Các nghị sĩ Mỹ ủng hộ phát triển quan hệ thực chất với Việt Nam

TPO - Trong cuộc tiếp các nghị sĩ Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao vai trò của Quốc hội và các nghị sĩ Mỹ trong nỗ lực hàn gắn, hòa giải, xây dựng lòng tin và tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hai hợp tác giữa hai nước.

Ngày 23/9 tại New York (giờ Mỹ), Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thượng nghị sĩ Chris Coons - thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ; Hạ nghị sĩ Brian Mast - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ; Hạ nghị sĩ Young Kim - Chủ tịch tiểu ban Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tại các cuộc tiếp, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Mỹ, đặc biệt sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam hoan nghênh các kết quả thực chất trong triển khai khuôn khổ quan hệ này, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự cường và hội nhập sâu rộng.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Hạ nghị sĩ Brian Mast. Ảnh: TTXVN.

Tại buổi tiếp Hạ nghị sĩ Brian Mast và Hạ nghị sĩ Young Kim, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược tại khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ với Thượng nghị sĩ Brian Mast về những thành tựu của quan hệ hai nước trong chặng đường 30 năm qua, Chủ tịch nước khẳng định quan hệ Việt Nam - Mỹ là hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ quốc tế, cho thấy nếu có quyết tâm, sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ các lợi ích chung, các quốc gia có thể vượt qua quá khứ đau thương để xây dựng tương lai hợp tác và hữu nghị tốt đẹp hơn, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững tại khu vực cũng như trên toàn cầu.

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Quốc hội và các nghị sĩ Mỹ trong nỗ lực hàn gắn, hòa giải, xây dựng lòng tin và tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hai hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch nước đề nghị Hạ nghị sĩ Brian Mast và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện tiếp tục quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kênh hợp tác giữa hai Quốc hội thông qua việc trao đổi đoàn, đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp nhằm giúp thúc đẩy phát triển các lĩnh vực hai bên cùng có nhu cầu, tăng cường lòng tin.

Về vấn đề hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Chủ tịch nước đánh giá cao sự ủng hộ của Chính phủ và Quốc hội Mỹ trong vấn đề xử lý chất độc da cam - dioxin tại sân bay Biên Hòa cùng các chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, rà phá bom mìn và hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam.

Hạ nghị sĩ Brian Mast khẳng định Mỹ coi Việt Nam là một trong những đối tác then chốt tại Đông Nam Á và ủng hộ triển khai thực chất quan hệ song phương giữa hai nước; khẳng định quan hệ Việt Nam - Mỹ là hình mẫu về hàn gắn, hòa giải.

Ông khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy giao lưu nghị viện, tăng cường đối thoại giữa các nhà lập pháp hai nước cũng như thúc đẩy các sáng kiến tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, nhất là trong các lĩnh vực hai bên cùng có lợi ích.

Hạ nghị sĩ cũng cam kết sẽ ủng hộ và thúc đẩy Quốc hội Mỹ tiếp tục thực hiện cam kết đảm bảo nguồn lực phù hợp cho các dự án nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Hạ nghị sĩ Young Kim đánh giá cao vai trò cầu nối của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và hoan nghênh việc hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân…

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thượng nghị sĩ Chris Coons. Ảnh: TTXVN.

Tại cuộc tiếp Thượng nghị sĩ Chris Coons, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của ông cũng như các thế hệ nghị sĩ Quốc hội Mỹ trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh và hỗ trợ nhân đạo.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng và cùng nhau đối thoại để xử lý các khác biệt còn tồn tại. Đánh giá cao thế mạnh của tiểu bang Delaware trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, dược phẩm, Chủ tịch nước đề nghị Thượng nghị sĩ Chris Coons thúc đẩy hợp tác song phương hai nước cũng như giữa tiểu bang Delaware và địa phương của Việt Nam trên những lĩnh vực này.

Thượng nghị sĩ Chris Coons khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu của Mỹ tại khu vực. Ông nhấn mạnh Thượng viện Mỹ ủng hộ mạnh mẽ việc thúc đẩy tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh, các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, giải quyết hậu quả chiến tranh, giáo dục - đào tạo.

Thượng nghị sĩ Chris Coons khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; phát huy truyền thống các thế hệ thượng nghị sĩ đi trước để lại, nhất là trong việc thực hiện cam kết hỗ trợ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Thượng nghị sĩ cũng đánh giá cao vai trò của Đại học Fulbright Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác đào tạo giữa hai nước, qua đó góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện khâu đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong các cuộc tiếp, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Mỹ tiếp tục coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường hợp tác trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh biển, phát triển bền vững…

Chủ tịch nước đề nghị Mỹ tiếp tục tăng cường hợp tác với ASEAN, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, phối hợp tại các diễn đàn đa phương nhằm đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Các nghị sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại và hợp tác với ASEAN nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực.