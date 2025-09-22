Chủ tịch nước Lương Cường tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ

Hoạt động diễn ra nhân dịp Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp lãnh đạo Tập đoàn Costco. Ảnh: TTXVN

Trong buổi tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Costco Ron Vachris, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những kết quả kinh doanh cũng như nhu cầu tăng cường thu mua hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam để đưa vào hệ thống phân phối của Costco.

Chủ tịch nước nhấn mạnh sáng kiến của Tập đoàn Costco trong việc xây dựng khuôn khổ hợp tác chiến lược nhằm phát triển năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng là định hướng phù hợp với ưu tiên chiến lược của Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt đối với các ngành hàng có thế mạnh như nông sản, thủy sản, dệt may, da giày và công nghiệp nhẹ.

Ông Ron Vachris tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp chính của Việt Nam để đem đến các sản phẩm phù hợp với thị trường, qua đó duy trì hợp tác lâu dài với các đối tác Việt Nam. Uớc tính, giá trị nhập khẩu hàng hóa Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Costco có thể đạt trên 1 tỉ USD mỗi năm với các mặt hàng chủ lực như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, hạt điều và cà phê…

Chủ tịch nước nhấn mạnh, với quy mô gần 100 triệu dân và nhu cầu tiêu dùng không ngừng mở rộng, Việt Nam sẽ là điểm đến giàu tiềm năng; đồng thời hoan nghênh đề xuất của Costco về việc hiện diện chính thức và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Nêu rõ Việt Nam kiên định chủ trương hội nhập sâu rộng, xây dựng nền kinh tế mở, minh bạch và bền vững, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam cam kết đồng hành, tạo thuận lợi cho Costco trong việc triển khai các hình thức đầu tư – từ trung tâm thu mua, hệ thống kho vận, logistics đến khả năng xây dựng trung tâm phân phối khu vực.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp lãnh đạo Boeing. Ảnh: TTXVN

Sớm triển khai nhà máy sản xuất linh kiện

Chủ tịch, Giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope trao đổi về chiến lược và các cam kết hợp tác của Boeing với Việt Nam. Bà khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với lãnh đạo các hãng hàng không của Việt Nam để từng bước cụ thể hoá các thoả thuận giữa hai bên, qua đó tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Theo bà Stephanie Pope, Việt Nam hiện có 17 tàu bay Boeing mà Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đang khai thác và hiện Vietjet đã ký hợp đồng mua hơn 200 tàu bay, trong đó những chiếc đầu tiên được bàn giao dịp này. Đây là minh chứng cho thấy thị trường Đông Nam Á đóng vai trò rất quan trọng đối với Boeing.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch, Giám đốc điều hành Boeing, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2023); và với nền kinh tế phát triển năng động, Việt Nam sẽ trở thành một trong những thị trường đầy tiềm năng đối với các dòng máy bay hiện đại của Boeing.

Đánh giá cao thành tựu kinh doanh cũng như sự hợp tác, hỗ trợ của Boeing với Việt Nam trong thời gian qua, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được biết Boeing đã hoàn thành thủ tục bàn giao các tàu bay mới cho các đối tác Việt Nam; đồng thời đề nghị Boeing tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành và chuyển giao đúng tiến độ các đơn đặt hàng đã ký kết, với lộ trình khai thác và phương án tài chính hiệu quả.

Về những cam kết của Boeing trong việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển, Chủ tịch nước đề nghị Boeing sớm nghiên cứu và triển khai đầu tư các nhà máy sản xuất linh kiện, cũng như xây dựng Trung tâm bảo dưỡng thiết bị, máy móc và tàu bay quy mô khu vực gắn với các cảng hàng không lớn, qua đó không chỉ phục vụ cho thị trường Việt Nam, mà còn cho cả khu vực Đông Nam Á; đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Boeing, củng cố nền tảng hợp tác bền vững, lâu dài giữa hai bên.