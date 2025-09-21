Chủ tịch nước Lương Cường lên đường tới Mỹ, dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

TPO - Sáng nay (21/9), Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ từ ngày 21-24/9.

Chủ tịch nước và Phu nhân lên đường thực hiện chuyến công tác. Ảnh: TTXVN.

Tham gia chuyến công tác có: Ông Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Khánh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; ông Nguyễn Mạnh Khương - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Quốc Dũng - Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ; ông Đỗ Hùng Việt - Đại sứ, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc; ông Dương Quốc Hưng - Trợ lý Chủ tịch nước.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 80 năm thành lập LHQ. Khóa họp năm nay là dịp quan trọng để cộng đồng quốc tế cùng nhìn lại những thành tựu và bài học kể từ khi LHQ ra đời, nhất là trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương và LHQ đang đứng trước những thách thức vô cùng to lớn cả bên trong và bên ngoài.

Trong quan hệ quốc tế và hệ thống quản trị toàn cầu, LHQ vẫn tiếp tục đóng vai trò không thể thay thế với tính phổ quát và chính danh để tập hợp ý chí chung của cộng đồng quốc tế trong duy trì hòa bình, an ninh, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ các giá trị chung của nhân loại.

Việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao khẳng định sự ủng hộ và coi trọng của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò của LHQ.

Đây cũng là dịp để Việt Nam khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thể hiện quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm phát triển, đóng góp các sáng kiến và giải pháp thiết thực cho các vấn đề chung của nhân loại như hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Trên bình diện song phương, Chủ tịch nước dự kiến sẽ tham gia nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ phát triển bền vững.

Thời gian qua, Việt Nam và Mỹ có nhiều cuộc gặp gỡ, điện đàm giữa lãnh đạo cấp cao, trong đó có các cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump.

Về kinh tế - thương mại, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam.

Mỹ dành ưu tiên cao cho đàm phán thương mại với Việt Nam và hai bên sớm đạt nhận thức chung cấp cao, định hướng cho tiến trình đàm phán cụ thể nhằm bảo đảm thương mại bền vững và cân bằng hơn.

Việt Nam tiếp tục thu hút sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ, nhất là các công ty hàng đầu về công nghệ, năng lượng, logistics, trong khi ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam mong muốn đầu tư vào Mỹ.