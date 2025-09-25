Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi các quốc gia thực hiện cam kết tài chính khí hậu

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để cùng vượt qua các thách thức của biến đổi khí hậu, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng các quốc gia cần thực hiện đầy đủ, kịp thời các cam kết về tài chính khí hậu, đặc biệt là nguồn lực cho chuyển đổi công bằng, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, hỗ trợ người lao động và cộng đồng dễ bị tổn thương.

Chiều 24/9 (giờ địa phương), tại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York, Mỹ, đã diễn ra Hội nghị cấp cao về hành động khí hậu do Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đồng chủ trì.

Hội nghị có sự tham dự của nhiều lãnh đạo nhà nước và chính phủ các quốc gia thành viên LHQ, cùng đại diện các tổ chức quốc tế. Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại hội nghị quan trọng này.

Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký LHQ nhận định năng lượng sạch đang thúc đẩy phát triển kinh tế và phát triển bền vững, tạo việc làm. Cho biết nếu Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) được triển khai đầy đủ, mức tăng nhiệt độ toàn cầu dự kiến sẽ dưới 3 độ C, thay vì 4 độ C so với dự báo trước đây, ông Guterres kêu gọi các quốc gia đưa ra các mức NDC mới, tham vọng hơn.

Ông cho rằng tập trung thúc đẩy 5 lĩnh vực gồm chuyển đổi năng lượng sạch, cắt giảm khí methane, bảo vệ rừng, tăng cường cắt khí thải trong các ngành công nghiệp nặng, và bảo đảm công bằng khí hậu, bao gồm bảo đảm tài chính xanh cho các quốc gia đang phát triển.

Với tư cách Chủ tịch Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP 30), Tổng thống Brazil khẳng định Hội nghị COP30 sắp tới sẽ là nơi các quốc gia có thể trao đổi một cách thẳng thắn về vấn đề này, đồng thời kêu gọi các quốc gia sớm nộp các NDC mới trước COP30.

Chia sẻ nhận định của Tổng Thư ký LHQ, các đại biểu khẳng định chuyển đổi xanh và các-bon thấp đang là xu hướng chung của thế giới; kêu gọi các quốc gia phát triển đi đầu trong việc cắt giảm khí thải, tăng cường hỗ trợ tài chính, kỹ thuật cho các quốc gia đang phát triển.

vnapotalchutichnuocphatbieutaisukiencapcaotoancaudacbietvehanhdongkhihaustand-1758753499984293771197.jpg
vnapotalchutichnuocphatbieutaisukiencapcaotoancaudacbietvehanhdongkhihaustand-1-1758753526801379709061.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, Việt Nam ý thức rõ và kiên định mục tiêu phát triển bền vững, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, để chuyển đổi xanh, chuyển đổi công bằng, thích ứng với biến đổi khí hậu, quyết liệt thực hiện các mục tiêu đã cam kết, tăng cường năng lực và sức chống chịu cho các khu vực dễ bị tổn thương và người dân.

Ngày 24/9, tại New York, Chủ tịch nước Lương Cường có các cuộc gặp với Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 80 Annalena Baerbock, Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid, và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan.

Để cùng vượt qua các thách thức của biến đổi khí hậu, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng các quốc gia cần thực hiện đầy đủ, kịp thời các cam kết về tài chính khí hậu, đặc biệt là nguồn lực cho chuyển đổi công bằng, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, hỗ trợ người lao động và cộng đồng dễ bị tổn thương.

Để giúp các nước đang phát triển rút ngắn khoảng cách, Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy mạnh mẽ và thực chất hơn nữa việc chuyển giao công nghệ tiên tiến, sạch và hiệu quả phục vụ cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh LHQ quốc cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy đoàn kết, hợp tác, xây dựng lòng tin, bảo đảm công bằng, công lý, hiện thực hoá các mục tiêu của Công ước khung về biến đổi khí hậu và Thoả thuận Paris trên nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt.

Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng các quốc gia phát triển cần tiên phong cam kết mạnh mẽ về giảm phát thải, đóng góp tài chính và công nghệ, khởi xướng và lan toả những sáng kiến, giải pháp mới, đối thoại, kết nối các quốc gia, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân toàn cầu cùng tham gia hành động.

Chiều 24/9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố New York, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ từ ngày 21-24/9.

Bình Giang
#Chủ tịch nước Lương Cường #Hội nghị khí hậu #Liên Hợp Quốc #Tài chính khí hậu

Xem thêm

Cùng chuyên mục