Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hoạt động song phương tại Mỹ

TPO - Từ ngày 21-24/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, Bộ Ngoại giao thông báo.

Chủ tịch nước Lương Cường

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 (UNGA-80) chính thức khai mạc từ ngày 9/9, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York (Mỹ), với chủ đề xuyên suốt “Gắn kết cùng nhau để tốt hơn”.

Tâm điểm của UNGA-80 sẽ là Tuần lễ cấp cao diễn ra từ 22 - 30/9, với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao của tất cả 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.

Tinh thần bao trùm mà tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 80 Annalena Baerbock muốn truyền tải là sức mạnh của đoàn kết và hợp tác đa phương, khẳng định đây là con đường duy nhất để giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay.

UNGA-80 tiếp tục là nơi kiến tạo đồng thuận, thúc đẩy cải cách và bảo vệ 3 trụ cột: hòa bình an ninh, phát triển và nhân quyền.