Con người và công nghệ là 2 trụ cột bền vững của tăng trưởng

TPO - Theo giới chuyên gia, đầu tư cho giáo dục, đào tạo kỹ năng và đổi mới sáng tạo được xác định là yếu tố then chốt bởi con người và công nghệ chính là hai trụ cột bền vững của tăng trưởng.

Giữ nhịp ổn định vĩ mô

Ngày 31/12, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 4/2025 với chủ đề “Ổn định vĩ mô - thực hiện cải cách: Nền tảng cho tăng trưởng 2026” do báo Người Lao Động tổ chức, TS. Cấn Văn Lực - Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng - cho biết, các số liệu 11 tháng và dự báo cả năm 2025 cho thấy nền kinh tế trong nước đang đi đúng hướng.

Doanh nghiệp tăng ưu đãi nhằm kích cầu mua sắm cuối năm.

Đánh giá về nền tảng vĩ mô, ông Lực cho rằng năng lực quản trị rủi ro của nền kinh tế tiếp tục được củng cố, trong khi dư địa chính sách tài khóa vẫn còn. Lạm phát được kiểm soát trong giới hạn cho phép; lãi suất duy trì ở mức thấp; tỷ giá USD/VNĐ dù chịu áp lực tăng nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nợ xấu có xu hướng gia tăng nhưng chưa vượt ngưỡng rủi ro. Thị trường chứng khoán khởi sắc, thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi dù tính bền vững vẫn là vấn đề cần theo dõi.

Một điểm đáng lưu ý, theo TS Cấn Văn Lực là tăng trưởng tín dụng đang ở mức rất cao. Dự báo cả năm 2025, tín dụng có thể tăng khoảng 18,5% - mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Toàn cảnh Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần 4 - 2025.

“Để đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo, cần xác định chính sách tài khóa là trụ cột chủ lực, còn chính sách tiền tệ đóng vai trò hỗ trợ. Trọng tâm là kích cầu đầu tư và tiêu dùng, giữ vững mặt trận xuất khẩu truyền thống, đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ và khai thác hiệu quả hơn các động lực tăng trưởng mới” - ông Lực nhấn mạnh.

Mở dư địa tăng trưởng

Tham gia diễn đàn trực tuyến từ Pháp, GS. Nguyễn Đức Khương - thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Chủ tịch AVSE Global - cho rằng, Việt Nam cần tập trung nâng cao năng lực thể chế và chất lượng quản trị, qua đó giúp nền kinh tế phản ứng nhanh và hiệu quả hơn trước các biến động toàn cầu.

Ông Khương nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn; xây dựng thị trường nội địa mạnh; hình thành hệ sinh thái liên kết giữa các tập đoàn lớn và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt, đầu tư cho giáo dục, đào tạo kỹ năng và đổi mới sáng tạo được xác định là yếu tố then chốt bởi con người và công nghệ chính là hai trụ cột bền vững của tăng trưởng.

Doanh nghiệp phát triển thị trường trong nước, đồng thời tăng tốc xuất khẩu

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Thành Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương - cho biết, trong bối cảnh năm 2026 tiếp tục tiềm ẩn nhiều bất định do xung đột địa chính trị và biến đổi khí hậu, Cục sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, trên quan điểm coi thị trường nội địa là động cơ thúc đẩy sản xuất và ổn định kinh tế vĩ mô.