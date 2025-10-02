Hai nền kinh tế Việt Nam và Mỹ mang tính bổ trợ cho nhau

Ngày 2/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đại sứ quán Mỹ phối hợp tổ chức Hội thảo “30 năm Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: Thành tựu và triển vọng”.

‘Ngọc trai’ vượt thử thách

Tại hội thảo, ông Satu Limaye, Phó Chủ tịch Trung tâm Đông – Tây (Mỹ), chia sẻ những kết luận chính trong Báo cáo “Việt Nam là đối tác quan trọng của Mỹ/Mỹ là đối tác quan trọng của Việt Nam” - ấn bản kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt – Mỹ.

Báo cáo này là một phần của sáng kiến lớn hơn mang tên "Châu Á quan trọng với Mỹ/Mỹ quan trọng với châu Á".

Ông Satu Limaye cho biết, Việt Nam xuất hiện cả trong báo cáo về quốc gia, báo cáo tiểu vùng Mekong, báo cáo ASEAN và báo cáo APEC. Điều đó cho thấy, trong một sáng kiến nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của châu Á đối với an ninh, thịnh vượng và an toàn quốc gia Mỹ, Việt Nam liên tục hiện diện ở nhiều cấp độ.

Ông Satu Limaye, Phó Chủ tịch Trung tâm Đông – Tây, chia sẻ tóm tắt về báo cáo 30 năm quan hệ Việt - Mỹ tại hội thảo ngày 2/10. Ảnh: Thu Loan

Theo nhà nghiên cứu này, lễ kỷ niệm 30 năm gắn với biểu tượng “ngọc trai”. Đây là một hình ảnh phù hợp với quan hệ Việt – Mỹ. Ngọc trai tượng trưng cho nỗ lực vượt qua thử thách, trưởng thành theo thời gian và kiên nhẫn, quan hệ Việt – Mỹ đạt được như ngày nay là nhờ nỗ lực của nhiều nhà lãnh đạo, quan chức, người dân và các bên liên quan.

Theo báo cáo, dù nền kinh tế có những khác biệt lớn, Mỹ vẫn là đối tác thương mại lớn thứ 2; Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Mỹ và đứng thứ 10 toàn cầu về nhập khẩu nông sản Mỹ. Đầu tư trực tiếp hai chiều tăng vượt bậc. Thương mại song phương tăng tốc mạnh mẽ.



Về giáo dục, Việt Nam hiện là nguồn sinh viên quốc tế lớn thứ 6 tại Mỹ. Số sinh viên Việt Nam tại Mỹ từ vài trăm (năm 2000) lên hơn 20.000 sau 20 năm. Du lịch hai chiều cũng tăng nhanh.

Một điểm đáng chú ý là thương mại và đầu tư của Mỹ với Việt Nam hỗ trợ khoảng 65.000 việc làm ở Mỹ, tập trung nhiều ở Texas và California.

Ông Limaye cho rằng trong 30 năm, quan hệ Việt – Mỹ luôn tiến lên, bất chấp những thay đổi lớn ở trong và ngoài nước. Điều này cho thấy hai bên có khả năng quản lý biến động để duy trì và mở rộng hợp tác hơn nữa.

Còn nhiều dư địa để tăng cường hợp tác hơn nữa

Đại sứ Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Việt – Mỹ, đánh giá rằng sau 30 năm nỗ lực, Việt Nam và Mỹ đã tạo nên nền tảng vững chắc để tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ song phương trong tương lai, mang lại lợi ích chung cho cả hai bên.

Tuy nhiên, thế giới hiện nay đang thay đổi, Mỹ cũng đang thay đổi, chính quyền Mỹ hiện nay thực hiện những chính sách và ưu tiên khác, trong đó nổi lên vấn đề thuế quan.

Đại sứ Phạm Quang Vinh nhấn mạnh hai nền kinh tế Việt – Mỹ mang tính bổ trợ cho nhau. Việt Nam xuất sang Mỹ những mặt hàng Mỹ không sản xuất được và ngược lại.

Trong những năm qua, quá trình cải cách kinh tế giúp Việt Nam hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu, và sản phẩm của Việt Nam có tính cạnh tranh cao mới vào được thị trường Mỹ. Việt Nam cũng tạo môi trường thân thiện với các doanh nghiệp, vì vậy ngày càng nhiều doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam đầu tư.

Đại sứ cho rằng hai nước vẫn còn nhiều dư địa để tăng cường hợp tác hơn nữa, khám phá những lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, nhất là chip bán dẫn, lượng tử, vệ tinh và không gian, năng lượng, thiết bị không người lái...

Trong bối cảnh chính quyền Mỹ có nhiều thay đổi về chính sách thuế quan, ông James Carouso - Cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tại Washington, nhấn mạnh vai trò của ASEAN.

Ông cho rằng các nước ASEAN nên phối hợp với nhau để thống nhất hành động. Dù các quốc gia thành viên có một số khác biệt, nhưng ở mức độ nào đó vẫn có thể đạt được đồng thuận, để có thể có tiếng nói mạnh mẽ hơn tác động đến Washington.

Trả lời câu hỏi về việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra chiến lược rõ ràng đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, ông Limaye cho rằng các nước không cần chờ Mỹ đưa ra chiến lược mà nên chủ động xác định xem mình muốn gì, có thể làm gì, muốn phát triển quan hệ với Mỹ như thế nào.

“Cánh cửa vẫn mở, nhưng chúng ta có phải người mở cho cánh cửa ấy rộng thêm hay không?” ông nói.

Nói về tầm quan trọng của khía cạnh giao lưu nhân dân đối với quan hệ hai nước, ông Limaye cho rằng “thương hiệu Việt Nam” đối với Mỹ thay đổi nhiều trong 30 năm qua. Giải quyết hậu quả chiến tranh đã tạo nên động lực quan trọng cho quan hệ hai nước. Trong giai đoạn hiện nay, khi những người Mỹ trẻ tuổi không hiểu nhiều về chiến tranh, Việt Nam cũng cần xây dựng hình ảnh gắn với những điểm độc đáo khác như du lịch hoặc giáo dục, để gia tăng tương tác giữa người dân hai nước.

Ông Limaye kể rằng một người bạn của ông là chuyên gia phân tích tài chính đã lựa chọn đến Việt Nam vì tin rằng Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong kỷ nguyên mới. Một nghiên cứu sinh chia sẻ với ông về kế hoạch đến Việt Nam vì tin rằng Việt Nam là tương lai. Những điều đó không thể hiện trong những con số, nhưng cho thấy sự nối tiếp. Ông Limaye cho rằng quan hệ hai nước không chỉ là những thứ bề mặt, mà cần chạm đến tận người dân.