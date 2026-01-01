Phú Thọ quy hoạch 8 khu công nghiệp theo mô hình kiểu mẫu, thông minh

TPO - Tỉnh Phú Thọ định hướng quy hoạch 8 khu công nghiệp theo mô hình kiểu mẫu, đồng bộ, hiện đại, thông minh, gắn hạ tầng xanh - công nghệ cao - an sinh xã hội, tạo nền tảng thu hút các nhà đầu tư chiến lược và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa chủ trì hội nghị nghe Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo thẩm định quy hoạch phân khu 8 khu công nghiệp trên địa bàn. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng tầm tư duy quy hoạch, tạo nền tảng hình thành các khu công nghiệp kiểu mẫu, hiện đại, đủ sức cạnh tranh trong thu hút dòng vốn đầu tư lớn, đặc biệt là công nghiệp công nghệ cao.

Khu công nghiệp Bình Xuyên.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã báo cáo chi tiết 8 đồ án quy hoạch phân khu với tổng diện tích hàng nghìn héc-ta, phân bố tại nhiều địa phương, gồm các khu công nghiệp đa ngành và khu công nghiệp công nghệ cao. Các đồ án đều được lập bởi đơn vị tư vấn có đủ năng lực, thực hiện theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu, quy hoạch và đã lấy ý kiến đầy đủ của các sở, ngành, địa phương và cộng đồng dân cư liên quan.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, quá trình lập quy hoạch được rà soát chặt chẽ về pháp lý, bảo đảm sự thống nhất với các quy hoạch cấp trên. Đối với các khu công nghiệp có quy mô lớn, hoặc điều chỉnh diện tích, hồ sơ đều được tham mưu xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương theo đúng trình tự. Trên cơ sở ý kiến góp ý, các đồ án đã được tiếp thu, hoàn thiện và tổ chức thẩm định theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu

Về nội dung, các đồ án quy hoạch đã xác định rõ chức năng sử dụng từng ô đất, tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, các chỉ tiêu sử dụng đất, quy mô lao động, đồng thời tính toán đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp. Các yếu tố môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh, thoát nước, xử lý nước thải đều được đưa vào quy hoạch ngay từ đầu.

Đáng chú ý, quy hoạch cũng gắn phát triển khu công nghiệp với an sinh xã hội, khi đánh giá, bố trí quỹ đất nhà ở xã hội, khu tái định cư trên cơ sở dự báo nhu cầu lao động, bảo đảm ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng.

Công ty TNHH Solum Vina, Khu công nghiệp Bá Thiện 2 chuyên phát triển, sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử có hàm lượng công nghệ cao, phục vụ chuỗi cung ứng toàn cầu

Các sở, ngành và địa phương cơ bản thống nhất với nội dung các đồ án, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát những khu vực đông dân cư, vùng có mặt nước lớn để có phương án giải phóng mặt bằng, phòng chống ngập úng phù hợp; tăng tỷ lệ cây xanh, hạn chế phá vỡ cảnh quan, bảo đảm tiêu chí khu công nghiệp xanh, thân thiện môi trường; tính toán kỹ hạ tầng giao thông kết nối và các công trình kỹ thuật thiết yếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh yêu cầu “nâng tầm tư duy” trong quy hoạch và đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Theo đó, các khu công nghiệp phải được định hướng theo mô hình kiểu mẫu, đồng bộ, hiện đại và thông minh, với hệ thống giao thông nội khu quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật ngầm, hạ tầng xanh, sử dụng năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu quy hoạch cần tính đến xây dựng các nhà xưởng linh hoạt, có cả mô hình cao tầng, đầu tư trạm biến áp công suất lớn cho các khu công nghệ cao, hệ thống xử lý nước thải phù hợp với từng ngành nghề; ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, công nghiệp sạch. Bên cạnh đó, các cấp, ngành và địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, hướng tới mục tiêu hình thành các khu công nghiệp kiểu mẫu, đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư chiến lược, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho tỉnh trong giai đoạn tới.