong việc hình thành và phát triển các trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia quy mô lớn, dẫn dắt ngành công nghiệp năng lượng hội nhập quốc tế, đồng thời cung cấp các giải pháp năng lượng đa dạng, bao gồm năng lượng tái tạo, đóng góp quan trọng vào đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững và thân thiện với môi trường, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

“Để hiện thực hóa mục tiêu đó, việc triển khai thành công Dự án NMNĐ Ô Môn IV nói riêng và các dự án thành phần thuộc Chuỗi dự án Khí-Điện Lô B – Ô Môn nói chung trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, là động lực để tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Petrovietnam tiếp tục vượt qua các khó khăn” - ông Lê Mạnh Hùng khẳng định.

Chính thức khởi công xây dựng NMNĐ Ô Môn IV

Đại diện Liên danh nhà thầu Doosan Enerbility (Hàn Quốc) – PECC2 (Việt Nam), ông Yeonin Jung – Phó Chủ tịch Tập đoàn Doosan Enerbility cũng nhận định, dự án NMNĐ Ô Môn IV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam trong tiến trình chuyển dịch năng lượng, giảm dần phụ thuộc vào than và hướng tới nguồn điện sạch, ổn định từ khí nội địa.

Về phía chính quyền địa phương, ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ghi nhận những đóng góp tích cực của Petrovietnam trong quá trình chuẩn bị triển khai thực hiện dự án. Lãnh đạo địa phương bày tỏ sự tin tưởng rằng, sau khi dự án đi vào hoạt động, không chỉ mang lại lợi ích, ý nghĩa với ngành năng lượng của Việt Nam nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng, mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách, thực hiện tốt giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính.

Để dự án NMNĐ Ô Môn IV được thực hiện thành công, hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại đúng tiến độ kế hoạch đề ra, lãnh đạo TP Cần Thơ đề nghị Petrovietnam tập trung nguồn lực sớm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, thực hiện tốt cam kết trong đăng ký đầu tư, đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường và chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, cũng như các chế độ chính sách đối với người lao động.

Phối cảnh NMNĐ Ô Môn IV

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh, việc khởi công dự án đã thể hiện rõ quyết tâm, nỗ lực của Petrovietnam trong vai trò chủ đầu tư, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương. Ông nhấn mạnh: “Lễ khởi công hôm nay không chỉ là dấu mốc khởi đầu cho một công trình lớn, mà còn là biểu tượng của niềm tin, sự đồng lòng và quyết tâm phát triển đất nước theo hướng hiện đại, bền vững.”

Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị Petrovietnam và liên danh nhà thầu EPC tập trung tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ các hạng mục công việc quan trọng, bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ; đồng thời kêu gọi các bộ, ngành và chính quyền TP. Cần Thơ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai hiệu quả.

Trong không khí hân hoan, cả nước đồng loạt tổ chức lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, lễ khởi công NMNĐ Ô Môn IV là một trong 34 điểm cầu truyền hình trực tiếp, kết nối trực tuyến với 80 điểm cầu trên cả nước.

Trong khuôn khổ lễ khởi công, Petrovietnam và UBND TP. Cần Thơ đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện, đặt nền móng xây dựng Cần Thơ thành trung tâm năng lượng tích hợp, xanh và hiện đại của khu vực. Petrovietnam cũng đã trao biển tượng trưng hỗ trợ 5 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội của thành phố, tiếp nối các hoạt động đồng hành cùng địa phương trong giáo dục, y tế và chăm lo đời sống nhân dân.

Với dấu mốc khởi công NMNĐ Ô Môn IV – công trình then chốt trong chuỗi dự án Khí – Điện Lô B, Petrovietnam cùng các đối tác, chính quyền địa phương và cộng đồng đã khẳng định quyết tâm hiện thực hóa chiến lược phát triển năng lượng quốc gia theo hướng hiện đại, bền vững. Khi hoàn thành, chuỗi dự án không chỉ bổ sung nguồn điện sạch, ổn định cho Đồng bằng sông Cửu Long và hệ thống điện quốc gia, mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần đồng hành, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên mà Việt Nam hướng tới phát triển xanh, tự chủ năng lượng, vì một đất nước phồn vinh, thịnh vượng.