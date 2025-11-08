Xây dựng dự thảo nghị quyết về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế '2 con số'

TPO - Bộ Chính trị giao Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số"; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết với các đề án, dự án cụ thể trên tất cả các lĩnh vực...

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận số 203-KL/TW về tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức "2 con số" trong giai đoạn tới và tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.



Theo kết luận, Bộ Chính trị đã xem xét Báo cáo đề án của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về "Các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế '2 con số' trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam" và tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về "Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế".



Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.



Bộ Chính trị nêu rõ, yêu cầu tăng trưởng cho năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 là rất cao, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị rất bài bản, căn cơ, nhưng cũng rất cấp bách, không thể chậm trễ, không được bỏ lỡ thời cơ nhằm hoàn thành các mục tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045.

Từ tình hình trên, Bộ Chính trị yêu cầu trước mắt tập trung ngay vào chỉ đạo hoàn tất các bước chuẩn bị cho: Các thị trường, định chế tài chính, tiền tệ vận hành (Trung tâm tài chính quốc tế; Sàn giao dịch tài sản số; Sàn giao dịch vàng,...). Khởi công một số dự án quan trọng quốc gia trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, hạ tầng và các dự án sử dụng vốn đầu tư công lớn (Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông; Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; Dự án đường sắt quốc tế,...) từ đầu năm 2026.

Đồng thời, Bộ Chính trị giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp tục hướng dẫn tổng kết từ cơ sở Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số"; xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết với các đề án, dự án cụ thể trên tất cả các lĩnh vực, trình Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV (trường hợp hoàn thiện trước tiến độ, có thể trình Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV).

Bộ Chính trị giao các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ nay đến khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết mới về tăng trưởng, cần tiếp tục quán triệt, khẩn trương thể chế hoá, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, thực chất, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Kết luận số 199-KL/TW, ngày 10/10/2025 của Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII về kinh tế - xã hội năm 2025 - 2026, các Nghị quyết của Bộ Chính trị (số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 và một số nghị quyết ban hành thời gian tới), kết luận, ý kiến của Trung ương, Bộ Chính trị khoá XIII về định hướng chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho phát triển kinh tế gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ Chính trị yêu cầu chủ động rà soát, cập nhật, điều chỉnh các kế hoạch, chương trình hành động, các đề án để thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng bảo đảm sát thực, rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm.

Bộ Chính trị giao Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nghiên cứu, chắt lọc nội dung Đề án để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhất là những nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thống nhất, đồng bộ.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị giao Đảng uỷ Chính phủ, Đảng uỷ Quốc hội căn cứ Kết luận này tiếp tục chỉ đạo sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt từ 8% trở lên và đạt từ 10% trở lên cho giai đoạn 2026 - 2030.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương được giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng kiểm tra việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cắt giảm đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị,... theo các kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị vì mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững đất nước năm 2025 và giai đoạn tiếp theo. Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Kết luận và giám sát việc thực hiện Kết luận.

Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các cơ quan, ban đảng Trung ương quán triệt và lồng ghép, xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện và lấy kết quả thực hiện Kết luận là một trong những căn cứ quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước.