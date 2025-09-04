Chủ tịch nước Lương Cường tiếp gia đình các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

TPO - Sáng 4/9, trong khuôn khổ các hoạt động dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp đại diện gia đình nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc.

Theo TTXVN, phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng và xúc động gặp mặt đại diện gia đình, thân nhân của các cựu chuyên gia, cố vấn, cán bộ Việt Nam và Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến vì độc lập dân tộc; khẳng định đó là những người đã có nhiều đóng góp, cống hiến vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam và quan hệ hữu nghị Việt - Trung.

Chia sẻ với gia đình các nhân sĩ, Chủ tịch nước cho biết chuyến công tác tới Trung Quốc dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới, làm việc với lãnh đạo Trung Quốc và nhiều hoạt động song phương khác với một số lãnh đạo các nước diễn ra trong thời gian ngắn và khối lượng công việc lớn, nhưng Chủ tịch nước vẫn luôn dành tình cảm, tri ân những đồng chí đã có công trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết Việt Nam - Trung Quốc “vừa là đồng chí, vừa là anh em” trong suốt 75 năm qua, trong đó có người thân của các đại biểu dự cuộc gặp này.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đại diện gia đình nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình của các đồng chí cố vấn, chuyên gia Trung Quốc từng đồng cam cộng khổ cùng nhân dân Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự hy sinh và cống hiến của những chiến sĩ Việt Nam đã tham gia Hồng quân Trung Quốc, như trường hợp Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn, người đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc của cả hai nước.

Chủ tịch nước cho biết mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã và đang phát triển tốt đẹp và hiện nay, trên cơ sở là Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và trong thời kỳ mới, hai nước đã nâng quan hệ Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Chủ tịch nước nhấn mạnh truyền thống đạo lý văn hóa rất tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, trong lịch sử 75 năm qua, Việt Nam luôn giáo dục các thế hệ hiểu, trân trọng, giữ gìn quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Việc giữ gìn, tăng cường quan hệ tốt đẹp hai nước có sự đóng góp rất quan trọng của những người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống, học tập tại Trung Quốc; đặc biệt những người thân của các nhân sĩ, cán bộ lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Trung Quốc như những sợi dây gắn kết chặt chẽ quan hệ tốt đẹp hai nước.

Chủ tịch nước mong muốn thân nhân các nhân sĩ hữu nghị luôn mạnh khỏe, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng của cha ông, góp phần xây dựng, tăng cường quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển, ổn định, bền vững lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.

Phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã báo cáo với Chủ tịch nước một số nét về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian qua; những kết quả đạt được trên các mặt công tác - ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa... và tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam những tình cảm chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước đã thông báo một số kết quả trong các cuộc làm việc với các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc, nhất là cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm củng cố, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai bên; các biện pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc trong hợp tác; phát huy tối đa điểm tương đồng, tìm cách kiểm soát bất đồng, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch nước cũng biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của cộng đồng người Việt Nam ở Trung Quốc, góp phần tích cực vào việc củng cố và thúc đẩy mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, lan tỏa hình ảnh thân thiện, gần gũi về con người Việt Nam với bạn bè sở tại và quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu, các cháu thiếu nhi bên tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Về quan hệ với Trung Quốc, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu, phù hợp với lợi ích căn bản, lâu dài của quốc gia - dân tộc, là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng môi trường thuận lợi để đất nước tiến tới hoàn thành khát vọng, mục tiêu phát triển đến năm 2030 và năm 2045.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đối ngoại; ưu tiên thúc đẩy, củng cố tin cậy chính trị, đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thực chất; chú trọng công tác nghiên cứu, bám sát tình hình sở tại để tham mưu kịp thời cho Đảng và Nhà nước...