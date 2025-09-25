Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tới Mỹ đạt tất cả mục tiêu đề ra ở mức cao

TPO - Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Mỹ thành công rất tốt đẹp, đạt được tất cả mục tiêu đề ra ở mức cao, để lại những dấu ấn nổi bật trên nhiều phương diện.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: VGP

Sáng nay (25/9), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ từ ngày 21-24/9.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí sau chuyến thăm, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, chuyến công tác diễn ra vào thời điểm hết sức có ý nghĩa khi cả Việt Nam và LHQ đều kỷ niệm 80 năm ngày ra đời, và Việt Nam – Mỹ kỷ niệm 30 năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Với gần 70 hoạt động đa dạng, hiệu quả, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường đã thành công rất tốt đẹp, đạt được tất cả các mục tiêu đề ra ở mức cao, để lại những dấu ấn nổi bật trên nhiều phương diện, cả về đa phương và song phương.

Về tổng thể, chuyến công tác là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam trên trường quốc tế.

Qua phát biểu của các nước tại phiên thảo luận và trao đổi của các nước, có thể thấy rõ hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn tiếp tục xu thế chung và là nguyện vọng của người dân trên khắp toàn cầu.

Đa số các nước cũng tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương, trong đó LHQ đóng vai trò dẫn dắt, Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế tiếp tục là “mỏ neo” để các nước thúc đẩy hợp tác giải quyết các vấn đề chung, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đây chính là nền tảng quan trọng để các nước, trong đó có Việt Nam, duy trì và củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tập trung nguồn lực cho phát triển.

Các thông điệp của Chủ tịch nước và đoàn cấp cao Việt Nam tại LHQ là một trong những tiếng nói tích cực ủng hộ chủ nghĩa đa phương, hợp tác đa phương, ủng hộ vai trò trung tâm của LHQ, Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Các phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ở LHQ và với các nước và bạn bè quốc tế nhấn mạnh câu chuyện Việt Nam vươn lên từ tro tàn chiến tranh, đói nghèo và trở thành một nước đang phát triển với mức thu nhập trung bình, với tiềm năng rất lớn, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

Các cam kết của Việt Nam không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động hết sức thiết thực và cụ thể, khi Việt Nam tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các cơ chế quan trọng của LHQ, chủ trì những hoạt động đa phương lớn của LHQ như Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng (tháng 10/2025), Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Công ước LHQ về không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 2026, tiếp tục triển khai tích cực hoạt động gìn giữ hòa bình...

Cũng trong dịp này, Việt Nam và Tuvalu ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia có quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế giới và toàn bộ thành viên LHQ.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: TTXVN

Về quan hệ hợp tác song phương với Mỹ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu Việt Nam mang đến thông điệp “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai”, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 2 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Trong những cuộc gặp hết sức xúc động của Chủ tịch nước với cựu chiến binh của hai nước và bạn bè, nhân dân tiến bộ Mỹ thể hiện rõ thông điệp tri ân, hàn gắn, hòa giải sau chiến tranh. Cuộc gặp của Chủ tịch nước với chính quyền Mỹ, Quốc hội Mỹ, chính quyền các bang, doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Mỹ càng củng cố sự lạc quan về triển vọng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, vì lợi ích của doanh nghiệp, người dân hai nước.